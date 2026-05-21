Σε σκηνή από την ταινία «Ξύπνα Βασίλη» παρέπεμψε ο Φλωρίδης την Κωνσταντοπούλου – Την παρομοίασε με τον Γιώργο Κωνσταντίνου

Με τον Γιώργο Κωνσταντίνου σε σκηνή από την ταινία «Ξύπνα Βασίλη» παρομοίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης τη Ζωή Κωνσταντοπούλου υπονοώντας ουσιαστικά ότι πλησιάζει την … τρέλα.

Πιο συγκεκριμένα, όταν ο Γιώργος Φλωρίδης μετά τη δευτερολογία Ανδρουλάκη, πήρε για δεύτερη φορά το λόγο για να του απαντήσει – του είπε χονδρικώς πως αφού το ΣτΕ τον δικαίωσε στην προσφυγή του, πού το βλέπει το έλλειμμα του Κράτους Δικαίου στη χώρα – στράφηκε και προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου που είχε προηγηθεί και του είχε επιτεθεί για μία ακόμη φορά, και συνέχιζε να τον διακόπτει.

«Κυρία Κωνσταντοπούλου» της είπε αρχικώς «χθες ήρθε κι άλλη δικογραφία στη Βουλή δεν ξέρω αν την πήρατε χαμπάρι» παραπέμποντας στις πρόσφατες 5 δικογραφίες σε βάρος της, κάτι για το οποίο της είπε προχτές «σας συνιστώ να βρείτε έναν καλό δικηγόρο».

Κάνοντας να συνεχίσει, η κ. Κωνσταντοπούλου συνέχισε να του επιτίθεται οπότε συνέχισε κι αυτός να της απευθύνεται:

«Υπάρχει μια ελληνική κωμωδία που πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Κωνσταντίνου ο οποίος έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι… Μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζετε επικίνδυνα σε αυτό», είπε σε άκρως ειρωνικό τόνο…

Διαβάστε επίσης

Βαρουφάκης για Τσίπρα: «Όποια πυξίδα κι αν του δώσουν θα παραμείνει χαμένος»

Καρφί Κακλαμάνη σε Ανδρουλάκη για τις επιστολικές ψήφους

Βουλή: Τι είδε ο… Καταριανός;