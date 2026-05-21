Τουρκία: Δικαστήριο καθαιρεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ

Σημαντικές εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, CHP.

Τουρκικό δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε την Πέμπτη το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 2023, που ανέδειξε τον Οζγκούρ Οζέλ στην ηγεσία του CHP μετά τη νίκη του επί του μακροχρόνιου προέδρου Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος αναλαμβάνει ξανά -με δικαστική απόφαση- την αρχηγία.

Το 36ο Πολιτικό Τμήμα του Εφετείου της Άγκυρας εξέδωσε απόφαση απόλυτης ακυρότητας, η οποία αφορά το 38ο Τακτικό Συνέδριο του CHP.

Στην απόφαση αναφέρεται ότι:

«Αποφασίστηκε η ακύρωση του 38ου Τακτικού Συνεδρίου του CHP που πραγματοποιήθηκε στις 4-5 Νοεμβρίου 2023, καθώς και όλων των τακτικών και έκτακτων συνεδρίων που πραγματοποιήθηκαν μετά από αυτήν την ημερομηνία».

Επιστροφή Κιλιτσντάρογλου

Μετά τη δικαστική απόφαση, προβλέπεται αναδιάταξη της κομματικής ηγεσίας. Σύμφωνα με το σκεπτικό της υπόθεσης, τίθενται εκτός καθηκόντων ο πρόεδρος Οζγκιούρ Οζέλ, τα μέλη του Κεντρικού Εκτελεστικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου του Κόμματος και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Παράλληλα, επανέρχονται στις θέσεις τους ο τέως πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και τα προηγούμενα διοικητικά όργανα πριν από το 38ο συνέδριο.

Έκτακτη συνεδρίαση του κόμματος

Μετά τη δικαστική εξέλιξη, αποφασίστηκε η σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του CHP, προκειμένου να εξεταστούν οι επόμενες ενέργειες της παράταξης.

