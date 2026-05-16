Οι δελφίνοι της ΝΔ άνοιξαν τα χαρτιά τους στο συνέδριο του κόμματος

Η μεσημεριανή ομιλία του Νίκου Δένδια στο MetropolitanExpo ήταν, χωρίς υπερβολή, η πιο πολιτική στιγμή της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου. Όχι επειδή ο υπουργός Άμυνας έδωσε νέες μεταρρυθμιστικές κατευθύνσεις στην πορεία της Νέας Δημοκρατίας από δω και πέρα, αλλά γιατί τοποθετήθηκε σε σημείο που δεν αφήνει περιθώρια παρανόησης, μιλώντας για τον ιδεολογικό πυρήνα της παράταξης μιας παράταξης που δεν εγκλωβίζεται στις ετικέτες δεξιάς και αριστεράς.

Όσοι παρακολούθησαν την ομιλία του από κοντά, και το ένθερμο ακροατήριο που τον χειροκροτούσε εύκολα κατέληγαν στο ίδιο συμπέρασμα. Ο Νίκος Δένδιας μίλησε ως «καθαρόαιμο» στέλεχος της ιστορικής Νέας Δημοκρατίας, με αναφορές στο DNA του κόμματος, ξορκίζοντας την τεχνοκρατική αντίληψη της πολιτικής και δίνοντας στο κοινό του τη γλώσσα που λείπει εδώ και καιρό από τον επίσημο λόγο του Μαξίμου.

Οι αριθμοί που κατέθεσε δεν ήταν απλά στοιχεία αναφοράς αλλά ηχηρή καμπάνα στο Μέγαρο Μαξίμου . «Οι Ευρωεκλογές ήχησαν ως σήμα κινδύνου. Απωλέσαμε το 55% της εκλογικής μας δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000», είπε με τρόπο που δεν άφηνε χώρο για παρερμηνείες. Τα βέλη της ευθύνης προς το πρωθυπουργικό επιτελείο και τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν σαφή.

Ο κ. Δένδιας επανέλαβε παλαιότερη κριτική του για το ποσοστό των δημοσκοπήσεων λέγοντας «μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, υπολείπονται πολύ από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023». Πολύ ακούγοντας την ομιλία του υπουργού άμυνας κατάλαβαν ότι ο Νίκος Δένδιας δεν εκφωνεί απλώς μια ομιλία συνεδρίου. Στέλνει σήμα ότι υπάρχει και άλλη ανάγνωση των πραγμάτων μέσα στη ΝΔ, μια ανάγνωση που δεν συντονίζεται με τον επιτελικό τόνο της κυβέρνησης.

Η σύμπτωση να εκφωνεί την ίδια ώρα την ομιλία του ο Άκης Σκέρτσος σε άλλη αίθουσα του συνεδρίου, λειτούργησε ως άθελη υπογράμμιση της απόστασης.

Ο κ. Δένδιας μάλιστα στην πρώτη του τοποθέτηση μετά τις γκρίνιες των βουλευτών στην κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και το κείμενο των πέντε στην εφημερίδα τα Νέα μίλησε και για τον κίνδυνο του «κυβερνητικού ιδρυματισμού» άσκησε τη δική του κριτική στους τεχνοκράτες και ζήτησε από την κυβέρνηση να ακούει τους βουλευτές. Όσοι περίμεναν ότι η ομιλία του υπουργού άμυνας θα ήταν σήμερα ένα ιδεολογικό και πολιτικό μανιφέστο για το παρόν και το μέλλον της Νέας Δημοκρατίας δεν διαψεύστηκαν.

Λίγο πριν τον Νίκο Δένδια, στο ίδιο βήμα είχε εμφανιστεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup επέλεξε άλλη οδό. Επιχείρησε να μιλήσει υπεράνω των εσωκομματικών αντιπαραθέσεων, καταγγέλλοντας τους «εσωκομματικούς ψιθύρους, τους ναρκισσισμούς και τους μικρούς εγωισμούς». «Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν κοιτούν τον καθρέφτη τους, αλλά όταν κοιτάζουν τον ορίζοντα της χώρας. Η ιστορία δεν θυμάται εκείνους που δείλιασαν και δίστασαν, αλλά εκείνους που τόλμησαν. Ας τολμήσουμε ξανά, ας τολμήσουμε μαζί, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι της χώρας, να εμπνεύσουμε και να αποδείξουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε». Είναι προφανές ότι ο κ. Πιερρακάκης χτίζει με αργές κινήσεις μια ταυτότητα στελέχους που στέκεται έξω από τα εσωκομματικά στρατόπεδα της παράταξης. Στρατηγική επιλογή, που στο εσωτερικό του κόμματος αξιολογείται ως προετοιμασία για το πιο μακρινό μέλλον.

Ενδιαφέρον είχε και η άτυπη αντιπαράθεση των δύο αντιπροέδρων.

Ο Κωστής Χατζηδάκης μίλησε για ήθος, ενότητα και πολιτική υπευθυνότητα, στη γραμμή του μετριοπαθούς προφίλ που υπηρετεί εδώ και χρόνια.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, λίγη ώρα νωρίτερα, είχε ζητήσει από τα στελέχη σε υψηλούς τόνους να μη φοβούνται, να μην υποχωρούν στο bullying, και ξαναέφερε στο τραπέζι την υπόθεση του ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο. Δύο ύφη, δύο σχολές, δύο στρατηγικές που συνυπάρχουν στο ίδιο κόμμα και κάποια στιγμή θα κληθούν να αναμετρηθούν.

Το πιο κομματικό χρώμα έβαλε στην ομιλία του ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέσυρε την ατάκα του Κώστα Καραμανλή στα Καμμένα Βούρλα του 2008 για τον «πυρσό που περνά από γενιά σε γενιά» και επιχείρησε να την επαναπροσδιορίσει. Ιδέες, συλλογικότητα, «εμείς» και όχι «εγώ».

Εξέπεμψε μήνυμα συσπείρωσης, πολιτικής ανανέωσης και διατήρησης της κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας έμφαση τόσο στη διαδρομή της παράταξης όσο και στη σχέση της με τις νεότερες γενιές και τις επόμενες πολιτικές προκλήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα στελέχη και τους ψηφοφόρους που, όπως είπε, παρέμειναν σταθερά δίπλα στην παράταξη ακόμη και στις πιο δύσκολες περιόδους, χωρίς προσωπικές επιδιώξεις ή ανταλλάγματα. Ο Παύλος Μαρινάκης έδωσε ξεχωριστό βάρος και στη νέα γενιά, σημειώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία της επόμενης δεκαετίας οφείλει να ανοίξει ακόμη περισσότερο χώρο στους νέους ανθρώπους και να τους δώσει ουσιαστικό ρόλο στη δημόσια ζωή και στην πολιτική εκπροσώπηση.

Παράλληλα, απέδωσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη κομβικό ρόλο στην ανανέωση της παράταξης, υποστηρίζοντας ότι επί των ημερών του η Νέα Δημοκρατία άνοιξε σε νέα στελέχη και σε ανθρώπους που μέχρι πρότινος βρίσκονταν εκτός κομματικού πυρήνα, δίνοντας ευκαιρίες σε μία νέα γενιά πολιτικών προσώπων να αναδειχθεί.

