Συνέδριο ΝΔ – Δένδιας: Το κόμμα δεν πιστεύει σε περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών

Με σαφείς εσωκομματικές αιχμές συνόδευσε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας την ομιλία του στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ, θέτοντας παράλληλα, έστω και εμμέσως, τον πήχη της επιτυχίας στις επερχόμενες εκλογές.

Αφού εξέφρασε την ευαρέσκειά του για την γεμάτη αίθουσα, παρά την περασμένη ώρα, ο Ν. Δένδιας παρουσίασε το ιδεολογικό/πολιτικό πλαίσιό του, λέγοντας ότι «όλα γύρω μας εξελίσσονται, η ΝΔ εξελίσσεται κι αυτή, αλλά αγωνιζόμαστε για να διατηρήσει της αρχές και αξίες της», λέγοντας ότι η παράταξη «δεν συγκροτείται ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, το DNA της δεν εμπεριέχει την εξυπηρέτηση των ολίγων, είναι η παράταξη των μεγάλων κοινωνικών συμμαχιών, το κόμμα των πολλών, και δεν επιτρέπεται να εκχωρήσουμε τον λαϊκό μας χαρακτήρα».

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας, η ΝΔ «δεν περιέχει λαϊκισμό, ύβρεις, αυτά δεν έχουν θέση στο κόμμα του διαλόγου της ευπρέπειας, το κόμμα των Αβέρωφ, Ράλλη, Έβερτ, το κόμμα της ευθύνης. Δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη, δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών, πιστεύει στο λαό, πιστεύει στην αυθεντία των θεσμών και στο κράτος δικαίου». Παράλληλα επισήμανε ότι «ουδέποτε διεκδικήσαμε αλάθητο, είμαστε υπερήφανοι για το έργο μας, αλλά και αυστηροί με τους εαυτούς μας» και τόνισε ότι «ο εγκλεισμός είναι επικίνδυνος, εύκολα εξελίσσεται σε κυβερνητικό ιδρυματισμό».

Ο Ν. Δένδιας σημείωσε ότι πρέπει «να ακούμε τους βουλευτές μας, αυτοί μας κρατούν στην κυβέρνηση», ενώ υπογράμμισε ότι το 41% των εκλογών του 2023 «δεν ήταν λευκή επιταγή» και ότι «δεν παριστάνουμε ότι τα καταφέραμε όλα».

Σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή αναφορά στις δημοσκοπήσεις, ο υπουργός Άμυνας χαρακτήρησε ως «λάθος» τη θέαση της δημοσκοπικής διαφοράς της ΝΔ από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι «μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, υπολείπονται πολύ από τα αποτελέσματα του 2019 και το 2023» και χαρακτήρισε τις ευρωεκλογές ως «καμπάνα κινδύνου», καθώς, όπως επισήμανε «χάσαμε το 55% των ψηφοφόρων» των εθνικών εκλογών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός είπε ότι «έχουμε καταφέρει πολλά, η χώρα έχει επιστρέψει στη σοβαρότητα, έχει προοδεύσει σε πολλούς τομείς» και κάλεσε τους πάντες «να εξηγήσουμε το έργο μας, οι πολίτες καταλαβαίνουν», αλλά και να συνάψει το κόμμα συμμαχίες με ευρύτατες κοινωνικές ομάδες, με όσους αισθάνονται ξεχασμένοι, όπως και «να δούμε πού κάναμε λάθος» και να εξηγηθεί η προεκλογική πρόταση της ΝΔ «με λόγια καθαρά». Ο Ν. Δένδιας υπογράμμισε ότι ουδείς περισσεύει και, όπως προαναφέρθηκε, έθεσε τον εκλογικό πήχη, κάνοντας λόγο για «τη μεγάλη νίκη, όπως το 2019 και το 2023».

