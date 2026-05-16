16.05.2026 14:19

Συνέδριο ΝΔ – Πιερρακάκης: Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας

Αναφορά στα εσωκομματικά της ΝΔ έκανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την ομιλία του στο συνέδριο του κόμματος.

Σε μια άκρως ενδιαφέρουσα αποστροφή του λόγου του, ο Κ. Πιερρακάκης είπε ότι «η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους, ναρκισσισμούς και μικρούς εγωισμούς. Υπάρχει έξω μια κοινωνία που παλεύει, μια μεσαία τάξη που θέλει να ζήσει καλύτερα και μια χώρα που θέλει να φύγει μπροστά. Θα μας κρίνουν από το αν μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας», ενώ τόνισε ότι «οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν κοιτούν τον καθρέφτη τους, νικούν όταν κοιτάζουν τον ορίζοντα της χώρας. Όταν καταλαβαίνουν ότι η ιστορία δε θυμάται εκείνους που δείλιασαν ή δίστασαν αλλά εκείνους που τόλμησαν».

Ο ΥΠΟΙΚ επισήμανε επίσης ότι «για πρώτη φορά μετά από χρόνια η χώρα μας κερδίζει τον διεθνή σεβασμό. Και αυτό συνέβη γιατί μέσα σε δύσκολες συνθήκες η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο ίδιος προσωπικά κράτησε το τιμόνι σταθερό, πήρε δύσκολες αποφάσεις, συγκρούστηκε με παθογένειες και άφησε πίσω λογικές που κρατούσαν την Ελλάδα καθηλωμένη για δεκαετίες».

Πρόσθεσε, δε, ότι «δεν δώσαμε αυτή τη μάχη απλώς και μόνο για να γυρίσει χώρα στην κανονικότητα. Δεν κάναμε τόσες θυσίες μόνο για να σταθούμε όρθιοι. Από την Ελλάδα της αντοχής και της ανάκαμψης πλέον περνάμε στην Ελλάδας της φιλοδοξίας» και υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα δεν έχει το δικαίωμα να συμβιβαστεί με το λίγο».

Ο Κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι «πλέον η μάχη είναι να περάσουμε από την ανάκαμψη στην μεγάλη ανασυγκρότηση. […] Δεν πιστεύουμε και στα παλιά διλήμματα της μεταπολίτευσης. Θέλουμε ανοιχτή και ανταγωνιστική αγορά, αλλά και ένα κράτος που είναι έξυπνο. Μόνο αυτή η συνέργεια μπορεί να δημιουργήσει ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας».

