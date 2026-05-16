ΠΑΟΚ: Μεταγραφή «βόμβα» του Νικ Καλάθη – Γιατί προτίμησε τον Δικέφαλο του Βορρά αντί της Παρτιζάν

Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη ενόψει της νέας σεζόν και θέλει να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμος. Η διοίκηση του Τέλη Μυστακίδη προχωρά σε μια σπουδαία μεταγραφή, καθώς ο Νικ Καλάθης επιστρέφει μετά από 6 χρόνια στην Ελλάδα για λογαριασμό του Δικέφαλου του Βορρά.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κέρδισε την «κούρσα» από την Παρτιζάν για την υπογραφή του 37χρονου γκαρντ και ανεβάζει επίπεδο την περιφέρεια της με έναν εκ των κορυφαίων πασέρ στην ιστορία της Euroleague. Βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με 2.266 ασίστ, δείγμα της τεράστιας ποιότητας του και το τρόπου με τον οποίο διαβάζει την κάθε φάση.

Η Παρτίζαν έδινε στον Καλάθη μονοετές συμβόλαιο που άγγιζε τα 1.1 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ κέρδισε τη μάχη εξαιτίας της διάρκειας του συμβολαίου σε συνδυασμό με το ποσό που φτάνει. Προσφέρει στον Έλληνα γκαρντ ένα ποσό που αγγίζει τα 2 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια και έτσι γίνεται κάτοικος Θεσσαλονίκης.

Έπαιξε σε 402 ματς μέχρι τώρα στη Euroleague και είχε 8.5 πόντους, 5.6 ασίστ, 3.6 ριμπάουντ στα 25 λεπτά ανά αγώνα που πατούσε παρκέ. Έχει κερδίσει μία φορά το τρόπαιο με τους «πράσινους» το 2011.

Αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό (δύο θητείες, 2009-2012, 2015-2020), στην Λοκομοτίβ Κουμπάν, στους Μέμφις Γκρίζλις, στη Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε, Μονακό και Παρτιζάν.

Πηγή: Gazzeta.gr

