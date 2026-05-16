search
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 15:19
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.05.2026 15:13

ΠΑΟΚ: Μεταγραφή «βόμβα» του Νικ Καλάθη – Γιατί προτίμησε τον Δικέφαλο του Βορρά αντί της Παρτιζάν

16.05.2026 15:13
NICK-KALATHIS-NEW

Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη ενόψει της νέας σεζόν και θέλει να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμος. Η διοίκηση του Τέλη Μυστακίδη προχωρά σε μια σπουδαία μεταγραφή, καθώς ο Νικ Καλάθης επιστρέφει μετά από 6 χρόνια στην Ελλάδα για λογαριασμό του Δικέφαλου του Βορρά.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κέρδισε την «κούρσα» από την Παρτιζάν για την υπογραφή του 37χρονου γκαρντ και ανεβάζει επίπεδο την περιφέρεια της με έναν εκ των κορυφαίων πασέρ στην ιστορία της Euroleague. Βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με 2.266 ασίστ, δείγμα της τεράστιας ποιότητας του και το τρόπου με τον οποίο διαβάζει την κάθε φάση.

Η Παρτίζαν έδινε στον Καλάθη μονοετές συμβόλαιο που άγγιζε τα 1.1 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ κέρδισε τη μάχη εξαιτίας της διάρκειας του συμβολαίου σε συνδυασμό με το ποσό που φτάνει. Προσφέρει στον Έλληνα γκαρντ ένα ποσό που αγγίζει τα 2 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια και έτσι γίνεται κάτοικος Θεσσαλονίκης.

Έπαιξε σε 402 ματς μέχρι τώρα στη Euroleague και είχε 8.5 πόντους, 5.6 ασίστ, 3.6 ριμπάουντ στα 25 λεπτά ανά αγώνα που πατούσε παρκέ. Έχει κερδίσει μία φορά το τρόπαιο με τους «πράσινους» το 2011.

Αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό (δύο θητείες, 2009-2012, 2015-2020), στην Λοκομοτίβ Κουμπάν, στους Μέμφις Γκρίζλις, στη Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε, Μονακό και Παρτιζάν. 

Πηγή: Gazzeta.gr

Διαβάστε επίσης:

Μουντιάλ 2026: Συνάντηση FIFA – Ιράν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη

Αταμάν κατά προέδρου Χάποελ: «Σκάσε και μίλα με την ομάδα σου» – Τι είπε για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό μετά τον αποκλεισμό από το Final 4

Diamond League Σαγκάης: Έκαναν τον Μανόλο… άγαλμα οι διοργανωτές (Photo)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
NICK-KALATHIS-NEW
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Μεταγραφή «βόμβα» του Νικ Καλάθη – Γιατί προτίμησε τον Δικέφαλο του Βορρά αντί της Παρτιζάν

lewandowski
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος και επίσημα: Ο Λεβαντόφσκι ανακοίνωσε την αποχώρηση του από την Μπάρτσα – To «αντίο» στους φίλους του συλλόγου (Video)

hamas stelehos (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς Αλ Χαντάντ – Ήταν ένας από τους «εγκεφάλους» της 7ης Οκτωβρίου

theodorikakos_0503_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος στο Συνέδριο ΝΔ: «Τον Σεπτέμβριο νέο αναπτυξιακό καθεστώς 150 εκατομμυρίων ευρώ για την ΑΙ»

klavdia-akylas-new
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού για Κλαυδία: «Πιστεύω ότι δεν της αρέσει το τραγούδι του Ακύλα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
allwyn2
BUSINESS

Η Allwyn μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία και μετατρέπει το ελληνικό υποκατάστημα σε Α.Ε.

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

leoforeiolorida_2304_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορώ να μπω για λίγο σε λεωφορειολωρίδα για να στρίψω δεξιά;

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 15:14
NICK-KALATHIS-NEW
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Μεταγραφή «βόμβα» του Νικ Καλάθη – Γιατί προτίμησε τον Δικέφαλο του Βορρά αντί της Παρτιζάν

lewandowski
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος και επίσημα: Ο Λεβαντόφσκι ανακοίνωσε την αποχώρηση του από την Μπάρτσα – To «αντίο» στους φίλους του συλλόγου (Video)

hamas stelehos (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς Αλ Χαντάντ – Ήταν ένας από τους «εγκεφάλους» της 7ης Οκτωβρίου

1 / 3