Χαρδαλιάς: «Το μεγαλύτερο στοίχημά είναι η ισόρροπη ανάπτυξη του λεκανοπεδίου»

Την αναγκαιότητα μητροπολιτικής διαχείρισης των σημαντικότερων προβλημάτων της Αττικής, υπογραμμίζει ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Today Press» και τη δημοσιογράφο Μάρθα Λεκκάκου, ενώ αναπτύσσει το σχέδιό του για την υλοποίηση 300+1 έργων άνω των 2,5 δισ. ευρώ και χαρακτηρίζει «μοναδική ευκαιρία» το Final Four της Αθήνας.

Ειδικότερα, ο περιφερειάρχης χαρακτηρίζει την ισόρροπη ανάπτυξη του λεκανοπεδίου ως «το μεγαλύτερο κοινωνικό στοίχημα της θητείας του», καθώς, όπως αναφέρει, «δεν μπορούμε να έχουμε μια Αττική δύο και τριών ταχυτήτων, δεν γίνεται άλλες περιοχές να τρέχουν μπροστά κι άλλες να μένουν για δεκαετίες πίσω. Η ισόρροπη ανάπτυξη, δεν αποτελεί ένα σύνθημα, εμπεριέχει ένα ολόκληρο σχέδιο. Επί παραδείγματι, στη Δυτική Αττική έχουμε βάλει μπροστά ένα ολιστικό πρόγραμμα 545 εκατ. ευρώ, διότι εκεί υπάρχουν συσσωρευμένες αδικίες πολλών ετών. Στον Πειραιά προχωρούν κρίσιμες αντιπλημμυρικές και αστικές παρεμβάσεις. Στην Ανατολική Αττική η Πολιτική Προστασία, τα ρέματα και οι υποδομές είναι πρώτη προτεραιότητα, ενώ στο κέντρο χρειάζονται κοινωνικές πολιτικές, στέγη, δημόσιος χώρος. Αυτή είναι η δική μου γραμμή: Κανένας δήμος πίσω, καμία γειτονιά ξεχασμένη».

Σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα της Περιφέρειας Αττικής κατά την αντιπυρική περίοδο, ο κ. Χαρδαλιάς σημειώνει: «Δεν περιμένουμε να εκδηλωθεί το πρόβλημα για να τρέξουμε πίσω του, αλλά φροντίζουμε ώστε να μην συμβεί». Με έμφαση στην επιτήρηση, την άμεση ενημέρωση, τη συνεργασία με τους δήμους, ττην αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων και την ταχεία κινητοποίηση μηχανημάτων και προσωπικού, τονίζει πως «η αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας είναι και φέτος έτοιμη να συνδράμει με όλες τα δυνάμεις της στην προστασία του λεκανοπεδίου».

Επισημαίνει, δε, ότι η Περιφέρεια καλείται να παρέμβει επικουρικά, όπου και όποτε χρειαστεί, πάντα στο πλαίσιο του εθνικού επιχειρησιακού σχεδιασμού που καταρτίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, διευκρινίζοντας πως το κάνει διότι υπάρχει «μια διαδεδομένη παρανόηση, ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι αρμόδια για την αντιπυρική προστασία. Δεν είναι. Παραδέχομαι, βέβαια, ότι γι’ αυτήν την παρανόηση φταίω κι εγώ, έστω και άθελά μου. Διότι, στη συνείδηση του κόσμου, ύστερα από τόσο πολλά χρόνια ενασχόλησης με το αντικείμενο, οι συμπολίτες μου με έχουν ταυτίσει, θα έλεγα προσωπικά, με την Πολιτική Προστασία».

Αναφορικά με τη μετροπολιτικότητα ο υποστηρίζει πως σε καταστάσεις διαχείρισης κρίσεων απαιτείται ένας ενιαίος μητροπολιτικός συντονισμός μεταξύ Περιφέρειας, δήμων και κεντρικού κράτους, με καθαρή ευθύνη και λογοδοσία. «Όταν ξεσπά μια κρίση, ιδίως μια φυσική καταστροφή, δεν μπορεί να λειτουργεί ο καθένας μόνος του. Δήμοι, Περιφέρεια, Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία και κεντρικό κράτος πρέπει να παρεμβαίνουν άμεσα ως ένας ενιαίος μηχανισμός. Το θεσμικό πλαίσιο χρειάζεται γενναίες αλλαγές. Η Αττική είναι μητροπολιτική περιφέρεια, δεν μπορεί να αντιμετωπίζει φωτιές, πλημμύρες, κυκλοφοριακό και απορρίμματα με αποσπασματικές αρμοδιότητες. Χρειάζεται ενιαίος μητροπολιτικός συντονισμός, με καθαρή ευθύνη και λογοδοσία. Κι αυτό ακριβώς διεκδικούμε. Όχι για να πάρουμε τίτλους, αλλά για να λύνουμε προβλήματα πιο γρήγορα», υπογραμμίζει.

Για την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα στοιχεία δείχνουν πως η Περιφέρεια Αττικής «είναι η πρώτη σε απορρόφηση Περιφέρεια στη χώρα, έχοντας επιτύχει ένα ποσοστό της τάξης του 90% στην ενεργοποίηση πόρων μέσω ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι μια τεράστια ευκαιρία για την Αττική και δεν πρόκειται να αφήσουμε να πάει χαμένη ούτε μία από τις δυνατότητες που ανοίγονται. Ο στόχος μου είναι απλός: Κάθε διαθέσιμο ευρώ να γίνεται έργο με κοινωνικό, περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα», αναφέρει.

Σχετικά με τη διεξαγωγή του Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί στην Αθήνα την προσεχή εβδομάδα (22-24 Μαΐου) με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής, ο κ. Χαρδαλιάς σημειώνει πως αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία «να αναδείξουμε το σύγχρονο πρόσωπο της περιοχής μας. Και σε τέτοιου είδους διοργανώσεις δεν χωρούν προχειρότητες. Βρισκόμαστε διαρκώς σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τη Euroleague, με το ΟΑΚΑ, την κυβέρνηση, τον δήμο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε η διοργάνωση να είναι ασφαλής, οργανωμένη και αντάξια της εικόνας που θέλουμε για την Αθήνα. Το πλάνο δεν αφορά μόνο στο στάδιο και τις αγωνιστικές εγκαταστάσεις καθαυτές. Αφορά επίσης σε μετακινήσεις, προσβασιμότητα, φιλάθλους, επισκέπτες, ασφάλεια, τουριστική προβολή, λειτουργία της πόλης. Θέλουμε ο επισκέπτης να έρθει, να εξυπηρετηθεί, να αισθανθεί ασφαλής και να φύγει με την αίσθηση μιας ευρωπαϊκής μητρόπολης, που ξέρει να οργανώνει μεγάλα γεγονότα. Γιατί τέτοιες διοργανώσεις δεν είναι μόνο αθλητισμός. Είναι οικονομία, τουρισμός, εικόνα, αυτοπεποίθηση».

Αντιστοίχως, η επικείμενη εξειδικευμένη έκθεση OTA EXPO 2026 που αφορά τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσα το διήμερο 8-9 Ιουνίου, «αντιμετωπίζεται από εμάς ως ένα εφαλτήριο για την ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της Αττικής και τη σύνδεσή της με τους επενδυτές από το εξωτερικό», τονίζει και προσθέτει: «Η έκθεση είναι ένα ραντεβού όπου θα δούμε στην πράξη πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η πράσινη ανάπτυξη και οι νέες τεχνολογίες γίνονται εργαλεία στα χέρια μας. Στόχος είναι να φύγουμε από αυτήν με νέες λύσεις που θα υιοθετηθούν άμεσα».

Ερωτηθείς για το μεγαλύτερο -μέχρι σήμερα- πολιτικό επίτευγμά του και για το τι θα ήθελε να λένε οι πολίτες για τη διοίκησή του το 2028, ο περιφερειάρχης Αττικής απαντά: «Βάλαμε τάξη, αποκτήσαμε αξιοπιστία και αξιοπρέπεια, προσδώσαμε ρυθμό και θέσαμε ως κανόνα τη λογοδοσία. Ξεμπλοκάραμε έργα, δρομολογήσαμε κρίσιμες παρεμβάσεις και θέσαμε σε προτεραιότητα εκατοντάδες έργα. Η μεγαλύτερη πρόκληση, όμως, είναι μπροστά μας. Από τη δημιουργία νέων σχολικών μονάδων και τη συντήρηση των υφιστάμενων, ως τα ρέματα και τα αντιπλημμυρικά, την οδοποιία, τις παιδικές χαρές και τις κοινωνικές δομές, κάθε μέρα γίνεται και κρίνεται έργο που δεν έχει ξανασυμβεί στην Αττική, τουλάχιστον από την περίοδο της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004».

«Για τη διοίκησή μας, θα ήθελα το 2028 να λένε κάτι απλό: Ότι δουλέψαμε. Ότι δεν κρυφτήκαμε πίσω από αρμοδιότητες, δεν χαθήκαμε στη γραφειοκρατία, δεν μοιράσαμε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Ότι όπου μπορούσαμε να λύσουμε πρόβλημα, μπήκαμε μπροστά. Και όπου δεν μπορούσαμε μόνοι μας, πιέσαμε, συνεργαστήκαμε, διεκδικήσαμε», καταλήγει ο κ. Χαρδαλιάς.

