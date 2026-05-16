Χατζηδάκης στο 16ο Συνέδριο ΝΔ: «Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης»

Πολλά μηνύματα προς το εσωτερικό της παράταξης περιείχε η ομιλία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και της ΝΔ, Κωστή Χατζηδάκη, στο συνέδριο του κόμματος.

Αναφερόμενος στην αναταραχή που επικρατεί το τελευταίο διαστημα στο εσωτερικό της ΝΔ, ο Κ. Χατζηδάκης είπε με νόημα ότι «για να πετύχουμε τον στόχο η ΝΔ να είναι ξανά αυτοδύναμη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης Πρωθυπουργός, χρειαζόμαστε τη μεγαλύτερη δυνατή κομματική συσπείρωση. Δεν περισσεύει κανείς σε αυτή την παράταξη. Ο διάλογος και η αυτοκριτική είναι βασικό συστατικό στοιχείο των σύγχρονων κομμάτων. Δεν υπάρχει, όμως, χώρος για μικροεγωισμούς. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Νέα Δημοκρατία έχουν πληρώσει στο παρελθόν το “εγώ” που μπαίνει μπροστά από το “εμείς”. Πάνω, λοιπόν, από πείσματα, διαφωνίες, πικρίες, υπάρχουν οι αρχές κι οι αξίες μας. Υπάρχει η μεγάλη ΝΔ. Αλλά υπάρχει κυρίως η Ελλάδα».

Κατά τα λοιπά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιλέγει «ολοένα και περισσότερο την τοξικότητα και την εχθροπάθεια. Υποχρέωσή μας είναι, λοιπόν, να μην επιτρέψουμε, σε καμία περίπτωση, το έργο μας να συκοφαντηθεί. Να είμαστε όλοι παρόντες στα εύκολα, αλλά και στα δύσκολα», φράση που θα μπορούσε να ερμηνευθεί και ως αιχμή για τους αποκαλούμενους και «απόντες υπουργούς».

Ο Κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι «είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να προστατεύουμε καθημερινά το ήθος της παράταξής μας. Διότι η ΝΔ ξεκίνησε πριν από εμάς. Και θα συνεχίσει μετά από εμάς. Και είναι η πορεία αυτή της παράταξης που μας επιβάλλει μέτρο, ήθος, σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Χωρίς να ξεχνούμε ποτέ ότι υπηρετούμε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό μας» και τόνισε ότι «στις επόμενες εθνικές εκλογές δεν θα ζητήσουμε ψήφο ευγνωμοσύνης. Θα ζητήσουμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας. Ψήφο προοπτικής», ενώ σημείωσε ότι «χαρίζουμε την τοξικότητα σε όσους δεν έχουν δικές τους προτάσεις. Όπως είχε πει άλλωστε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, “δεν φτάνεις ποτέ στον προορισμό σου, αν πετάς συνέχεια πέτρες στα σκυλιά που γαβγίζουν δεξιά κι αριστερά”».

