Το Ισραήλ ανακοίνωσε νέα πλήγματα στο νότιο Λίβανο, παρά την παράταση της «εκεχειρίας»

Το Ισραήλ διεξήγαγε νέα πλήγματα στον νότιο Λίβανο σήμερα αφού έδωσε εντολή στους κατοίκους εννέα χωριών να τα εκκενώσουν, παρά την παράταση για ενάμιση μήνα της κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο χώρες χθες, Παρασκευή, στην Ουάσιγκτον.

«Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις άρχισαν να πλήττουν υποδομές της Χεζμπολάχ σε αρκετές ζώνες του νοτίου Λιβάνου», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

At ‌least six ​people have been killed, including three paramedics, ​in Israeli ⁠strikes in southern Lebanon, the Lebanese ⁠state ​news agency has said. The IDF has been contacted for comment. pic.twitter.com/4R8AbrqZVr — Sky News (@SkyNews) May 16, 2026

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI ανέφερε πλήγματα σε τουλάχιστον 5 χωριά του νοτίου Λιβάνου, όπως και κύμα εξόδου των κατοίκων προς τη Σιδώνα, τη μεγάλη πόλη του λιβανικού νότου, και τη Βηρυτό.

Ο ισραηλινός στρατός είχε δώσει προηγουμένως εντολή στους κατοίκους εννέα χωριών των περιοχών της Σιδώνας και της Ναμπατίγια να απομακρυνθούν από αυτά.

