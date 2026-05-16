ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 17:50
Το Ισραήλ ανακοίνωσε νέα πλήγματα στο νότιο Λίβανο, παρά την παράταση της «εκεχειρίας»

Το Ισραήλ διεξήγαγε νέα πλήγματα στον νότιο Λίβανο σήμερα αφού έδωσε εντολή στους κατοίκους εννέα χωριών να τα εκκενώσουν, παρά την παράταση για ενάμιση μήνα της κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο χώρες χθες, Παρασκευή, στην Ουάσιγκτον.

«Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις άρχισαν να πλήττουν υποδομές της Χεζμπολάχ σε αρκετές ζώνες του νοτίου Λιβάνου», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI ανέφερε πλήγματα σε τουλάχιστον 5 χωριά του νοτίου Λιβάνου, όπως και κύμα εξόδου των κατοίκων προς τη Σιδώνα, τη μεγάλη πόλη του λιβανικού νότου, και τη Βηρυτό.

Ο ισραηλινός στρατός είχε δώσει προηγουμένως εντολή στους κατοίκους εννέα χωριών των περιοχών της Σιδώνας και της Ναμπατίγια να απομακρυνθούν από αυτά.

Διαβάστε επίσης:

Πάπας Λέων ΙΔ: Επίσημη επίσκεψη στο Παρίσι από τις 25 έως τις 28 Σεπτεμβρίου

Νεκρός ο επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς Αλ Χαντάντ – Ήταν ένας από τους «εγκεφάλους» της 7ης Οκτωβρίου

Ιράν: Σχεδιάζει «μηχανισμό» στο Στενό του Ορμούζ και προαναγγέλλει τέλη διέλευσης

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

