Διεθνές κύκλωμα πουλούσε πλαστά φάρμακα σε σοβαρά ασθενείς και στην Ελλάδα: Πώς έπειθαν τα θύματά τους

Πλαστά φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής για σοβαρές ασθένειες πωλούσε και στην Ελλάδα η εγκληματική οργάνωση που εξιχνιάστηκε από τις ευρωπαϊκές αρχές στις 12 και 14 Μαΐου 2026.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισαν να ξετυλίγουν οι ρουμανικές αρχές, που συνέλεξαν πληροφορίες για τη δράση του κυκλώματος. Όπως διαπίστωσαν, από το 2019 έως σήμερα, η οργάνωση -που λειτουργούσε με ιεραρχική δομή και είχε ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων διέθετε πάνω από 400 συμπληρώματα που δεν διέθεταν άδεια κυκλοφορίας- διακινούσαν τα «προϊόντα» τους μέσω εκατοντάδων ιστοτόπων και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, για να πείθουν τα θύματά τους, τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν ψεύτικα ονόματα γιατρών και διάσημων προσώπων, δημιουργώντας λογαριασμούς που φαίνονταν νόμιμοι.

Οι πελάτες, που καλούνταν να συμπληρώσουν φόρμες επικοινωνίας, δέχονταν τηλεφωνικές κλήσεις από χειριστές που παρουσιαζόταν ως γιατροί ή ειδικοί, υποστηρίζοντας ότι τα συμπληρώματα ήταν γνήσια φάρμακα για σοβαρές, ακόμη και ανίατες ασθένειες.

Στην πραγματικότητα, βέβαια, όλα τα προϊόντα περιείχαν τα ίδια συστατικά, χωρίς καμία θεραπευτική δράση. Μάλιστα, κάθε φορά που ένα προϊόν δέχονταν πολλές καταγγελίες, αυτό απλώς μετονομαζόταν και επανακυκλοφορούσε, δημιουργώντας παράνομο τζίρο που εκτιμάται στα 240 εκατομμύρια ευρώ.

Έρευνες σε 113 τοποθεσίες

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συγκροτήθηκε κοινή ομάδα έρευνας με Ρουμανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Βουλγαρία και Μολδαβία υπό την Eurojust, με συντονιστικές συναντήσεις στη Χάγη. Η Europol υποστήριξε με Virtual Command Post και ειδικούς στις χώρες παρέμβασης.

Συνολικά, οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, με συμμετοχή Αρχών από Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία, Λετονία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Εσθονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ισπανία.

Στις έρευνες συμμετείχε ενεργά και η υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΕΛ.ΑΣ. που πραγματοποίησε έρευνες σε εταιρεία logistics στην Αττική, κατασχέσεις προϊόντων και συλλήψεις βασικών μελών της ομάδας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συμμετείχε προχθές (14-05-2026), στο πλαίσιο εκτέλεσης ευρωπαϊκής εντολής έρευνας, σε πανευρωπαϊκή επιχείρηση, υπό τον συντονισμό της Eurojust και της Europol, για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που εξαπατoύσε θύματα στην Ευρώπη, μέσω της πώλησης πλαστών συμπληρωμάτων και φαρμάκων, τα οποία παρουσιάζονταν ως γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης συμμετείχαν, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σε έρευνα και συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εταιρεία logistics σε περιοχή της Αττικής.

Πιο αναλυτικά, όπως διαπιστώθηκε, η εγκληματική ομάδα, ήταν ιεραρχικά δομημένη και λειτούργησε από το έτος 2019, ενώ παράλληλα προέκυψε ότι τα μέλη της είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων είχαν εμπορευτεί πάνω από -400- συμπληρώματα που δεν είχαν τη σχετική άδεια κυκλοφορίας.

Η διάθεση των παράνομων προϊόντων πραγματοποιούνταν μέσω εκατοντάδων ιστότοπων και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ προκειμένου να παραπλανήσουν τα θύματά τους –τα οποία προέρχονταν κυρίως από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης-, χρησιμοποιούσαν συχνά τα ονόματα και τις εικόνες διάσημων προσώπων και μη πραγματικών ιατρών.

Κατά τη συντονισμένη ημέρα δράσης, διενεργήθηκαν έρευνες σε συνολικά -113- τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας. Παράλληλα, απενεργοποιήθηκαν -196- ιστότοποι στη Ρουμανία, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για τη διάθεση των προϊόντων, ενώ κατασχέθηκε και μεγάλη ποσότητα των παράνομων συμπληρωμάτων, τα περισσότερα από τα οποία στην κεντρική αποθήκη της εγκληματικής ομάδας στη Βουλγαρία.

Επιπλέον, δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας -1,8- εκατομμυρίων ευρώ στην Πολωνία, ενώ ο παράνομος τζίρος της εγκληματικής ομάδας υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα -240- εκατομμύρια ευρώ.

Σημειώνεται ότι, στην επιχείρηση συμμετείχαν Αρχές από τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία, Λετονία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Εσθονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία, Ισπανία, Μολδαβία.

