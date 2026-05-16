Κοσιώνη για το επόμενο τηλεοπτικό της βήμα: «Δεν επιβεβαιώνω, δεν διαψεύδω» (Video)

Για τη νέα καθημερινότητα μακριά από τα δελτία ειδήσεων, τις φήμες για το τηλεοπτικό της μέλλον αλλά και τη σχέση της με τον σταθμό του Φαλήρου μίλησε η Σία Κοσιώνη, λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ.

«Μακριά από τα δελτία ειδήσεων ανακάλυψα ότι υπάρχουν ηλιοβασιλέματα τα οποία έχω χάσει 20 χρόνια. Είμαι καλά, ξεκουράζομαι και ηρεμώ», είπε η δημοσιογράφος στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών.

Όταν ρωτήθηκε για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, απάντησε: «Δεν θέλω να μιλήσω ακόμα γι’ αυτό. Θα δούμε… Δεν επιβεβαιώνω, δεν διαψεύδω».

Η Σία Κοσιώνη διέψευσε τα σενάρια που τη θέλουν να έχει δεχτεί πρόταση για την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα», λέγοντας: «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο πραγματικά».

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στην παρουσία του Βασίλη Παπαδρόσου στην εκδήλωση για το βιβλίο της. «Με τον Βασίλη είμαστε φίλοι. Οπότε η φιλία ήταν η αφορμή με την οποία βρέθηκε και σε αυτή την εκδήλωση. Εκτός από τον Βασίλη, ήταν και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι κι από τον ΣΚΑΪ και από άλλα κανάλια», σημείωσε.

Κλείνοντας, η Σία Κοσιώνη μίλησε με θερμά λόγια για την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια.

«Έχω νιώσει μόνο αγάπη, έχω νιώσει μόνο αναγνώριση και σεβασμό. Και επειδή πας εμμέσως στο θέμα του ΣΚΑΪ, θέλω να πω ότι φεύγω με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη από τον ΣΚΑΪ και με πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη, για κάθε έναν ξεχωριστά», είπε.

