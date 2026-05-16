search
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 17:50
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.05.2026 17:01

Κοσιώνη για το επόμενο τηλεοπτικό της βήμα: «Δεν επιβεβαιώνω, δεν διαψεύδω» (Video)

16.05.2026 17:01
Sia-Kosioni

Για τη νέα καθημερινότητα μακριά από τα δελτία ειδήσεων, τις φήμες για το τηλεοπτικό της μέλλον αλλά και τη σχέση της με τον σταθμό του Φαλήρου μίλησε η Σία Κοσιώνη, λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ.

«Μακριά από τα δελτία ειδήσεων ανακάλυψα ότι υπάρχουν ηλιοβασιλέματα τα οποία έχω χάσει 20 χρόνια. Είμαι καλά, ξεκουράζομαι και ηρεμώ», είπε η δημοσιογράφος στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών.

Όταν ρωτήθηκε για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, απάντησε: «Δεν θέλω να μιλήσω ακόμα γι’ αυτό. Θα δούμε… Δεν επιβεβαιώνω, δεν διαψεύδω».

Η Σία Κοσιώνη διέψευσε τα σενάρια που τη θέλουν να έχει δεχτεί πρόταση για την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα», λέγοντας: «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο πραγματικά».

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στην παρουσία του Βασίλη Παπαδρόσου στην εκδήλωση για το βιβλίο της. «Με τον Βασίλη είμαστε φίλοι. Οπότε η φιλία ήταν η αφορμή με την οποία βρέθηκε και σε αυτή την εκδήλωση. Εκτός από τον Βασίλη, ήταν και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι κι από τον ΣΚΑΪ και από άλλα κανάλια», σημείωσε.

Κλείνοντας, η Σία Κοσιώνη μίλησε με θερμά λόγια για την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια.

«Έχω νιώσει μόνο αγάπη, έχω νιώσει μόνο αναγνώριση και σεβασμό. Και επειδή πας εμμέσως στο θέμα του ΣΚΑΪ, θέλω να πω ότι φεύγω με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη από τον ΣΚΑΪ και με πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη, για κάθε έναν ξεχωριστά», είπε.

Διαβάστε επίσης:

Σία Κοσιώνη: Παρουσίασε το παιδικό της βιβλίο της «Αρκεί που σ’ αγαπώ εγώ»

Eurovision 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό – Η σειρά εμφάνισης, τα φαβορί και οι τρόποι ψηφοφορίας

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
malliaros-survivor-new
LIFESTYLE

Στην Ελλάδα επιστρέφει ο Μάνος Μαλλιαρός μετά τον νευρικό κλονισμό

agioi anargyroi (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Για ενδοοικογενειακή βία είχε συλληφθεί ο πατέρας των τριών παιδιιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες

akylas
MEDIA

Eurovision 2026: Έφτασε η μεγάλη ώρα για τον Akyla και το Ferto, τι ώρα ξεκινά ο τελικος και σε ποια θέση εμφανιζόμαστε

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμό Ρομά με 9 συλλήψεις για ρευματοκλοπές – Ξήλωσαν καλώδια 3 χιλιομέτρων (Video)

londino-astynomikoi-diadilotes
ΚΟΣΜΟΣ

Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους του Λονδίνου: Ταυτόχρονες πορείες ακροδεξιών και φιλοπαλαιστινίων (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
allwyn2
BUSINESS

Η Allwyn μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία και μετατρέπει το ελληνικό υποκατάστημα σε Α.Ε.

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

leoforeiolorida_2304_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορώ να μπω για λίγο σε λεωφορειολωρίδα για να στρίψω δεξιά;

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.05.2026 17:50
malliaros-survivor-new
LIFESTYLE

Στην Ελλάδα επιστρέφει ο Μάνος Μαλλιαρός μετά τον νευρικό κλονισμό

agioi anargyroi (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Για ενδοοικογενειακή βία είχε συλληφθεί ο πατέρας των τριών παιδιιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες

akylas
MEDIA

Eurovision 2026: Έφτασε η μεγάλη ώρα για τον Akyla και το Ferto, τι ώρα ξεκινά ο τελικος και σε ποια θέση εμφανιζόμαστε

1 / 3