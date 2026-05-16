Ασπρόπυργος: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμό Ρομά με 9 συλλήψεις για ρευματοκλοπές – Ξήλωσαν καλώδια 3 χιλιομέτρων (Video)

Ειδική αστυνομική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας πραγματοποίησε η Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής της Γ.Α.Δ.Α. το πρωί της 14ης Μαΐου 2026 σε οικισμούς Ρομά του Ασπροπύργου, με στόχο την αποτροπή και καταστολή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας στην περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, δυνάμεις της Ο.Π.Κ.Ε., της Ο.Π.ΔΙ., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, καθώς και αστυνομικός σκύλος.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθησαν συνολικά 9 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι αρχές προχώρησαν και σε εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 39 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που αφορούσαν μεταξύ άλλων στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και έλλειψη δελτίου τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ.

Αποξηλώθηκαν περισσότερα από 3 χιλιόμετρα καλωδίων

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο φαινόμενο των ρευματοκλοπών, καθώς συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 3.124 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομες συνδέσεις ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την ενίσχυση της ασφάλειας και την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε επίσης:

Εργατικό ατύχημα στη Νίσυρο: Ακρωτηριάστηκε 50χρονος εργάτης

Διεθνές κύκλωμα πουλούσε πλαστά φάρμακα σε σοβαρά ασθενείς και στην Ελλάδα: Πώς έπειθαν τα θύματά τους

Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της άγριας συμπλοκής στο ποντιακό γλέντι – «Θα τον σκοτώσει!» (Video)

