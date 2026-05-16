Χαλκιδική: Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι – Τραυματίστηκε στο κεφάλι

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα αγόρι, 12 ετών, που τραυματίστηκε όταν έπεσε από ηλεκτρικό πατίνι στον Νέο Μαρμαρά, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 13.25, όταν ο ανήλικος που οδηγούσε το πατίνι φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο από λάθος χειρισμό και κατέληξε στο οδόστρωμα.

Συνέπεια του ατυχήματος ήταν να τραυματιστεί στο κεφάλι και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Σημειώνεται ότι τη στιγμή του ατυχήματος ήταν σε κοντινή απόσταση οι γονείς του ανηλίκου.

