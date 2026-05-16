Ευσεβείς πόθοι, φρούδες ελπίδες και ένα drone: Το ελληνικό μπλέξιμο στον πόλεμο της Ουκρανίας που «τελειώνει» στα λόγια

Το ουκρανικό drone που βρέθηκε στις ακτές της Λευκάδας φορτωμένο με τόνους εκρηκτικών ίσως αποδειχθεί πολύ σημαντικότερο απ’ όσο φάνηκε την πρώτη στιγμή. Όχι μόνο για λόγους ασφάλειας ή ναυσιπλοΐας, αλλά γιατί έφερε στην επιφάνεια μια βαθύτερη ελληνική αμηχανία: η Ελλάδα συμμετέχει πολιτικά, οικονομικά και στρατηγικά στη στήριξη της Ουκρανίας, όμως η ίδια η Ουκρανία δεν φαίνεται πάντα να λειτουργεί σαν να υπολογίζει τις ελληνικές ευαισθησίες, τα ελληνικά συμφέροντα ή ακόμη και τον ελληνικό γεωγραφικό χώρο.

Και αυτό συμβαίνει τη στιγμή που στην Ευρώπη αρχίζει να κυκλοφορεί όλο και πιο έντονα η συζήτηση περί «τέλους του πολέμου». Χαρακτηριστική είναι η γερμανική εκτίμηση που μετέδωσε η Deutsche Welle, σύμφωνα με την οποία η σύγκρουση στην Ουκρανία μπορεί να πλησιάζει στην τελική της φάση. Η ανάλυση βασίζεται στην κόπωση του μετώπου, στις οικονομικές πιέσεις προς τη Ρωσία, αλλά και στη δυσκολία όλων των πλευρών να πετύχουν καθαρή στρατιωτική νίκη.

Όμως εδώ αρχίζει η μεγάλη αντίφαση: Αν ο πόλεμος τελειώνει, γιατί η Δύση οργανώνει τη χρηματοδότησή του για χρόνια;

Την ίδια στιγμή που εμφανίζονται αναλύσεις περί του τέλους του πολέμου , η Δύση οργανώνει τη στήριξη της Ουκρανίας σαν να προετοιμάζεται για μακρά διάρκεια. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, πρότεινε τα κράτη-μέλη να δεσμεύουν ετησίως το 0,25% του ΑΕΠ τους (καμιά 600αριά εκατομμύρια για την Ελλάδα) υπέρ της Ουκρανίας. Και εδώ, αν τελικά γίνει αποδεκτή η πρόταση Ρούτε, θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως δεν θα πρόκειται περί έκτακτης βοήθεια, αλλά για μόνιμη χρηματοδοτική φόρμουλα.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη εγκρίνει δάνειο 90 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026–2027, προκειμένου να στηρίξει οικονομικά και αμυντικά το Κίεβο. Με άλλα λόγια, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ δεν κινούνται σαν οργανισμοί που βλέπουν έναν πόλεμο να τελειώνει . Κινούνται σαν μηχανισμοί που προετοιμάζονται για μια φάση παρατεταμένης αντιπαράθεσης με τη Ρωσία. Και ακριβώς εδώ η ελληνική θέση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη…

Η Αθήνα έχει ταχθεί πλήρως υπέρ της δυτικής στρατηγικής. Έχει αποδεχθεί πολιτικό- ενεργειακό κόστος και γεωπολιτικό ρίσκο. Όμως το περιστατικό της Λευκάδας λειτούργησε σαν υπενθύμιση ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται έξω από τη ζώνη συνεπειών του πολέμου. Αντίθετα, μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένη χωρίς καν να έχει ουσιαστικό λόγο στις αποφάσεις που λαμβάνονται.

Το πρόβλημα, επομένως, δεν είναι μόνο αν η Ελλάδα πρέπει να στηρίζει την Ουκρανία. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν αυτή η στήριξη συνοδεύεται από κάποιο σχεδιασμό που να περιλαμβάνει ανταλλάγματα για τη χώρα και να θέτει τα όρια της ελληνικής προσφοράς στους σχεδιασμούς των μεγάλων της Δύσης. Διότι δεν γίνεται η χώρα να συμμετέχει σε μια όλο και πιο δαπανηρή και μακροχρόνια δυτική επιλογή, χωρίς να απολαμβάνει τον σεβασμό, τουλάχιστον του Κιέβου…

Γι αυτό το drone της Λευκάδας έχει σημασία δυσανάλογη του μεγέθους του. Δεν είναι απλώς ένα περιστατικό. Είναι η στιγμή που ο πόλεμος της Ουκρανίας ακούμπησε τον ελληνικό χώρο και υπενθύμισε ότι ακόμη κι ένας πόλεμος που «τελειώνει», μπορεί να συνεχίσει να παράγει κόστος, κινδύνους και αμηχανία για πολύ καιρό ακόμη.

Οσο για τις γερμανικές εκτιμήσεις περί το τέλος του πολέμου, αυτές ακούγονται περισσότερο σαν ευσεβείς πόθοι του Βερολίνου , του οποίου οι παρατεταμένες συγκρούσεις έχουν τινάξει στον αέρα τους ενεργειακούς του σχεδιασμούς. Η πιθανότερη εξέλιξη δεν μοιάζει πλέον με «τέλος του πολέμου». Μοιάζει περισσότερο με μετάβαση σε έναν πόλεμο χαμηλότερης έντασης αλλά μεγαλύτερης διάρκειας. Έναν πόλεμο όπου η Δύση θα χρηματοδοτεί, η Ουκρανία θα υπομένει , η Ρωσία θα αντέχει και χώρες όπως η Ελλάδα θα καλούνται να «χορεύουν» στο σκοπό που υπαγορεύουν οι ισχυροί σύμμαχοι…

