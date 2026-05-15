Reuters: To drone στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του λόγω τεχνικού προβλήματος

Αναπάντητα ερωτήματα περιβάλλουν το πώς και με ποια αποστολή βρέθηκε το ουκρανικό drone στη Λευκάδα.

Οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες και μονάδες των ενόπλων δυνάμεων αποσυναρμολόγησαν το drone και με τεχνικές αντίστροφης μηχανικής επιχειρούν να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά του.

Εξετάζουν, επίσης, μεταδεδομένα για να καταλάβουν αν το drone εκτοξεύθηκε από πλοίο ή αν εκτοξεύθηκε από τη στεριά, ενδεχομένως, άλλης χώρας, όπως η Λιβύη.

Πηγή ασφαλείας δήλωσε στο Reuters ότι το drone μάλλον έχασε τον προσανατολισμό του, λόγω τεχνικού προβλήματος. Εκτίμησε ακόμα, ότι δεν το εκτόξευσαν από τη Λιβύη, καθώς δεν είχε διανύσει πολλά χιλιόμετρα.

Άλλη πηγή δήλωσε ότι τα επίπεδα των καυσίμων είναι το κλειδί της υπόθεσης και πρόσθεσε ότι η τεχνική ανάλυση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αλλά μένουν να αποκωδικοποιηθούν ορισμένα κρυπτογραφημένα δεδομένα.

Η Ουκρανία έχει χτυπήσει πλοία που θεωρεί ότι ανήκουν στον «στόλο σκιά» της Ρωσίας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα.

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι «το ζήτημα αυτό είναι πολύ σοβαρό. Το σκάφος αυτό… μετέφερε εκρηκτικά, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Δεν θέλω καν να σκεφτώ τι θα σήμαινε αν ένα επιβατηγό πλοίο ή οποιοδήποτε άλλο σκάφος συγκρούονταν με αυτό το drone».

