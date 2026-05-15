ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 20:49
15.05.2026 19:13

Ο πόλεμος στο Ιράν στοιχίζει ακριβά στην Ευρώπη: Πλήρωσε επιπλέον 35 δισ. για ενέργεια

Ακριβά κοστίζει στην Ευρώπη η ενεργειακή κρίση που πυροδοτεί η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αναταραχή στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Βρυξέλλες εκτιμούν ότι από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πληρώσει επιπλέον 35 δισ. ευρώ για ενέργεια, χωρίς να λαμβάνουν μεγαλύτερες ποσότητες καυσίμων. Την ίδια στιγμή, η Κομισιόν καθησυχάζει τους πολίτες ότι παρά την εκτίναξη των τιμών στα καύσιμα, δεν υπάρχει προσώρας κίνδυνος ελλείψεων στην Ευρώπη, ούτε σοβαρής αποσταθεροποίησης της τουριστικής αγοράς.

Ο επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν χαρακτήρισε πάντως την κατάσταση όχι απλώς ως «ενεργειακή κρίση», αλλά ως «κρίση ορυκτών καυσίμων», επαναλαμβάνοντας ότι η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα εξακολουθεί να καθιστά την ευρωπαϊκή οικονομία ιδιαίτερα ευάλωτη σε διεθνείς κρίσεις.

Το θέμα κυριάρχησε, σύμφωνα με την DW, στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ την Τετάρτη στην Κύπρο, όπου συζητήθηκαν εκ νέου μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η στρατηγική απάντηση της Ευρώπης δεν μπορεί να περιοριστεί σε προσωρινές επιδοτήσεις, αλλά να στηριχθεί στην επιτάχυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας, την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και την ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών-μελών.

Παράλληλα, η Κομισιόν παρουσίασε κατάλογο 11 «καλών πρακτικών» για την άμεση μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου και πετρελαίου που περιλαμβάνουν στοχευμένη και προσωρινή στήριξη για νοικοκυριά και βιομηχανία, με κοινωνικά τιμολόγια, ενεργειακά vouchers και επιδοτήσεις, που θα συνδέονται με την εξοικονόμηση ενέργειας ή επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ταχεία εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, μπαταριών, αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων, αλλά και στην ανακαίνιση κτηρίων και τη σταδιακή κατάργηση νέων συστημάτων θέρμανσης που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα.

Δεν υπάρχει έλλειψη αεροπορικών καυσίμων

Στον τομέα των μεταφορών, η Επιτροπή προωθεί φθηνότερες δημόσιες συγκοινωνίες, την ηλεκτροκίνηση, την κοινόχρηστη μετακίνηση και τη χρήση ποδηλάτου, επιμένοντας παράλληλα στην ανάγκη επιτάχυνσης των αδειοδοτήσεων για έργα ΑΠΕ.

Την ίδια στιγμή, η Κομισιόν επιχειρεί να καθησυχάσει πολίτες και τουριστική αγορά, ενόψει της θερινής περιόδου, με τον επίτροπο Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολο Τζιτζικώστα να επαναλαμβάνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα επάρκειας καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη. Όπως ανέφερε, περίπου το 70% της κατανάλωσης αεροπορικών καυσίμων καλύπτεται από ευρωπαϊκά διυλιστήρια, ενώ μόλις το 20% εισάγεται από χώρες του Κόλπου.

Οι αεροπορικές δεν μπορούν να μετακυλίσουν τα κόστη στους επιβάτες

Στο μεταξύ, παρά τις πρώτες ακυρώσεις δρομολογίων από αεροπορικές εταιρείες -λόγω του υψηλού κόστους καυσίμων-, η Κομισιόν ξεκαθαρίζει ότι οι εταιρείες δεν μπορούν να μετακυλίουν ανεξέλεγκτα το κόστος στους επιβάτες. Σύμφωνα με οδηγίες της, οι αερομεταφορείς υποχρεούνται να αποζημιώνουν ή να επιστρέφουν χρήματα στους ταξιδιώτες, όταν ακυρώνουν πτήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα εξαιτίας της αύξησης των τιμών των καυσίμων.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

