Το παρασκήνιο μιας σκηνοθετημένης συνόδου φιλίας Τραμπ – Σι και η προσωρινή εκεχειρία

Η σύνοδος κορυφής του Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ σκηνοθετήθηκε ως επανένωση μεταξύ παλιών φίλων, ολοκληρώνοντας την παράσταση την Παρασκευή με μια ιδιωτική ξενάγηση στο Τζονγκνανχάι, το μυστικό συγκρότημα της ηγεσίας του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

Περπατώντας στους κήπους, ο Τραμπ χαρακτήρισε τα άνθη γύρω του «τα πιο όμορφα τριαντάφυλλα που έχει δει ποτέ κανείς». Ο Σι υποσχέθηκε να του στείλει σπόρους.

Σύμφωνα με το Axios, αυτό έχει σημασία διότι η θερμή δημόσια «χορογραφία» των τελευταίων δύο ημερών έχει κρύψει μια επίμονη πραγματικότητα: σχεδόν κάθε παράγοντας που διαμορφώνει τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας τείνει να τις… διασπά.

Ο Τραμπ, στο ταξίδι του στο Πεκίνο, επιδίωξε να επιτύχει στενότερους δεσμούς με την Κίνα, μετά από μια δεκαετία αποσύνδεσης στην οποία συνέβαλε και ο ίδιος, περισσότερο από κάθε άλλον Αμερικανό πρόεδρο.

Τα αποτελέσματα της Συνόδου; Καθώς ο Τραμπ και ο Σι προσέρχονταν σε ένα γεύμα εργασίας την Παρασκευή, η συνάντηση είχε ήδη φέρει ένα “πακέτο” μέτριων αποτελεσμάτων, χτίζοντας πάνω στην εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμο, στην οποία κατέληξαν οι δύο ηγέτες το περασμένο φθινόπωρο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «κάναμε μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες» στην τελευταία συνάντηση εργασίας της Παρασκευής στο Τζονγκνανχάι, ενώ χθες στο Fox News ότι η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος για το Εμπόριο των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, είπε από την πλευρά του ότι οι ΗΠΑ αναμένουν από την Κίνα να δεσμευτεί για τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσιες αγορές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων τα επόμενα τρία χρόνια, επιπλέον των υφιστάμενων δεσμεύσεων για τη σόγια.

Οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται επίσης ένα κοινό «Συμβούλιο Εμπορίου» που θα καλύπτει περίπου 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε μη ευαίσθητα αγαθά.

Ιράν

Πάντως, οι δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ για τη στάση του Σι απέναντι στο Ιράν άφησαν περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι ο Σι δεσμεύτηκε πως η Κίνα δεν θα προμηθεύει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό. «Αλλά την ίδια στιγμή», πρόσθεσε ο Τραμπ, «αγοράζουν πολύ μεγάλο μέρος του πετρέλαιό τους από εκεί, και θα ήθελαν να συνεχίσουν να το κάνουν».

Στο Τζονγκνανχάι την Παρασκευή, ο Τραμπ είπε ότι ο ίδιος και ο Σι συζήτησαν για το Ιράν. «Δεν θέλουμε να έχουν πυρηνικό όπλο», είπε. «Θέλουμε τα στενά ανοιχτά», σημείωσε, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ, κρίσιμα για τις εμπορικές και ενεργειακές ροές.

Παρασκήνιο

Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ που τηρούν μια πιο αυστηρή στάση απέναντι στην Κίνα εργάστηκαν τις ημέρες και τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της συνόδου για να υπονομεύσουν τα επιχειρήματα υπέρ μιας προσέγγισης Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επέβαλε κυρώσεις σε τρεις κινεζικές εταιρείες επειδή παρείχαν δορυφορικές εικόνες που βοήθησαν το Ιράν να πλήξει τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Με τη σειρά του, το Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε κινεζικά μικρά μη κρατικά διυλιστήρια, τα λεγόμενα teapot refineries, επειδή αγόρασαν ιρανικό πετρέλαιο αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το Πεκίνο απάντησε δίνοντας εντολή στις εταιρείες του να μην συμμορφωθούν με τις αμερικανικές κυρώσεις.

Εντωμεταξύ, ένα υπόμνημα του Λευκού Οίκου, γραμμένο από τον σύμβουλο του Τραμπ, Μάικλ Κράτσιος, κατηγόρησε κινεζικές οντότητες για εκστρατείες “βιομηχανικής κλίμακας” με σκοπό την κλοπή τεχνολογίας ΑΙ από αμερικανικές εταιρείες.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν ο Τραμπ προσγειωθεί στο Πεκίνο, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς κατηγόρησαν τον δήμαρχο της Αρκέιντια της Καλιφόρνια ότι ενεργούσε ως πράκτορας της κινεζικής κυβέρνησης.

Σαφή κίνητρα να διατηρήσουν την εκεχειρία

Παράλληλα, διαρροές από το εσωτερικό της κυβέρνησης σκιαγραφούν μια ακόμη πιο εχθρική εικόνα για τον ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας.

Μια έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που δημοσιεύθηκε από τη Washington Post διαπίστωσε ότι η Κίνα εκμεταλλεύεται τον πόλεμο στο Ιράν για να κερδίσει έδαφος έναντι των ΗΠΑ σε διπλωματικό, στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο.

Οι New York Times ανέφεραν την Τετάρτη ότι κινεζικές εταιρείες διαπραγματεύονται μυστικές πωλήσεις όπλων στο Ιράν, διοχετεύοντας τον οπλισμό μέσω τρίτων χωρών —συμπεριλαμβανομένων χωρών της Αφρικής— προκειμένου να αποκρύψουν την προέλευσή του.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη στο Fox News ότι ο Σι τον διαβεβαίωσε πως η Κίνα δεν θα προμηθεύει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό.

Από την πλευρά του, ο Σι, ενώ προειδοποίησε τον Τραμπ ότι ένας κακός χειρισμός στο ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσε να προκαλέσει “μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση”, συμμετείχε “χορογραφημένη” επίδειξη φιλίας κατά τη διάρκεια της Συνόδου.

Το Πεκίνο έστρωσε κόκκινο χαλί για τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με τις κυρώσεις που του επέβαλε για την κριτική που είχε ασκήσει ως Αμερικανός γερουσιαστής σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Κίνα να παραμένουν ωστόσο σε ισχύ.

Στο επίσημο δείπνο της Πέμπτης, ο Σι είπε στον Τραμπ ότι η «μεγάλη αναζωογόνηση» της Κίνας —το χαρακτηριστικό σύνθημα του Κομμουνιστικού Κόμματος— και το «Make America Great Again» θα μπορούσαν να συμβαδίσουν.

Και οι δύο ηγέτες έχουν σαφή κίνητρα να διατηρήσουν την εκεχειρία, τουλάχιστον προς το παρόν, σημειώνει το Axios.

Ο Τραμπ δεν χρειάζεται άλλα οικονομικά σοκ σε μια χρονιά εκλογών, ιδιαίτερα μετά την απαγόρευση που επέβαλε ο Σι στις εξαγωγές σπάνιων γαιών κατά τη διάρκεια του περσινού εμπορικού πολέμου.

Αλλά και ο Σι πιθανότατα πιστεύει ότι η «στρατηγική σταθερότητα» με τις ΗΠΑ θα βοηθήσει την Κίνα να προχωρήσει με τις δικές της προτεραιότητες, από τον στρατιωτικό εκσυγχρονισμό έως την κυριαρχία στην τεχνολογία αιχμής.

Στο παρασκήνιο όμως, οι κυβερνήσεις τους εργάζονται πυρετωδώς για να μειώσουν την εξάρτησή τους η μία από την άλλη.

Η πίεση του Τραμπ για στενότερους οικονομικούς δεσμούς έρχεται σε σύγκρουση με το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ, το οποίο τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει τα κινεζικά κεφάλαια ως «τοξικά».

Εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια, οι κινεζικές επενδύσεις στις ΗΠΑ έχουν συρρικνωθεί από περίπου 45 δισεκατομμύρια δολάρια το 2016 σε λιγότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, σύμφωνα με το Rhodium Group.

Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές συζητούν ένα πλαίσιο για την κατεύθυνση των κινεζικών επενδύσεων σε μη ευαίσθητους τομείς.

«Δύο ηλικιωμένοι εθνικιστές ηγέτες, που προεδρεύουν της πιο επικίνδυνης αντιπαλότητας στον κόσμο, πέρασαν την εβδομάδα υποδυόμενοι μια φιλία, την οποία καμία από τις δύο κυβερνήσεις τους δεν φαίνεται διατεθειμένη να συντηρήσει», καταλήγει το Axios.

