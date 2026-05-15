search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 17:14
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.05.2026 16:50

Η ΕΕ ψήφισε νέα ερμηνεία για τα «δικαιώματα» των μεταναστών που νομιμοποιεί τη δημιουργία κόμβων επιστροφής σε τρίτες χώρες

15.05.2026 16:50
metanastes

Μία νέα ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου υιοθέτησαν οι υπουργοί Μετανάστευσης της ΕΕ.

Η νέα ερμηνεία διευκολύνει τις απελάσεις μεταναστών καθώς και τη μεταφορά τους σε εξωχώριους κόμβους επιστροφών

Η δήλωση αυτή έρχεται μετά την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να εμποδίσει την απέλαση αλλοδαπών, που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα ή αιτούντων άσυλο των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε

Η δήλωση που ψηφίστηκε διευκρινίζει τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 8 της Σύμβασης, τα οποία αφορούν την προστασία από τα βασανιστήρια και την απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, καθώς και το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή.

Επιτρέπει τη συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας «κόμβων επιστροφής», υπό την προϋπόθεση ότι οι χώρες αυτές τηρούν τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Αναφέρει ότι η απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης είναι απόλυτη, αλλά ότι «η εκτίμηση του ελάχιστου βαθμού σοβαρότητας της κακομεταχείρισης που συνιστά απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία είναι σχετική και εξαρτάται από το σύνολο των περιστάσεων της υπόθεσης».

Σοβαρούς προβληματισμούς εξέφρασε η Veronika Fikfak, Καθηγήτρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διεθνούς Δικαίου στο University College London.

«Αναφέρει ότι η απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης είναι απόλυτη, αλλά στη συνέχεια χρησιμοποιούν λέξεις για να δημιουργήσουν ισορροπία και να προσφέρουν μια σχετικιστική ερμηνεία. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα του άρθρου 3. Ένα απόλυτο δικαίωμα δεν μπορεί να περιέχει κανένα στοιχείο σχετικότητας ή ισορροπίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Για το άρθρο 8 η δήλωση αναφέρει ότι τα κράτη μπορούν να απελάσουν αλλοδαπούς πολίτες παρά το δικαίωμά τους στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό εξισορροπείται με έναν νόμιμο σκοπό, όπως η εθνική ασφάλεια, και ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα απαιτούσε βαρύτατους λόγους» για να αναιρέσει την απόφαση ενός κράτους.

Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αλέν Μπερσέ, χαιρέτισε τη δήλωση και επεσήμανε ότι θα καθοδηγήσει το έργο του Συμβουλίου, καθώς και των εθνικών αρχών και των εθνικών δικαστηρίων.

«Καταφέραμε να φέρνουμε σε επαφή χώρες από όλη την Ευρώπη, με διαφορετικές απόψεις και εμπειρίες, ώστε να συμφωνήσουν σε μια κοινή θέση σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο λειτουργίας του συστήματος, ιδίως στο δύσκολο πλαίσιο της μετανάστευσης».

Διαβάστε επίσης

Ιρανός ΥΠΕΞ: «Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε βοήθεια του Πεκίνου για τον τερματισμό του πολέμου – Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ»

Κούβα όπως… Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θέλουν να στείλουν στο δικαστήριο τον 94χρονο αδελφό του Φιντέλ Κάστρο

Εικοσαετή παύση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος θέλει ο Τραμπ: «Αν δεν πάρουμε το απόθεμα, θα μπούμε μέσα» – «Καμία δέσμευση» για Ταϊβάν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
konstadopoulou-georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Άγριος καβγάς στην Ολομέλεια με πρωταγωνιστές Κωνσταντοπούλου και Γεωργιάδη

SEISMOGRAFOS
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στη βόρεια Ιαπωνία – Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

aeroplanoforo sar de gkol- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Αραβική Θάλασσα η ναυαρχίδα του γαλλικού στόλου, το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, για… ουδέτερη αποστολή για το Ορμούζ

metanastes
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ ψήφισε νέα ερμηνεία για τα «δικαιώματα» των μεταναστών που νομιμοποιεί τη δημιουργία κόμβων επιστροφής σε τρίτες χώρες

eopyy_1505_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Τα νέα ψηφιακά «όπλα» του ΕΟΠΥΥ για την καταπολέμηση της απάτης: Πώς πιάστηκαν στη φάκα ο φυσιοθεραπευτής και οι δυο γιατροί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

rousopoylos- floridis- samaras- tsipras – new
ΚΑΛΧΑΣ

Συνέδριο συσπείρωσης και… δελφίνων, η αναγνώριση Ρουσόπουλου, το μη δίλημμα του Μαξίμου, το σχέδιο Τσίπρα για τους βουλευτές και δικαιοσύνη 2 ταχυτήτων  

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ απαγορεύει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της συμφωνίας με τη Mercosur

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 17:10
konstadopoulou-georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Άγριος καβγάς στην Ολομέλεια με πρωταγωνιστές Κωνσταντοπούλου και Γεωργιάδη

SEISMOGRAFOS
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στη βόρεια Ιαπωνία – Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

aeroplanoforo sar de gkol- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Αραβική Θάλασσα η ναυαρχίδα του γαλλικού στόλου, το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, για… ουδέτερη αποστολή για το Ορμούζ

1 / 3