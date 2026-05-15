Η ΕΕ ψήφισε νέα ερμηνεία για τα «δικαιώματα» των μεταναστών που νομιμοποιεί τη δημιουργία κόμβων επιστροφής σε τρίτες χώρες

Μία νέα ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου υιοθέτησαν οι υπουργοί Μετανάστευσης της ΕΕ.

Η νέα ερμηνεία διευκολύνει τις απελάσεις μεταναστών καθώς και τη μεταφορά τους σε εξωχώριους κόμβους επιστροφών.

Η δήλωση αυτή έρχεται μετά την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να εμποδίσει την απέλαση αλλοδαπών, που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα ή αιτούντων άσυλο των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε.

Η δήλωση που ψηφίστηκε διευκρινίζει τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 8 της Σύμβασης, τα οποία αφορούν την προστασία από τα βασανιστήρια και την απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, καθώς και το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή.

Επιτρέπει τη συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας «κόμβων επιστροφής», υπό την προϋπόθεση ότι οι χώρες αυτές τηρούν τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Αναφέρει ότι η απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης είναι απόλυτη, αλλά ότι «η εκτίμηση του ελάχιστου βαθμού σοβαρότητας της κακομεταχείρισης που συνιστά απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία είναι σχετική και εξαρτάται από το σύνολο των περιστάσεων της υπόθεσης».

Σοβαρούς προβληματισμούς εξέφρασε η Veronika Fikfak, Καθηγήτρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διεθνούς Δικαίου στο University College London.

«Αναφέρει ότι η απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης είναι απόλυτη, αλλά στη συνέχεια χρησιμοποιούν λέξεις για να δημιουργήσουν ισορροπία και να προσφέρουν μια σχετικιστική ερμηνεία. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα του άρθρου 3. Ένα απόλυτο δικαίωμα δεν μπορεί να περιέχει κανένα στοιχείο σχετικότητας ή ισορροπίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Για το άρθρο 8 η δήλωση αναφέρει ότι τα κράτη μπορούν να απελάσουν αλλοδαπούς πολίτες παρά το δικαίωμά τους στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό εξισορροπείται με έναν νόμιμο σκοπό, όπως η εθνική ασφάλεια, και ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα απαιτούσε βαρύτατους λόγους» για να αναιρέσει την απόφαση ενός κράτους.

Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αλέν Μπερσέ, χαιρέτισε τη δήλωση και επεσήμανε ότι θα καθοδηγήσει το έργο του Συμβουλίου, καθώς και των εθνικών αρχών και των εθνικών δικαστηρίων.

«Καταφέραμε να φέρνουμε σε επαφή χώρες από όλη την Ευρώπη, με διαφορετικές απόψεις και εμπειρίες, ώστε να συμφωνήσουν σε μια κοινή θέση σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο λειτουργίας του συστήματος, ιδίως στο δύσκολο πλαίσιο της μετανάστευσης».

Διαβάστε επίσης

Ιρανός ΥΠΕΞ: «Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε βοήθεια του Πεκίνου για τον τερματισμό του πολέμου – Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ»

Κούβα όπως… Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θέλουν να στείλουν στο δικαστήριο τον 94χρονο αδελφό του Φιντέλ Κάστρο

Εικοσαετή παύση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος θέλει ο Τραμπ: «Αν δεν πάρουμε το απόθεμα, θα μπούμε μέσα» – «Καμία δέσμευση» για Ταϊβάν