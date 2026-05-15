Εικοσαετή παύση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος θέλει ο Τραμπ: «Αν δεν πάρουμε το απόθεμα, θα μπούμε μέσα» – «Καμία δέσμευση» για Ταϊβάν

Το ζήτημα του Ιράν και της Ταϊβάν κυριάρχησε στη συνομιλία που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με δημοσιογράφους στο Air Force One, όπου επιβιβάστηκε για την επιστροφή από την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται και ότι συμφώνησε σε συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στην Τεχεράνη να έχει πυρηνικά όπλα και ότι πρέπει να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ.

«Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια “πραγματική” δέσμευση. 20 χρόνια είναι αρκετά. Αλλά το επίπεδο εγγύησης από αυτούς… πρέπει να είναι πραγματικά 20 χρόνια» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη ρητορική του, απείλησε την Τεχεράνη ότι εάν δεν παραδώσει σις ΗΠΑ το πυρηνικό της απόθεμα, «θα μπούμε μέσα».

Speaking to reporters aboard Air Force One on Friday, US President Donald Trump said that he rejected Iran's latest peace proposal after reading the first sentence, asserting that a 20-year moratorium on nuclear enrichment by Iran would be acceptable but "the level of guarantee…

«Θα ήμουν εντάξει με αυτό, εφόσον η δέσμευση είναι πραγματική», φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να χρειαστεί να επιστρέψουν στο Ιράν για να κάνουν «λίγη δουλειά καθαρισμού» (cleanup work), χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Έχουμε ουσιαστικά εξαλείψει τις ένοπλες δυνάμεις τους. Ίσως χρειαστεί να κάνουμε λίγη δουλειά καθαρισμού, επειδή είχαμε μια εκεχειρία περίπου ενός μήνα, έτσι θα την έλεγα», δήλωσε.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν στην κατάπαυση του πυρός κυρίως ύστερα από πιέσεις άλλων χωρών και συγκεκριμένα του Πακιστάν. «Δεν ήμουν πραγματικά υπέρ της, αλλά το κάναμε ως χάρη προς το Πακιστάν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το Ιράν διατηρεί ακόμη μεγάλο μέρος των εκτοξευτών πυραύλων του, χαρακτηρίζοντάς τα «fake news». «Τους χτυπούσαμε σαν πινιάτες», είπε στους δημοσιογράφους.

«Οι εκτοξευτές πυραύλων έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να καταστρέψουν γρήγορα και όσους απομένουν σε περίπτωση νέας επέμβασης στο Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε δε, ότι εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων σε κινεζικές εταιρείες που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, καθώς ο πόλεμος και οι διαταραχές στις αγορές πετρελαίου συνεχίζονται.

«Θα πάρω μια απόφαση τις επόμενες ημέρες. Το συζητήσαμε». Ερωτηθείς από δημοσιογράφους στο Air Force One αν ο Σι ανέλαβε κάποια σταθερή δέσμευση να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν ζητάω καμία χάρη, γιατί όταν ζητάς χάρη, πρέπει να κάνεις και χάρες σε αντάλλαγμα».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι ο Σι θα ήθελε να δει το Στενό να ανοίγει, σημειώνοντας ότι η Κίνα λαμβάνει ένα σημαντικό μέρος του πετρελαίου της από τον Κόλπο, ενώ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ «δεν λαμβάνουν κανένα. Δεν το χρειαζόμαστε».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποσχέθηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα.

Για τη Boeingκαι το σινοαμερικανικό εμπόριο ανέφερε ότι «η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 200 αεροπλάνα της Boeing, με μια πιθανή δέσμευση που μπορεί να φτάσει τα 750 αεροπλάνα». «Τα αεροπλάνα της Boeing θα έχουν κινητήρες της General Electric» πρόσθεσε.

«Κλείσαμε μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες, σπουδαίες και για τις δύο χώρες… Οι Αμερικανοί αγρότες θα είναι πολύ χαρούμενοι με τις εμπορικές συμφωνίες μου με την Κίνα, οι Κινέζοι θα αγοράσουν δισ. δολάρια σόγιας» υποστήριξε εξάλλου ο Αμερικανός πρόεδρος.

President Donald Trump departed China aboard Air Force One after a two-day summit with Xi Jinping, claiming “fantastic trade deals” and saying both leaders were aligned on Iran.

Ταϊβάν: Δεν δεσμεύτηκα σε τίποτα

Ως προ την Ταϊβάν ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Σι «δεν θέλει να δει αγώνα για ανεξαρτησία» στην Ταϊβάν.

«Τον άκουσα προσεκτικά, δεν έκανα κανένα σχόλιο», είπε, προσθέτοντας ότι ο Κινέζος ηγέτης «νιώθει πολύ έντονα» για το ζήτημα. «Δεν έκανα καμία δέσμευση προς καμία κατεύθυνση», υπογράμμισε.

«Δεν ανέλαβα καμία δέσμευση για την Ταϊβάν…Δεν νομίζω ότι υπάρχει σύγκρουση για την Ταϊβάν (με την Κίνα)» σημείωσε ακόμη.

President Trump told reporters on Air Force One on Friday that he "made no commitment" on the issue of Taiwan during his summit with Chinese President Xi Jinping in Beijing this week.

«Συζήτησα πολύ για την Ταϊβάν με τον Σι Τζινπίνγκ» είπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέμεινε πάντως ότι «τίποτα δεν έχει αλλάξει στην πολιτική μας για την Ταϊβάν».

«Δεν έχω εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν· μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι… Θα αποφασίσω σχετικά σύντομα» είπε.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν την Ταϊβάν αν χρειαστεί, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι ο Κινέζος ομόλογός του του έθεσε το ίδιο ερώτημα: «Δεν θέλω να το πω αυτό. Δεν πρόκειται να το πω. Αυτή την ερώτηση μου την έκανε σήμερα ο Πρόεδρος Σι. Είπα, “Δεν μιλάω για αυτά”».

«Δεν επιδιώκουμε να έχουμε πολέμους» επισήμανε ο πρόεδρος Τραμπ. «Έχουμε διευθετήσει πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να διευθετήσουν» υποστήριξε.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει σύγκρουση, πέρα από το ότι δεν χρειαζόμαστε τη δύναμή τους, δεν χρειαζόμαστε την Ταϊβάν», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Συζητήσαμε για την Ταϊβάν, όλο το θέμα με τις πωλήσεις όπλων, σε μεγάλη λεπτομέρεια, στην πραγματικότητα, και θα λάβω αποφάσεις. Αλλά ξέρετε, το τελευταίο που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι ένας πόλεμος που βρίσκεται 9.500 μίλια μακριά» πρόσθεσε.

«Πήγα εκεί που μένει ο Σι, κάτι που συμβαίνει σπάνια. Ήσουν εκεί; Δεν ξέρω. Ναι, ήταν πανέμορφο… Καταπληκτικό. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν το έχουν ξαναδεί ποτέ» ανέφερε χαρακτηριστικά για το κτιριακό συγκρότημα Τζονγκνανχάι.

«Συζήτησα με τον πρόεδρο Σι για τη Βόρεια Κορέα… Έχω πολύ καλή σχέση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Έχει δείξει σεβασμό προς τη χώρα μας. Θέλω να δείχνει σεβασμό».

«Δεν συζητήσαμε για δασμούς», είπε ο Τραμπ. «Εννοώ ότι (το Πεκίνο) πληρώνουν δασμούς. Πληρώνουν σημαντικούς δασμούς, αλλά δεν το συζητήσαμε». «Δεν τέθηκε θέμα», πρόσθεσε.

Για την Κούβα είπε ότι «χρειάζονται βοήθεια. Είναι στην πραγματικότητα ένα έθνος — ή μια χώρα — σε παρακμή… Έχουμε πολλά να πούμε για την Κούβα, αλλά ίσως όχι σήμερα».

