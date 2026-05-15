Υγειονομική βόμβα στη Λέσβο: Έθαψαν τα πτώματα 4.500 ζώων δίπλα από χωριό

Σοβαρές ανησυχίες προκαλεί η μαζική ταφή χιλιάδων ζώων που προσβλήθηκαν από αφθώδη πυρετό στο Σκαλοχώρι Λέσβου.

Σύμφωνα με το nisi.gr στην περιοχή επικρατεί αφόρητη δυσοσμία. Σε φωτογραφικά ντοκουμέντα που έφερε στη δημοσιότητα η τοπική ιστοσελίδα φαίνεται ένας λάκκος που δημιουργήθηκε λίγο έξω από το Σκαλοχώρι και στον οποία πετάχτηκαν τα πτώματα 4.500 ζώων. Μάλιστα, από τον λάκκο αναβλύζουν υγρά από την αποσύνθεση που μόλις ξεκίνησε.

Η τοπική ιστοσελίδα προειδοποιεί ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα το πρόβλημα τις επόμενες εβδομάδες θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο και θέτει ζήτημα για συνέπειες στον τουρισμό.

«Υπάρχει απόφαση που εγκρίνει την ταφή των 4.500 αιγοπροβάτων μια ανάσα έξω από το Σκαλοχώρι; Αν ναι, ποιοι εξέδωσαν αυτή την απόφαση; Γιατί δεν τηρήθηκε καμία από τις προδιαγραφές που προβλέπει το πλαίσιο ταφής των θανατωθέντων ζώων; Γιατί μέχρι σήμερα οι υγειονομικές αρχές σιωπούν;», διερωτάται.

«Είναι αλήθεια πως ο μόνος χώρος ταφής των νεκρών ζώων που έχει εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου είναι αυτός του ΧΥΤΑ στη θέση Κλεφτόβιγλα; Αν ναι, με πρωτοβουλία ποιων δημιουργήθηκε ο αυτοσχέδιος χώρος ταφής μια ανάσα από το Σκαλοχώρι;».

Ακόμα, επισημαίνει ότι τα νεκρά ζώα μεταφέρθηκαν από τα σημεία θανάτωσής τους με ανοιχτά φορτηγά και ότι η πρακτική αυτή μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση νέων κρουσμάτων.

