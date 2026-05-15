Τα νέα ψηφιακά «όπλα» του ΕΟΠΥΥ για την καταπολέμηση της απάτης: Πώς πιάστηκαν στη φάκα ο φυσιοθεραπευτής και οι δυο γιατροί

Η νέα εξάρθρωση του κυκλώματος που συστηματικά εξαπατούσε τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) με εικονικά παραπεμπτικά για φυσιοθεραπείες, προκαλώντας στον Οργανισμό ζημιά συνολικού ύψους 264.000 ευρώ, φέρνει στην επικαιρότητα δύο ακόμα ψηφιακά εργαλεία, που εντοπίζουν όλους τους επίδοξους απατεώνες που κλέβουν χρήματα του δημοσίου.

Ο ΕΟΠΥΥ, σε σχετική του ανακοίνωση του, χαιρετίζει την απόλυτα επιτυχημένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, η οποία οδήγησε στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης και στην εξάρθρωση της συμμορίας που είχαν συστήσει ένας 39χρονος φυσιοθεραπευτής και δυο ορθοπαιδικοί ηλικίας 51 και 49 ετών.

Η εγκληματική οργάνωση, με αρχηγό τον φυσιοθεραπευτή, δρούσε μεθοδικά, διαπράττοντας συστηματικές και κακουργηματικού χαρακτήρα απάτες σε βάρος του Οργανισμού.

Κατά τη διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης υπήρξε ουσιαστική συνεργασία των ελεγκτικών μηχανισμών της Αυτοτελής Διεύθυνσης Ελέγχου Συμβάσεων και Παρόχων (Α.Δ.Ε.Συ.Πα.) του ΕΟΠΥΥ με τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας για την αποκάλυψη της παράνομης δράσης του κυκλώματος.

Μέσα από την ενδελεχή διασταύρωση στοιχείων και τη χαρτογράφηση της δράσης των εμπλεκομένων, παρασχέθηκε στις διωκτικές αρχές όλο το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό.

Τα νέα όπλα του ΕΟΠΥΥ

Ο ΕΟΠΥΥ, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για τη διασφάλιση της νομιμότητας, της διαφάνειας και της προστασίας των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, έχει προχωρήσει στην υποχρεωτική εκτέλεση γνωματεύσεων με χρήση κωδικού OTP (One Time Password) για σειρά παροχών υγείας και υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και οι φυσικοθεραπείες.

Η εφαρμογή του κωδικού OTP, ο οποίος αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνο του δικαιούχου, αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της φυσικής παρουσίας του ασφαλισμένου κατά τη λήψη της υπηρεσίας ή του υγειονομικού υλικού, ενισχύοντας ουσιαστικά τους μηχανισμούς ελέγχου και πρόληψης φαινομένων καταχρηστικών ή εικονικών εκτελέσεων.

Κατά την ανάλυση στατιστικών δεδομένων εκτέλεσης γνωματεύσεων με χρήση OTP, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ εντόπισαν περιπτώσεις πολλαπλών εκτελέσεων γνωματεύσεων σε διαφορετικά ΑΜΚΑ με χρήση του ίδιου αριθμού κινητού τηλεφώνου. Τα ευρήματα αυτά αξιολογήθηκαν άμεσα και διαβιβάστηκαν προς περαιτέρω διερεύνηση στη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

Η συνεργασία του ΕΟΠΥΥ με τις αρμόδιες ελεγκτικές και διωκτικές αρχές συνέβαλε καθοριστικά στην εξάρθρωση κυκλώματος απάτης που αφορούσε εικονικές φυσικοθεραπείες, προστατεύοντας τόσο τους πόρους του Οργανισμού όσο και τα δικαιώματα των πραγματικών δικαιούχων υπηρεσιών υγείας.

Παράλληλα, ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε στην περαιτέρω θωράκιση του συστήματος γνωματεύσεων. Από τον Φεβρουάριο του 2025, η έκδοση γνωματεύσεων προϋποθέτει την ύπαρξη πιστοποιημένου αριθμού κινητού τηλεφώνου, ο οποίος αναζητείται αρχικά στον Φάκελο Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) και στη συνέχεια στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης πιστοποιημένου αριθμού, δεν επιτρέπεται η έκδοση νέας γνωμάτευσης, πέραν της πρώτης ενημερωτικής, μέσω της οποίας ο δικαιούχος καλείται να ολοκληρώσει την πιστοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του.

Η Διοίκηση του Οργανισμού καθιστά σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι φαινόμενα διαφθοράς, απάτης και κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος θα αντιμετωπίζονται με μηδενική ανοχή.

Επιπλέον εκφράζει τις ευχαριστίες του στην Ελληνική Αστυνομία και ειδικότερα στη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας για τη συνεργασία και την υψηλή αποτελεσματικότητα που επέδειξαν.

Σημειώνεται ότι ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσει με αμείωτη ένταση τους σαρωτικούς ελέγχους σε όλα τα επίπεδα, αναβαθμίζοντας διαρκώς τα ψηφιακά του εργαλεία και παραμένοντας σε διαρκή συνεργασία με τη Δικαιοσύνη και τις Διωκτικές Αρχές για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

