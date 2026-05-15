search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 19:03
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

15.05.2026 17:24

Aνεξαρτητοποιήθηκε ο Οζγκιούρ Φερχάτ – «Να αποφασίσουν γρήγορα και οι υπόλοιποι», λέει η Νέα Αριστερά που μένει με 11 βουλευτές

15.05.2026 17:24
ferxat 77- new

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Οζγκιούρ Φερχάτ, με την κοινοβουλευτική ομάδα να μετρά πλέον 11 βουλευτές. Την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή ανακοίνωσε στην Ολομέλεια ο προεδρεύων Βασίλης Βιλιάρδος.

Η ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή έρχεται μετά από φήμες ότι επίκεινται αποχωρήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών που πρόσκεινται στην μειοψηφία και έχουν ταχθεί υπέρ της συνεργασίας με το υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, για το οποίο αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις στις αρχές Ιουνίου.

Νωρίτερα, βουλευτές αυτής της απόψης διέψευδαν δημοσιεύματα για άμεσες εξελίξεις, σημειώνοντας με νόημα πως «αυτή τη στιγμή» δεν έχει ληφθεί απόφαση για αποχωρήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις πως δεν αναμένεται μαζική “έξοδος” πριν τη συζήτηση για την Προανακριτική στην Ολομέλεια την ερχόμενη Πέμπτη.

Πάντως, ακόμη και αν η κίνηση του βουλευτή Ροδόπης ήταν μεμονωμένη αυτή τη στιγμή, φαίνεται πως είναι θέμα χρόνου και για τους υπόλοιπους βουλευτές αυτής της πλευράς να αποχωρήσουν εν όψει των ευρύτερων εξελίξεων που επιφέρει η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Σημειώνεται ότι ο Οζγκιούρ Φερχάτ, την Δευτέρα είχε παραβρεθεί στην εκδήλωση με τον Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι. 

Πάντως, αν και όρος του πρώην πρωθυπουργού για την ένταξη στο κόμμα του είναι η παραίτηση από τη βουλευτική έδρα, για όσους είναι βουλευτές, προς το παρόν μιλάμε μόνο για ανεξαρτητοποίηση και όχι για παραίτηση.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο περιστύλιο της Βουλής ο βουλευτής Ροδόπης ανέφερε τα εξής: «Επισκέφτηκα τον Πρόεδρο της Βουλής και του παρέθεσα την επιστολή της παραίτησης μου από την ΚΟ της ΝΕΑΡ. Θα πορευτώ ως ανεξάρτητος βουλευτής Ξέρουμε το τέλμα της ΝΕΑΡ, έκανα το βήμα της ανεξαρτητοποίησης τηρώντας τις αρχές και τις αξίες μου. Θέλω να πάρω μέρος σε ένα εγχείρημα που θα αντανακλά τον προοδευτικό χώρο και όχι όπως η αντιπολίτευση είναι σήμερα».

Σε ερώτηση αν θα πάει στον Τσίπρα, απάντησε ότι «προφανώς γίνονται πολλές διεργασίες και το όνομα Αλέξης Τσίπρας είναι στην επικαιρότητα», ενώ αν είναι και άλλοι συνάδελφοί του που θα φύγουν, επισήμανε πως πρέπει «να προχωρήσουμε σε κινήσεις ενότητας και ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Αφορά τους ίδιους. Να μείνουμε στην δικιά μου ανεξαρτητοποίηση».

Κύκλοι Πατησίων: Να αποφασίσουν γρήγορα και οι υπόλοιποι

Σε μια πρώτη τους αντίδραση μετά την γνωστοποίηση της ανεξαρτητοποίησης κύκλοι της Πατησίων τονίζουν πως «όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους» καλώντας μάλιστα «όσοι αμφιταλαντεύονται και ευθυγραμμίζονται με το σκεπτικό Φερχάτ να αποφασίσουν γρήγορα». Επαναλαμβάνοντας δε τα όσα ανέφερε διαρροή νωρίτερα το μεσημέρι για τα πρωινά δημοσιεύματα, από την Πατησίων δηλώνουν άγνοια καθώς «στην χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου, δεν υπήρξε καμία ενημέρωση για μια τέτοια εξέλιξη».

Διαβάστε επίσης:

Βουλή: Άγριος καβγάς στην Ολομέλεια με πρωταγωνιστές Κωνσταντοπούλου και Γεωργιάδη

Bloomberg: Η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο για ΑΟΖ 200 ναυτικών μιλίων

Συνέδριο ΝΔ: Τα μηνύματα που θα στείλει ο Μητσοτάκης 





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
meimarakis synedrio nd – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χαμόγελα, αγκαλιές, σέλφι και… πηγαδάκια στο συνέδριο της ΝΔ (Photos)

Britain Victoria Beckham Premiere
LIFESTYLE

Οι Μπέκαμ στο κλαμπ των Βρετανών δισεκατομμυριούχων

aithousa dikastiriou 098- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τον ομαδικό βιασμό 19χρονης στο ΑΤ Ομόνοιας: «Ήταν λάθος αλλά η σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική», υποστήριξαν οι αστυνομικοί 

Tileorasi
MEDIA

Δεν χαμπαριάζει από Eurovision και τέτοια ο Alpha – Πάλι την υψηλότερη τηλεθέαση είχε την Πέμπτη (14/5)

kikilias-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ελλάδα ζητά από την ΕΕ να παρέμβει για την παράνομη αλιεία από την Τουρκία στην ανατολική Μεσόγειο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

rousopoylos- floridis- samaras- tsipras – new
ΚΑΛΧΑΣ

Συνέδριο συσπείρωσης και… δελφίνων, η αναγνώριση Ρουσόπουλου, το μη δίλημμα του Μαξίμου, το σχέδιο Τσίπρα για τους βουλευτές και δικαιοσύνη 2 ταχυτήτων  

komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ απαγορεύει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της συμφωνίας με τη Mercosur

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 19:02
meimarakis synedrio nd – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χαμόγελα, αγκαλιές, σέλφι και… πηγαδάκια στο συνέδριο της ΝΔ (Photos)

Britain Victoria Beckham Premiere
LIFESTYLE

Οι Μπέκαμ στο κλαμπ των Βρετανών δισεκατομμυριούχων

aithousa dikastiriou 098- new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τον ομαδικό βιασμό 19χρονης στο ΑΤ Ομόνοιας: «Ήταν λάθος αλλά η σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική», υποστήριξαν οι αστυνομικοί 

1 / 3