Aνεξαρτητοποιήθηκε ο Οζγκιούρ Φερχάτ – «Να αποφασίσουν γρήγορα και οι υπόλοιποι», λέει η Νέα Αριστερά που μένει με 11 βουλευτές

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Οζγκιούρ Φερχάτ, με την κοινοβουλευτική ομάδα να μετρά πλέον 11 βουλευτές. Την ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή ανακοίνωσε στην Ολομέλεια ο προεδρεύων Βασίλης Βιλιάρδος.

Η ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή έρχεται μετά από φήμες ότι επίκεινται αποχωρήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών που πρόσκεινται στην μειοψηφία και έχουν ταχθεί υπέρ της συνεργασίας με το υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, για το οποίο αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις στις αρχές Ιουνίου.

Νωρίτερα, βουλευτές αυτής της απόψης διέψευδαν δημοσιεύματα για άμεσες εξελίξεις, σημειώνοντας με νόημα πως «αυτή τη στιγμή» δεν έχει ληφθεί απόφαση για αποχωρήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις πως δεν αναμένεται μαζική “έξοδος” πριν τη συζήτηση για την Προανακριτική στην Ολομέλεια την ερχόμενη Πέμπτη.

Πάντως, ακόμη και αν η κίνηση του βουλευτή Ροδόπης ήταν μεμονωμένη αυτή τη στιγμή, φαίνεται πως είναι θέμα χρόνου και για τους υπόλοιπους βουλευτές αυτής της πλευράς να αποχωρήσουν εν όψει των ευρύτερων εξελίξεων που επιφέρει η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Σημειώνεται ότι ο Οζγκιούρ Φερχάτ, την Δευτέρα είχε παραβρεθεί στην εκδήλωση με τον Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι.

Πάντως, αν και όρος του πρώην πρωθυπουργού για την ένταξη στο κόμμα του είναι η παραίτηση από τη βουλευτική έδρα, για όσους είναι βουλευτές, προς το παρόν μιλάμε μόνο για ανεξαρτητοποίηση και όχι για παραίτηση.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο περιστύλιο της Βουλής ο βουλευτής Ροδόπης ανέφερε τα εξής: «Επισκέφτηκα τον Πρόεδρο της Βουλής και του παρέθεσα την επιστολή της παραίτησης μου από την ΚΟ της ΝΕΑΡ. Θα πορευτώ ως ανεξάρτητος βουλευτής Ξέρουμε το τέλμα της ΝΕΑΡ, έκανα το βήμα της ανεξαρτητοποίησης τηρώντας τις αρχές και τις αξίες μου. Θέλω να πάρω μέρος σε ένα εγχείρημα που θα αντανακλά τον προοδευτικό χώρο και όχι όπως η αντιπολίτευση είναι σήμερα».

Σε ερώτηση αν θα πάει στον Τσίπρα, απάντησε ότι «προφανώς γίνονται πολλές διεργασίες και το όνομα Αλέξης Τσίπρας είναι στην επικαιρότητα», ενώ αν είναι και άλλοι συνάδελφοί του που θα φύγουν, επισήμανε πως πρέπει «να προχωρήσουμε σε κινήσεις ενότητας και ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Αφορά τους ίδιους. Να μείνουμε στην δικιά μου ανεξαρτητοποίηση».

Κύκλοι Πατησίων: Να αποφασίσουν γρήγορα και οι υπόλοιποι

Σε μια πρώτη τους αντίδραση μετά την γνωστοποίηση της ανεξαρτητοποίησης κύκλοι της Πατησίων τονίζουν πως «όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους» καλώντας μάλιστα «όσοι αμφιταλαντεύονται και ευθυγραμμίζονται με το σκεπτικό Φερχάτ να αποφασίσουν γρήγορα». Επαναλαμβάνοντας δε τα όσα ανέφερε διαρροή νωρίτερα το μεσημέρι για τα πρωινά δημοσιεύματα, από την Πατησίων δηλώνουν άγνοια καθώς «στην χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου, δεν υπήρξε καμία ενημέρωση για μια τέτοια εξέλιξη».

