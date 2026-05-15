Λάβρος ο Τσίπρας για κόκκινα δάνεια και funds: «Το 2025 έγιναν πενταπλάσιοι πλειστηριασμοί απ’ ό,τι την πενταετία 2015-2019»

Πυρά προς την κυβέρνηση για τα κόκκινα δάνεια, τα funds και την εκρηκτική αύξηση των πλειστηριασμών μέσα στο 2025 εκτόξευσε ο Αλέξης Τσίπρας, με βίντεο που ανέβασε στα social media.

Ειδικότερα, ο πρώην πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι οι πλειστηριασμοί κατοικιών έχουν αυξηθεί δραματικά, τονίζοντας πως «μόνο το 2025 έγιναν πέντε φορές περισσότεροι πλειστηριασμοί κατοικίας απ’ ό,τι ολόκληρη την πενταετία 2015 – 2019».

Στο βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινά με μια συμβολική αναφορά στην προστασία της πρώτης κατοικίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Να και κάποιοι που έχουν εξασφαλισμένη σε αυτή τη χώρα την πρώτη κατοικία», ενώ η κάμερα δείχνει δύο χελώνες.

Στη συνέχεια, αναφέρεται στο ζήτημα των τραπεζών και της μεταφοράς των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα funds, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα δεν επιλύθηκε, αλλά μεταφέρθηκε στους δανειολήπτες.

«Μετά το μεγάλο κόλπο της ΔΕΗ και τις αλήθειες για τα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών πάμε να δούμε τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια. Μας λένε ότι το πρόβλημα λύθηκε διότι τα ξεφορτώθηκαν οι τράπεζες. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι περάσανε στα funds και παραμένουν φορτωμένα στις πλάτες των δανειοληπτών», σημειώνει.

Όπως αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός, σήμερα τα funds διαχειρίζονται περισσότερα από 90 δισ. ευρώ δανείων, εκ των οποίων τα 9 στα 10 είναι μη εξυπηρετούμενα, ενώ τα στεγαστικά δάνεια φτάνουν τα 25 δισ. ευρώ και αφορούν πάνω από 220.000 δανειολήπτες.

Συνεχίζοντας, ο κ. Τσίπρας τονίζει ότι «το πιο εξοργιστικό ότι με το σχέδιο «Ηρακλής» της κυβέρνησης, το κράτος έβαλε 23 δισεκατομμύρια εγγυήσεις, ώστε τα funds να μπορούν να αγοράσουν αυτά τα δάνεια στο 30% της αξίας τους και να ζητάνε όμως σήμερα από τους δανειολήπτες να επιστρέψουν το 100%».

«Και όταν δεν μπορούν τους σέρνουν σε πλειστηριασμούς, που αυξάνονται ραγδαία. Μόνο το 2025 έγιναν πέντε φορές περισσότεροι πλειστηριασμοί κατοικίας από ό,τι την πενταετία 2015 – 2019», προσθέτει.

May 15, 2026

«Αυτό δεν λέγεται εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και της αγοράς. Αυτό λέγεται κρατικά εγγυημένη ληστεία της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας», υπογραμμίζει ο πρώην πρωθυπουργός και καταλήγει:

«Αυτό πρέπει να σταματήσει με ισχυρή δημόσια παρέμβαση, πραγματικές ρυθμίσεις, χαμηλές δόσεις και επιτόκια».

