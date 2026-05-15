search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 17:12
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.05.2026 16:42

Bloomberg: Η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο για ΑΟΖ 200 ναυτικών μιλίων

15.05.2026 16:42
ploia-aigaio-12

Νομοθετική ρύθμιση, που θα δίνει τη δυνατότητα στην Άγκυρα να κηρύσσει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) έως και 200 ναυτικά μίλια από τις τουρκικές ακτές προωθεί το κυβερνών AKP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Η ρύθμιση προβλέπει ότι ο Τούρκος πρόεδρος θα μπορεί να ασκεί δικαιώματα που αφορούν την αλιεία, τις εξορύξεις και τις γεωτρήσεις, αλλά και να δημιουργεί θαλάσσια πάρκα ακόμη και σε «αμφισβητούμενες περιοχές» στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όπου καταγράφονται αντικρουόμενες αξιώσεις με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Παράλληλα, χάρτης που δημοσίευσε το Bloomberg παρουσιάζει τις διαφορετικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, περιλαμβάνοντας το τουρκολιβυκό μνημόνιο, τις συμφωνίες Ελλάδας και Αιγύπτου, αλλά και τις αξιώσεις που σχετίζονται με την Κύπρο και το ψευδοκράτος στα Κατεχόμενα.

Νέα πρόκληση προς Ελλάδα και Κύπρο

Πηγές που επικαλείται το πρακτορείο αναφέρουν ότι η τουρκική κίνηση επιχειρεί να απαντήσει στις ελληνικές και κυπριακές θέσεις γύρω από τις ενεργειακά σημαντικές θαλάσσιες ζώνες της Ανατολικής Μεσογείου, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η Τουρκία δεν μπορεί να παραγκωνιστεί από τις εξελίξεις στην περιοχή.

Η Άγκυρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), η οποία αναγνωρίζει στα παράκτια κράτη το δικαίωμα καθορισμού ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια, εφόσον προηγούνται διμερείς συμφωνίες σε περιπτώσεις αλληλοεπικαλυπτόμενων αξιώσεων.

Όπως υπενθυμίζει το Bloomberg, η τουρκική πλευρά απορρίπτει την ελληνική θέση ότι τα νησιά διαθέτουν πλήρη δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες, υποστηρίζοντας ότι ο υπολογισμός της υφαλοκρηπίδας πρέπει να βασίζεται στις ηπειρωτικές ακτές.

Την ίδια ώρα, η Τουρκία υποστηρίζει ότι νησιωτικά κράτη, όπως η Κυπριακή Δημοκρατία, δικαιούνται μόνο χωρικά ύδατα έως 12 ναυτικά μίλια, ενώ και το ψευδοκράτος στα Κατεχόμενα διεκδικεί μερίδιο από τους ενεργειακούς πόρους της περιοχής.

Παρακολουθούν ΗΠΑ και Βρυξέλλες

Οι ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα ζητήσει από Αθήνα και Άγκυρα να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας για τις θαλάσσιες διαφορές τους. 

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στο παρελθόν προειδοποιήσει την Τουρκία ακόμη και με κυρώσεις για γεωτρήσεις σε αμφισβητούμενες περιοχές, μετά από παρεμβάσεις της Ελλάδας και της Κύπρου.

Διαβάστε επίσης:

Λάβρος ο Τσίπρας για κόκκινα δάνεια και funds: «Το 2025 έγιναν πενταπλάσιοι πλειστηριασμοί απ’ ό,τι την πενταετία 2015-2019»

Στο Παρίσι για την G7 των υπουργών Οικονομικών λόγω Ορμούζ ο Πιερρακάκης: Η παγκόσμια οικονομία θα δεχτεί πιέσεις

Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής: Η ΝΔ εισηγείται άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου για δύο δικογραφίες





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
konstadopoulou-georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Άγριος καβγάς στην Ολομέλεια με πρωταγωνιστές Κωνσταντοπούλου και Γεωργιάδη

SEISMOGRAFOS
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στη βόρεια Ιαπωνία – Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

aeroplanoforo sar de gkol- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Αραβική Θάλασσα η ναυαρχίδα του γαλλικού στόλου, το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, για… ουδέτερη αποστολή για το Ορμούζ

metanastes
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ ψήφισε νέα ερμηνεία για τα «δικαιώματα» των μεταναστών που νομιμοποιεί τη δημιουργία κόμβων επιστροφής σε τρίτες χώρες

eopyy_1505_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Τα νέα ψηφιακά «όπλα» του ΕΟΠΥΥ για την καταπολέμηση της απάτης: Πώς πιάστηκαν στη φάκα ο φυσιοθεραπευτής και οι δυο γιατροί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

rousopoylos- floridis- samaras- tsipras – new
ΚΑΛΧΑΣ

Συνέδριο συσπείρωσης και… δελφίνων, η αναγνώριση Ρουσόπουλου, το μη δίλημμα του Μαξίμου, το σχέδιο Τσίπρα για τους βουλευτές και δικαιοσύνη 2 ταχυτήτων  

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ απαγορεύει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της συμφωνίας με τη Mercosur

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 17:10
konstadopoulou-georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Άγριος καβγάς στην Ολομέλεια με πρωταγωνιστές Κωνσταντοπούλου και Γεωργιάδη

SEISMOGRAFOS
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στη βόρεια Ιαπωνία – Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

aeroplanoforo sar de gkol- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στην Αραβική Θάλασσα η ναυαρχίδα του γαλλικού στόλου, το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, για… ουδέτερη αποστολή για το Ορμούζ

1 / 3