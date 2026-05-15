Bloomberg: Η Τουρκία ετοιμάζει νομοσχέδιο για ΑΟΖ 200 ναυτικών μιλίων

Νομοθετική ρύθμιση, που θα δίνει τη δυνατότητα στην Άγκυρα να κηρύσσει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) έως και 200 ναυτικά μίλια από τις τουρκικές ακτές προωθεί το κυβερνών AKP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Η ρύθμιση προβλέπει ότι ο Τούρκος πρόεδρος θα μπορεί να ασκεί δικαιώματα που αφορούν την αλιεία, τις εξορύξεις και τις γεωτρήσεις, αλλά και να δημιουργεί θαλάσσια πάρκα ακόμη και σε «αμφισβητούμενες περιοχές» στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όπου καταγράφονται αντικρουόμενες αξιώσεις με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Παράλληλα, χάρτης που δημοσίευσε το Bloomberg παρουσιάζει τις διαφορετικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, περιλαμβάνοντας το τουρκολιβυκό μνημόνιο, τις συμφωνίες Ελλάδας και Αιγύπτου, αλλά και τις αξιώσεις που σχετίζονται με την Κύπρο και το ψευδοκράτος στα Κατεχόμενα.

Νέα πρόκληση προς Ελλάδα και Κύπρο

Πηγές που επικαλείται το πρακτορείο αναφέρουν ότι η τουρκική κίνηση επιχειρεί να απαντήσει στις ελληνικές και κυπριακές θέσεις γύρω από τις ενεργειακά σημαντικές θαλάσσιες ζώνες της Ανατολικής Μεσογείου, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η Τουρκία δεν μπορεί να παραγκωνιστεί από τις εξελίξεις στην περιοχή.

Η Άγκυρα δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), η οποία αναγνωρίζει στα παράκτια κράτη το δικαίωμα καθορισμού ΑΟΖ έως 200 ναυτικά μίλια, εφόσον προηγούνται διμερείς συμφωνίες σε περιπτώσεις αλληλοεπικαλυπτόμενων αξιώσεων.

Όπως υπενθυμίζει το Bloomberg, η τουρκική πλευρά απορρίπτει την ελληνική θέση ότι τα νησιά διαθέτουν πλήρη δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες, υποστηρίζοντας ότι ο υπολογισμός της υφαλοκρηπίδας πρέπει να βασίζεται στις ηπειρωτικές ακτές.

Την ίδια ώρα, η Τουρκία υποστηρίζει ότι νησιωτικά κράτη, όπως η Κυπριακή Δημοκρατία, δικαιούνται μόνο χωρικά ύδατα έως 12 ναυτικά μίλια, ενώ και το ψευδοκράτος στα Κατεχόμενα διεκδικεί μερίδιο από τους ενεργειακούς πόρους της περιοχής.

Παρακολουθούν ΗΠΑ και Βρυξέλλες

Οι ΗΠΑ έχουν επανειλημμένα ζητήσει από Αθήνα και Άγκυρα να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας για τις θαλάσσιες διαφορές τους.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στο παρελθόν προειδοποιήσει την Τουρκία ακόμη και με κυρώσεις για γεωτρήσεις σε αμφισβητούμενες περιοχές, μετά από παρεμβάσεις της Ελλάδας και της Κύπρου.

Διαβάστε επίσης:

Λάβρος ο Τσίπρας για κόκκινα δάνεια και funds: «Το 2025 έγιναν πενταπλάσιοι πλειστηριασμοί απ’ ό,τι την πενταετία 2015-2019»

Στο Παρίσι για την G7 των υπουργών Οικονομικών λόγω Ορμούζ ο Πιερρακάκης: Η παγκόσμια οικονομία θα δεχτεί πιέσεις

Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής: Η ΝΔ εισηγείται άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου για δύο δικογραφίες











