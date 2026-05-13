Τουρκία: Τον Ιούνιο ο νόμος για τη «Γαλάζια Πατρίδα», δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα απαντά η Αθήνα

Στόχος είναι «να κατοχυρώσει νομικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο και το Αιγαίο» όπως αναφέρουν πηγές του κυβερνώντος κόμματος, ΑΚP, προς τα τουρκικά ΜΜΕ, με την Αθήνα να επισημαίνει πως δεν θα έχει καμία ισχύ. «Δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα ως προς το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η Άγκυρα επιχειρεί να δώσει νομικό περίβλημα στις διεκδικήσεις της για τη «Γαλάζια Πατρίδα», με το τουρκικό κρατικό δίκτυο TRT, που επικαλείται πηγές από το AKP, να αναφέρει πως η ρύθμιση θα προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας σε θαλάσσιες ζώνες και θα καλύπτει το καθεστώς των λεγόμενων «γκρίζων ζωνών».

Ο Γιουτζέλ Ατζέρ, μέλος του ΔΣ του «Κέντρου Ερευνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (DEHUKAM), το οποίο έχει καταρτίσει και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό της Τουρκίας, δήλωσε: «Ο νόμος αυτός καταρτίστηκε με την αντίληψη ότι πρέπει να είναι συμβατός με τους σχετικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου, αλλά παράλληλα να ενισχύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στις θαλάσσιες περιοχές της και τις θέσεις που προβάλλει εδώ και χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια, ειδικά βάσει των αρχών της ευθυδικίας και της ανάγκης προστασίας των τουρκικών συμφερόντων, παρέχεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η εξουσία να ανακηρύσσει ευρύτερα χωρικά ύδατα όπου αυτό απαιτείται».

Σύμφωνα με το TRT, το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στο Κοινοβούλιο μετά το Μπαϊράμι του Κουρμπάν (Έιντ αλ Άντχα) που λήγει στις στις 31 Μαΐου.

Η Αθήνα τηρεί στάση αναμονής με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να δηλώνει: «Ακόμα είμαστε σε ένα επίπεδο προαναγγελίας και δημοσιευμάτων. Περιμένουμε να δούμε. Δεν θα έχει καμία ισχύ, δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα ως προς το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας».

Την ίδια ώρα, παρενόχληση μέσω ασυρμάτου δέχθηκε το πλοίο πόντισης καλωδίων «OCEAN LINK» μεταξύ Αστυπάλαιας και Κω, από τουρκική τορπιλάκατο που ήγειρε αξιώσεις περί τουρκικής δικαιοδοσίας. Η φρεγάτα «Αδρίας» διεμήνυσε πως η περιοχή υπάγεται στην ελληνική δικαιοδοσία, διασφαλίζοντας την ομαλή εξέλιξη των εργασιών.

Παράλληλα, διευκρινίσεις από τον Μάρκο Ρούμπιο, εάν τοποθετήσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα αντανακλούν την επίσημη γραμμή της αμερικανικής κυβέρνησης, ζητούν με επιστολή τους μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Στο επίκεντρο οι αναφορές Μπάρακ σχετικά με πιθανή επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και οι δηλώσεις για Ισραήλ, Χεζμπολάχ και Λίβανο.

