Κωνσταντοπούλου κατά κυβέρνησης για τις 17χρονες: Ποιοι έπεισαν τα κορίτσια ότι δεν έχουν μέλλον;

Την κυβέρνηση έδειξε ως «ένοχη» για την τραγωδία στην Ηλιούπολη η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε παρέμβασή της στην Ολομέλεια, επιχειρώντας και μια σύνδεση με τα Τέμπη.

Ειδικότερα, σε τοποθέτησή της στην Βουλή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφερόμενη στις δυο 17χρονες που έπεσαν στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας, ανέφερε πως αν και πέρασαν τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη «το κράτος αυτό υπό τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει αμετανόητο να σκοτώνει τα παιδιά, να σκοτώνει τα όνειρα, τις ελπίδες τους, τις προσδοκίες τους».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας πως «απέναντι σ’ αυτή τη δολοφονική κρατική μηχανή, εμείς, η Πλεύση Ελευθερίας, είμαστε εδώ με όλες μας τις δυνάμεις για να νικήσει η ζωή, για να νικήσει η νέα γενιά, για να νικήσει η ελπίδα. Για να μην οδηγηθεί άλλο παιδί σε μια τόσο τραγική πράξη διακοπής του νήματος της ζωής τους».

«Ποιοι είναι αυτοί που έπεισαν τα κορίτσια αυτά ότι δεν έχουν μέλλον;» ρώτησε και δείχνοντας προς τα έδρανα της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας αποφάνθηκε: «Μα αυτοί εδώ όλοι που απουσιάζουν».

Και συνέχισε: «Αυτοί που ενώ θα έπρεπε να έχουν κάνει τη Βουλή και κάθε δημόσιο πεδίο ένα μελίσσι εργασίας για την κοινωνία, δημιουργίας προτάσεων για τη νέα γενιά, κάνουν και κάνετε αυτό. Η Βουλή νομοθετεί κενή, ενώ η κυβέρνηση απουσιάζει». Επιτέθηκε δε ιδιαιτέρως στον πρωθυπουργού αποκαλώντας τον «φάντασμα» και «αόρατο» αλλά και στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ που αντί να εργάζεται νυχθημερόν για τις νέες γενιές επιδεικνύει όπως είπε «ρέμπελη» συμπεριφορά.

Διαβάστε επίσης:

Κόντρα Πιερρακάκη με Ανδρουλάκη στη Βουλή για οικονομία, ΔΕΗ και …κεντροαριστερά

Πιερρακάκης για την τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη: Δεν είναι μία είδηση που θα ξεχαστεί, είναι βαθιά ανησυχητικό κοινωνικό ζήτημα

Ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε ότι επιστρέφει με νέο κομματικό σχηματισμό: «Δεν θα είμαι πρόεδρος»