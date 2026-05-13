Πιερρακάκης για την τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη: Δεν είναι μία είδηση που θα ξεχαστεί, είναι βαθιά ανησυχητικό κοινωνικό ζήτημα

Στην τραγωδία στην Ηλιούπολη, με μία 17χρονη να χάνει τη ζωή της πέφτοντας από ταράτσα πολυκατοικίας και μία συνομήλική της να δίνει μάχη για τη ζωή της, αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στην τοποθέτησή του στη Βουλή, κατά τη διάρκεια συζήτησης νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών.

«Πριν καν ξεκινήσω, θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του 17χρονου κοριτσιού που χάθηκε τόσο άδικα, αλλά και να ευχηθώ δύναμη και γρήγορη ανάρρωση στο άλλο παιδί που νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένο», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης στην έναρξη της τοποθέτησής του.

Ο ίδιος τόνισε ότι το τραγικό περιστατικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια ακόμη είδηση που θα ξεχαστεί σύντομα, αλλά αποτελεί ένα βαθιά ανησυχητικό κοινωνικό ζήτημα. Όπως σημείωσε, απαιτείται ουσιαστική ενασχόληση από όλους: Την Πολιτεία, τις οικογένειες, το εκπαιδευτικό σύστημα και την κοινωνία συνολικά. Ακόμη, υπογράμμισε την ανάγκη τέτοια φαινόμενα να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα σοβαρότητα, με ανοιχτό διάλογο και ειλικρινή αναζήτηση των αιτιών.

«Οφείλουμε να συζητήσουμε ανοιχτά, να διερευνήσουμε τις πραγματικές αιτίες και να προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε τις συνθήκες που οδηγούν ανήλικα παιδιά σε τόσο ακραίες και απελπισμένες ενέργειες», κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης.

