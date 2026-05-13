ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 18:50
13.05.2026 17:27

Το τρόπαιο του NBA ταξίδεψε στην Αθήνα – Ο Χάρης Δούκας καλεί τους πολίτες στο μεγάλο event (Video)

Η πλατεία Κοτζιά μετετράπη σε σημείο συνάντησης για τους φίλους του μπάσκετ, με το αυθεντικό τρόπαιο του NBA, το περίφημο «Larry O’Brien Trophy», να κάνει στάση στην Αθήνα και να προσελκύει πλήθος επισκεπτών που έσπευσαν να το δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Από νωρίς την Τετάρτη, 13/5, άνθρωποι κάθε ηλικίας βρέθηκαν στην πλατεία Κοτζιά, δημιουργώντας μεγάλες ουρές για μια φωτογραφία με το εμβληματικό τρόπαιο, σε μια εκδήλωση με έντονη γιορτινή ατμόσφαιρα και ξεκάθαρο μπασκετικό παλμό.

Το «παρών» έδωσε και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος στάθηκε στη σημασία της παρουσίας του τροπαίου στην πρωτεύουσα, ενώ φωτογραφήθηκε μαζί του.

Μάλιστα, ο δήμαρχος Αθηναίων, σε ανάρτησή του στο Χ δημοσίευσε ένα βίντεο από το σημείο, όπου ο ίδιος καλεί τους πολίτες να δουν από κοντά το περίφημο τρόπαιο, το οποίο, όπως ενημερώνει, βρίσκεται σήμερα στην πλατεία Κοτζιά, αύριο θα είναι στο Σύνταγμα, και το σαββατοκύριακο θα επιστρέψει στην πλατεία Κοτζιά, όπου την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί μεγάλο event, με τη συμμετοχή γνωστών αθλητών

«Αυτό δεν είναι το κύπελλο της Euroleague που όλοι περιμένουμε. 🏀 Είναι, όμως, το κορυφαίο τρόπαιο του NBA. 🏆 Το Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται στην πλατεία Κοτζιά. 📍 Ελάτε όλοι να το δείτε και να φωτογραφηθείτε μαζί του! 📸», έγραψε ο κ. Δούκας στη σχετική ανάρτησή του. 

Σημειώνεται ότι το εμβληματικό τρόπαιο του ΝΒΑ βρίσκεται στην Αθήνα στο πλαίσιο του τουρνουά «3on3» της Novibet, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή, 17/5, στις 18:30 στην πλατεία Κοτζιά

Ξεχωριστή παρουσία στη διοργάνωση αναμένεται να έχει και ο Γκάρι Πέιτον, ο 9 φορές All-Star, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον για τη διοργάνωση.

