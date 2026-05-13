Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα λόγω φωτιάς – Καθυστερήσεις στα δρομολόγια

Διακόπηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα του σιδηροδρομικού δικτύου λόγω φωτιάς πλησίον της γραμμής.

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1546 (Αθήνα – Χαλκίδα) ακινητοποιήθηκε στον Σταθμό Οινόης, σύμφωνα με την ενημέρωση της Hellenic Train.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οι επιβάτες της ανωτέρω αμαξοστοιχίας μεταφέρονται με λεωφορεία της Hellenic Train στον τελικό τους προορισμό.

Επιπλέον, το δρομολόγιο 1551 (Χαλκίδα – Αθήνα) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο στο τμήμα Χαλκίδα – Οινόη, ενώ από τον Σταθμό Οινόης οι επιβάτες θα συνεχίσουν το ταξίδι τους με αμαξοστοιχία προς Αθήνα.

Αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις δρομολογίων στη γραμμή Αθήνα – Χαλκίδα – Αθήνα.

