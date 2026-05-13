Κρήτη: Στη φυλακή ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας της συζύγου του – Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία το απόγευμα του Σαββάτου, 9/5, βρέθηκε βαρύτατα τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας.

αΣύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του αρνήθηκε ότι επιτέθηκε στη σύζυγό του, επιμένοντας πως «δεν υπήρξε καμία κακόβουλη ενέργεια» από την πλευρά του.

Παράλληλα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι όταν η 28χρονη συνέλθει «θα πει την αλήθεια».

Τι υποστήριξε για όσα προηγήθηκαν του βαρύτατου τραυματισμού της 28χρονης

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 30χρονος περιέγραψε πως το απόγευμα του Σαββάτου αναχώρησαν όλοι μαζί από το σπίτι, εκτός από το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, τα δύο παιδιά βρίσκονταν στο πίσω μέρος της «κλούβας», ενώ το βρέφος ήταν ανάμεσα στους γονείς στην καμπίνα του οχήματος.

Ο 30χρονος ανέφερε ακόμη ότι στη διάρκεια της διαδρομής σημειώθηκε μια ήπια λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον ίδιο και τη σύζυγό του -με αφορμή ζήτημα που αφορούσε την οικογένεια της 28χρονης-, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι είπε στη σύζυγό του «θα γυρίσουμε να το ξεκαθαρίσουμε τώρα».

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι έκανε αναστροφή περίπου ενάμιση χιλιόμετρο πριν από το σημείο όπου εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη η γυναίκα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει τον προφυλακτήρα του οχήματος, ο οποίος αποκολλήθηκε.

Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, η επιστροφή συνεχίστηκε σε τεταμένο κλίμα, μέχρι που είδε ξαφνικά την πόρτα να ανοίγει και τη σύζυγό του να καταλήγει στο οδόστρωμα, χωρίς -όπως υποστηρίζει- να έχει προηγηθεί κάποια δική του ενέργεια.

Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 30χρονος ανέφερε ότι τα δύο παιδιά αντίκρισαν τη μητέρα τους πεσμένη στον δρόμο μέσα από το πίσω τζάμι της «κλούβας», τονίζοντας εκ νέου πως «σε καμία περίπτωση δεν θα πείραζε τη γυναίκα του, έχοντας μάλιστα και τα παιδιά μέσα στο όχημα».

