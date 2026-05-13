Πανελλαδικές 2026: Ίδιος με πέρυσι ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Στους 68.788 θα ανέλθει ο αριθμός εισακτέων σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27.

Ο αριθμός αυτός είναι ίδιος με τον συνολικό αριθμό εισακτέων και για το 2025, ενώ το 2024 ήταν ελαφρά αυξημένος (68.851).

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκε ότι έχει αποσταλεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ η σχετική Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τον συνολικό αριθμό των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Αναλυτικά η απόφαση

