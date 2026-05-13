Υπέρταση: 3 εκατομμύρια Έλληνες πάσχουν από υπέρταση – Ένας στους τρεις δεν το γνωρίζει

Σε ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσια υγείας εξελίσσεται η υπέρταση στη χώρα μας, με περίπου 3 εκατομμύρια πολίτες να ζουν με υπέρταση. Το ανησυχητικό είναι ότι ένας στους τρεις δεν γνωρίζει ότι πάσχει, ενώ μόνο ένας στους τρεις υπερτασικούς έχει ικανοποιητική ρύθμιση της πίεσης με θεραπευτική αγωγή. Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτουν ένα σημαντικό κενό στη δημόσια υγεία και αναδεικνύουν την ανάγκη για συστηματικό έλεγχο και ενημέρωση του πληθυσμού.

Η υπέρταση παραμένει μία από τις πιο ύπουλες και επικίνδυνες απειλές για τη δημόσια υγεία, καθώς συχνά δεν παρουσιάζει συμπτώματα μέχρι να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές. Το διεθνές πρόγραμμα «Μάιος Μήνας Μέτρησης» (MMM 2026) επιστρέφει και φέτος στην Ελλάδα, προσφέροντας δωρεάν μετρήσεις αρτηριακής πίεσης σε δεκάδες πόλεις με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η υπέρταση εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα κινδύνου για πρόωρο θάνατο παγκοσμίως. Το 2025 αποδόθηκαν σε αυτήν:

το 16% όλων των θανάτων,

το 53% των καρδιαγγειακών θανάτων,

το 58% των θανάτων από εγκεφαλικό επεισόδιο

το 31% των θανάτων από νεφρική ανεπάρκεια.

Επιπλέον, συνδέεται με καρδιακή ανεπάρκεια και άνοια, ενώ χαρακτηρίζεται ως «σιωπηλός δολοφόνος», επειδή συχνά δεν δίνει κανένα προειδοποιητικό σύμπτωμα. Η έλλειψη συμπτωμάτων καθιστά τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης κρίσιμη, ιδιαίτερα για άτομα που δεν έχουν εξεταστεί πρόσφατα, έχουν αυξημένο βάρος ή διαθέτουν οικογενειακό ιστορικό υπέρτασης.

Δωρεάν μετρήσεις σε 24 πόλεις της Ελλάδας

Το πρόγραμμα «Μάιος Μήνας Μέτρησης» (May Measurement Month) υλοποιείται για ακόμη μία χρονιά στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης. Στόχος είναι η καταγραφή της αρτηριακής πίεσης σε περισσότερα από 10.000 άτομα και η ενίσχυση της πρόληψης σε εθνικό επίπεδο.

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε πάνω από 40 σημεία σε 24 πόλεις, μεταξύ των οποίων Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Χανιά, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Βέροια, Τρίπολη και άλλες.

Οι πολίτες μπορούν να εξεταστούν δωρεάν με πιστοποιημένα πιεσόμετρα και να ενημερωθούν άμεσα για τα αποτελέσματα. Όσοι εμφανίζουν αυξημένες τιμές λαμβάνουν οδηγίες για περαιτέρω έλεγχο.

Το κεντρικό μήνυμα της δράσης είναι σαφές: «Μέτρα την πίεσή σου σήμερα — είναι απλό και μπορεί να σώσει τη ζωή σου».

Το πρόγραμμα «Μάιος Μήνας Μέτρησης» (MMM) αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια δράση μέτρησης αρτηριακής πίεσης, με πάνω από 7 εκατομμύρια συμμετέχοντες σε σχεδόν 100 χώρες από το 2017. Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα έχει ήδη καταγράψει περίπου 35.000 πολίτες από το 2019 έως το 2025.

Τον συντονισμό του MMM 2026 έχει ο καθηγητής Παθολογίας και Υπέρτασης, Γεώργιος Στεργίου, πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης. Η δράση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών, γιατρών του ΕΣΥ και φοιτητών Ιατρικής.

Η Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης, με ιστορία σχεδόν 30 ετών και πάνω από 700 μέλη, έχει ως αποστολή την ενημέρωση των γιατρών και την πρόληψη των καρδιαγγειακών επεισοδίων στη χώρα μας.

Η αυξανόμενη εμφάνιση υπέρτασης σε όλες τις ηλικίες υπενθυμίζει ότι η έγκαιρη διάγνωση είναι ζωτικής σημασίας. Η μέτρηση της πίεσης είναι απλή, γρήγορη και μπορεί να αποτρέψει σοβαρές επιπλοκές. Το MMM 2026 δίνει την ευκαιρία σε χιλιάδες πολίτες να γνωρίσουν την κατάσταση της υγείας τους και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα.

Διαβάστε επίσης:

Χανταϊός: Το νοσοκομείο-φρούριο για τις πιο επικίνδυνες μεταδοτικές ασθένειες (Photos – Video)

Η 800ων ετών άσκηση που ρίχνει την πίεση (Videos)

Άγχος σε παιδιά και εφήβους: Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί;











