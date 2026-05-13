Κυκλοφοριακό χάος στην κάθοδο του Κηφισού μετά από τροχαίο

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε αργά το μεσημέρι της Τετάρτης, 13/5, στο ύψος της Πέτρου Ράλλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, παρά μόνο για υλικές ζημιές.

Λόγω του τροχαίου στο ρεύμα προς Πειραιά έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων, από το ύψος της Πέτρου Ράλλη έως και την Αττική Οδό.

