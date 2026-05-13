search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 17:05
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.05.2026 16:31

Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 16 ετών σε 44χρονο για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με νοητική υστέρηση

13.05.2026 16:31
gynaikeia-kakopoiisi_2511_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Σε συνολική κάθειρξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος που κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης με νοητική υστέρηση.

Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και γενετήσιες πράξεις με ανήλικο (που συμπλήρωσε τα 12 έτη).

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περσινό Αύγουστο, ενώ ερευνήθηκε από τις Αρχές ύστερα από καταγγελία της μητέρας της ανήλικης.

Προανακριτικά, η παθούσα είχε εξεταστεί από ειδικούς, περιγράφοντας όσα είχαν συμβεί.

Ο 44χρονος, με καταγωγή από την Παλαιστίνη, αρνήθηκε τις κατηγορίες. Μετά την ετυμηγορία του Δικαστηρίου επέστρεψε στις φυλακές, όπου κρατούνταν προσωρινά μετά την απολογία του στον ανακριτή.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Στη φυλακή ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας της συζύγου του – Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Βίντεο ντοκουμέντο από την δράση των ληστών στη Κάτω Τιθορέα

Πανελλαδικές 2026: Ίδιος με πέρυσι ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Famellos-Markopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή κόντρα Φάμελλου και Μαρκόπουλου για Δημητριάδη: «Πολλαπλά εκβιαζόμενος ο πρωθυπουργός» – «Εξεταστικές μπάι πας δεν γίνονται»

kifisos_kinisi
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό χάος στην κάθοδο του Κηφισού μετά από τροχαίο

7
ADVERTORIAL

Η εκδήλωση προβολής πολιτισμού και τουρισμού της Κανγκζού με θέμα «Αμοιβαία κατανόηση των πολιτισμών, σύνδεση μέσω του Δρόμου του Μεταξιού» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Αθήνα στις 7 Μάη

tilefono
ΕΛΛΑΔΑ

Σπείρα «εισέπραξε» πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ από τηλεφωνικές απάτες: Οι… εισπράκτορες και το «επιχειρησιακό τηλεφωνικό κέντρο»

giannakopoulos_1305_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Γιαννακόπουλος: «Ο δικηγόρος μου βρήκε τρόπο να μπω στο γήπεδο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

robot_kina_1205_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«GD01»: Η Κίνα παρουσίασε το πρώτο mech ρομπότ-transformer στον κόσμο (video)

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Christopher-Nolan-new
LIFESTYLE

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αντικρούει την βάναυση κριτική για το κάστινγκ της «Οδύσσειας»

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 17:05
Famellos-Markopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή κόντρα Φάμελλου και Μαρκόπουλου για Δημητριάδη: «Πολλαπλά εκβιαζόμενος ο πρωθυπουργός» – «Εξεταστικές μπάι πας δεν γίνονται»

kifisos_kinisi
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό χάος στην κάθοδο του Κηφισού μετά από τροχαίο

7
ADVERTORIAL

Η εκδήλωση προβολής πολιτισμού και τουρισμού της Κανγκζού με θέμα «Αμοιβαία κατανόηση των πολιτισμών, σύνδεση μέσω του Δρόμου του Μεταξιού» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Αθήνα στις 7 Μάη

1 / 3