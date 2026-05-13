Ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε ότι επιστρέφει με νέο κομματικό σχηματισμό: «Δεν θα είμαι πρόεδρος»

Στην κεντρική πολιτική σκηνή σκοπεύει να επιστρέψει με την αποφυλάκιση του ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται στις αρχές Σεπτέμβρη και σκοπεύσει να κατέλθει στις επερχόμενες εκλογές με νέο κομματικό σχηματισμό.

Οι καταδικασμένοι για εγκληματική οργάνωση με πρόσφατη τροπολογία χάνουν το δικαίωμα του πολιτεύεσθαι, ωστόσο ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει προσβάλει την καταδίκη του σε δεύτερο βαθμό στον Άρειο Πάγο.

Η δήλωση του Ηλία Κασιδιάρη

«Σας ενημερώνω ότι στις 06/05/26 ανακοίνωσα δημοσίως τη βούλησή μου να επανέλθω στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας αμέσως μετά την αποφυλάκισή μου.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2026 συμπληρώνω τα 5/5 της δευτεροβάθμιας ποινής που μου επεβλήθη και αποφυλακίζομαι οριστικά.

Το ποινικό μου μητρώο παραμένει λευκό καθότι εκκρεμεί η αναίρεσή μου ενώπιον του Αρείου Πάγου. Ως εκ τούτου διατηρώ ΠΛΗΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Ακόμα και ως κρατούμενος των φυλακών συμμετείχα κανονικά στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023 και εξελέγην ως επικεφαλής παράταξης στο Δήμο Αθηναίων με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών.

Επειδή οι ψηφισθείσες φωτογραφικές τροπολογίες της περιόδου 2023 θέτουν κωλύματα σε κομματικούς σχηματισμούς, δηλώνω πως δεν σκοπεύω να πολιτευτώ ως επικεφαλής ή πρόεδρος ή γενικός γραμματέας ή ιδρυτής κόμματος, κοκ.

Εν τούτοις, θα δώσω δυναμικό παρών στις πολιτικές εξελίξεις συμμετέχοντας ενεργά σε έναν νέο κομματικό σχηματισμό και θα επανέλθω στην πρώτη γραμμή των πολιτικών εξελίξεων με βάση τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μου.

Με εκτίμηση, Ηλίας Κασιδιάρης»

