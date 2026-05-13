Σκληρή κόντρα Φάμελλου και Μαρκόπουλου για Δημητριάδη: «Πολλαπλά εκβιαζόμενος ο πρωθυπουργός» – «Εξεταστικές μπάι πας δεν γίνονται»

Βολές αντάλλαξαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλο για την υπόθεση των υποκλοπών.

«Εξεταστικές “μπάι πας” με προσκλήσεις δεν γίνονται», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, απαντώντας στην επίθεση που εξαπέλυσε κατά της κυβέρνησης στη Βουλή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, για το θέμα των υποκλοπών.

Ταυτόχρονα ο κ. Μαρκόπουλος έκανε λόγο για «έλλειψη προτάσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ» καταλογίζοντάς του «παράλογο και μονότονο αφήγημα μπροστά στα εσωκομματικά του προβλήματα».

«Με τις υποκλοπές ξεχνιόμαστε. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι; Να κάνετε μια Εξεταστική “μπάι πας” με προσκλήσεις του κ. Μενουδάκου και του κ. Τζαβέλα; Αυτή η πρόταση του κ. Φάμελου είναι νεφελώδης. “Μπάι πας” εξεταστικές δεν μπορεί να γίνονται στη Βουλή. Μας μπλέξατε πραγματικά εδώ. Ποια είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ; Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει μια πρόταση και εμείς θα εξετάσουμε τη στάση μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρκόπουλος και πρόσθεσε:

«Επειδή δεν έχετε καμία πρόταση, στα προφανή πολιτικά εσωτερικά αδιέξοδα του χώρου σας απαντάτε με τον ίδιο μονότονο τρόπο. Δεν ξέρω αν θα πάτε ή όχι στο κόμμα Τσίπρα, πάντως νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα με την διαρκή επίκληση στην υπόθεση των υποκλοπών ή του ΟΠΕΚΕΠΕ, νομίζω πιο κοντά σας φέρνει με το ΠΑΣΟΚ».

«Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον ένα παρόμοιο αφήγημα με του κ. Τσίπρα. Δεν ξέρω τελικά μήπως να πούμε τα καλορίζικα γιατί βλέπουμε πάλι την ίδια μονότονη επίθεση σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ. Να θυμίσουμε ότι εσείς την παραδώσατε υπερχρεωμένη με μεγάλα προβλήματα οικονομικά και ζημιές που έφταναν σχεδόν στο ένα δισ. ευρώ. Αφήστε λοιπόν εμάς που καταφέραμε να κάνουμε ήδη μια ΔΕΗ να σπάει όλα τα κοντέρ, τα οικονομικά και επιχειρηματικά, να την οδηγήσουμε στο επιτυχημένο μοντέλο», σημείωσε ακόμα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

Στις αιχμές του Φάμελου για την ΕΥΔΑΠ απάντησε ότι «καμία παράκαμψη του ΑΣΕΠ δεν γίνεται, αντίθετα γίνεται προσπάθεια ενδυνάμωσης του εργατικού δυναμικού αλλά και της διοικητικής ομάδας της».

Τι είπε ο Φάμελλος

«Η συνέντευξη Γρηγοριάδη ήταν αποκαλυπτική. Μας είπε ότι το 2022 που παραιτήθηκε, τα πήρε όλα πάνω του για να προστατεύσει την παράταξη και την κυβέρνηση. ‘Αρα, παραδέχεται ότι υπήρχε ευθύνη της ΝΔ και της κυβέρνησης και αυτή έπρεπε να καλυφθεί. Αυτό αποτελεί μόνο παραδοχή του σκανδάλου αλλά ή και υπενθύμιση προς τον κ. Μητσοτάκη για τη δική του εμπλοκή;» αναρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ένας λαβύρινθος σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου. Ένας κρυπτόμενος και πολλαπλά τελικά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός που ακόμη δεν έχει ψελλίσει κουβέντα για τις απειλές του απόστρατου Ισραηλινού Ντίλιαν. Το απόστημα έχει σπάσει. Και τα σκάνδαλα αποκαλύπτονται. Όπως και οι ευθύνες σας. .Οι προτεραιότητές της κυβέρνησης είναι τα σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ, οι απευθείας αναθέσεις, το ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας, η οικογενειοκρατία, το ρουσφέτι. Σήμερα η κυβέρνηση φέρνει ένα νομοσχέδιο. Είναι η απόδειξη της αποτυχίας της», συνέχισε.

Για το σχέδιο νόμου για την ΕΥΔΑΠ, είπε «Με επίκληση οδηγίες έχουμε ένα άναρχο άθροισμα άσχετων ρυθμίσεων. Και μέσα σε αυτό τον αχταρμά σχεδιάζετε ακόμα ένα σκάνδαλο στην ΕΥΔΑΠ. Εκεί σε ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ το σχέδιό σας είναι καθαρό. Το νερό να είναι περιοχή δράσης κερδοσκόπων και όχι κοινωνικό αγαθό. Δεν θα σας επιτρέψουμε την ιδιωτικοποίηση, όπως σας αποτρέψαμε επανειλημμένως το 2014, το 2022 και το 2023».

