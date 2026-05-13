Εμφύλιος στην Κεντροαριστερά: Μύδροι ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα, αμήχανος ο ΣΥΡΙΖΑ  

Η προχθεσινή εικόνα από το θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι θα μπορούσε να αποτελεί τη μήτρα κάθε εξέλιξης το επόμενο διάστημα στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Πάνω από χίλιοι παρόντες σε ενθουσιώδες κλίμα για να ακούσουν τον πρώην πρωθυπουργό, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στις πρώτες σειρές Γεροβασίλη, Ζαχαριάδης, Καραμέρος, Μπάρκας, Μεϊκόπουλος, Ζαμπάρας και άλλοι, ο δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος καθιστός δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα όλη τη βραδιά, και ο πρώην πρωθυπουργός να αναγγέλλει «τον μήνα του θερισμού» -τον Ιούνιο – για το νέο κόμμα.

Η κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής δεν είναι μόνο σλόγκαν, αλλά και σχέδιο κατάκτησης ενός χώρου – και ο χώρος αυτός είναι ακριβώς εκείνος που σήμερα διεκδικούν η Χαριλάου Τρικούπη και δευτερευόντως η Κουμουνδούρου.

Και μπορεί τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι προχθές να ορκίζονταν ότι δεν πρόκειται να αντιπαρατεθούν μεταξύ τους με αφορμή τον Αλέξη Τσίπρα και ότι ο μοναδικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία όμως ο εμφύλιος ξέσπασε σε λιγότερο από δώδεκα ώρες μετά την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού και έκανε την εμφάνισή της η πρώτη δημοσκόπηση, της Interview που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα στη δεύτερη θέση.

Για την ακρίβεια ο εμφύλιος αφορά ευθέως το ΠΑΣΟΚ και τον Τσίπρα, ως τις κύριες πλευρές του πολέμου αυτού, ενώ από το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μία μάλλον διττή προσέγγιση: Οι «φιλοτσιπρικοί» απαντούν στο ΠΑΣΟΚ, ενώ όσοι δεν βλέπουν τον εαυτό τους στο νέο κόμμα και έχουν ταχθεί υπέρ της μη διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, τηρούν πιο επιφυλακτική στάση, καθώς δεν έχουν λόγο να πάρουν θέση υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς.

Από τη συχνότητα των «Παραπολιτικών 90,1» ο Κώστας Τσουκαλάς μίλησε για «βολική αντιπολίτευση», υπαινισσόμενος ότι ο Τσίπρας λειτουργεί ως «πολιτικό σωσίβιο» του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Κυβερνητικά στελέχη δηλώνουν ανοιχτά ότι θα προτιμούσαν απέναντί τους τον κ. Τσίπρα, γιατί θεωρούν ότι τους διευκολύνει», είπε χαρακτηριστικά, στρέφοντας τα πυρά παράλληλα σε ΝΔ και Κουμουνδούρου. Είχε προηγηθεί ήδη μία σκληρή αντιπαράθεση Τσουκαλά – Ζαχαριάδη.

«Πουλέν του Μητσοτάκη»

Η ένταση γιγαντώθηκε με την παρέμβαση του Παναγιώτη Δουδωνή στον ΣΚΑΪ, που έδωσε στον κύριο Τσίπρα τον πιο σκληρό χαρακτηρισμό μέχρι σήμερα. «Ο κ. Τσίπρας επιστρέφει ως πουλέν του Μητσοτάκη», είπε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι «έρχεται ως άνθρωπος των συμφερόντων». Ο Παναγιώτης Δουδωνής αποτύπωσε με τον δικό του τρόπο τη νέα στρατηγική κατεύθυνση. Ο πρωθυπουργός, υποστήριξε, προσπαθεί να επαναφέρει το δίπολο του παρελθόντος για να ενισχύσει τα ποσοστά του, και θύμισε ότι η σύγκρουση Μητσοτάκη με Τσίπρα οδήγησε τότε στη μεγαλύτερη ήττα αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Μεταπολίτευση. στόχος.

Η απάντηση από την Κουμουνδούρου ήρθε επίσης σκληρή προς το ΠΑΣΟΚ. Ο Κώστας Ζαχαριάδης, που την προηγουμένη καθόταν στις πρώτες σειρές στη Ρεματιά, έριξε λάδι στη φωτιά που άναψε στις σχέσεις των δύο κομμάτων: «Ο κ. Τσίπρας επιστρέφει λόγω της ανικανότητας και της ανεπάρκειας του Νίκου Ανδρουλάκη να ενώσει την αντιπολίτευση και να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα» είπε. Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για «δηλώσεις μιζέριας και ηττοπάθειας» και πέταξε και από πάνω την κατηγορία ότι «το ΠΑΣΟΚ συνδιοικεί με τη ΝΔ στη ΓΣΕΕ και στο ΤΕΕ».

Η Αναστασίου ξέφυγε

Όσο όμως η μάχη φαινόταν να μένει στο πεδίο της πολιτικής επιχειρηματολογίας, ήρθε η Βάσια Αναστασίου να την κατεβάσει σε επίπεδο κομμωτηρίου που εξέπληξε ακόμη και τη Χαριλάου Τρικούπη. Στο δελτίο του Kontra η υποψήφια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ερωτηθείσα για τα όσα είπε ο κ. Τσίπρας στο Χαλάνδρι, απάντησε χαμογελώντας: «Να πω στον κ. Τσίπρα να λουστεί κανα-δυο φορές, γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά». Δεν έμεινε όμως εκεί, συνέχισε την επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό για την απουσία του τα τελευταία χρόνια από τα δημόσια πράγματα.

«Πού ήταν ο κ. Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά αγαθά κατά 40%; Έκανε γιόγκα μάλλον», πρόσθεσε. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης που καθόταν δίπλα της επιχείρησε να την σταματήσει, παρατηρώντας ότι «δεν είναι εκφράσεις αυτές». Η εικόνα και οι δηλώσεις αυτές έγιναν αμέσως viral, προκαλώντας αμηχανία στο ΠΑΣΟΚ για το που μπορεί να οδηγηθεί το επίπεδο της αντιπαράθεσης με τον πρώην πρωθυπουργό.

Πίσω από αυτή την επιφάνεια κρύβονται δύο διαφορετικές πραγματικότητες. Η μία είναι η αλήθεια του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης βλέπει να απειλείται από την επιστροφή Τσίπρα, ο Δούκας πιέζει ευθέως για διάλογο και με τον Αλέξη Τσίπρα, και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιλέγει την κατά μέτωπο επίθεση για να πολώσει και να θυμίσει τα έργα και τις ημέρες του πρώην πρωθυπουργού. Στο ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν ότι αν εμφανιστούν δημοσκοπήσεις που στην πρόθεση ψήφου το κόμμα Τσίπρα βρεθεί στη δεύτερη θέση η εσωκομματική ηρεμία που με κόπο επιτεύχθηκε θα διαταραχθεί και το αφήγημα του «πρώτο το ΠΑΣΟΚ έστω και με μία ψήφο» δεν θα μπορεί πια να γίνει πιστευτό – αν και ήδη έχει υποχωρήσει στη ρητορική των στελεχών του.

Ενιαίο ψηφοδέλτιο

Στην Κουμουνδούρου, ο Σωκράτης Φάμελλος αμήχανα και αυτός επιμένει στη συμπόρευση, ενώ ο Κώστας Ζαχαριάδης ανοίγει το παράθυρο για «ενιαίο ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον Τσίπρα» και την ίδια ώρα όσοι δεν πρόκειται να πάνε στο κόμμα Τσίπρα ή όσους δεν θέλει ο Αλέξης Τσίπρας μαζί του ετοιμάζουν τη δική τους επίθεση με στόχο ο ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει στα δικά τους χέρια και να κατέβει στις επόμενες εκλογές.

Είναι προφανές ότι αυτή η εικόνα ακραίας αντιπαράθεσης του ΠΑΣΟΚ με τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά και η Βαβέλ στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το επόμενο διάστημα, στο Μέγαρο Μαξίμου την παρακολουθούν με έκδηλη ικανοποίηση.

Οι βολές που εκτοξεύονται εκατέρωθεν τους βολεύουν πολιτικά. Όσο σκληρότερη γίνεται η μάχη στην κεντροαριστερά, τόσο πιο χαλαρή γίνεται η πολιτική αναπνοή του κυβερνώντος κόμματος. Η κυβέρνηση δεν θα χρειάζεται να θυμίζει μόνο μόνη της τα έργα και τις ημέρες του πρώην πρωθυπουργού, θα επικαλείται και τα όσα ισχυρίζονται το ΠΑΣΟΚ κι άλλα κόμματα στο χώρο της κεντροαριστεράς για να πλήξουν τον κ. Τσίπρα. Ο εμφύλιος μόλις ξεκίνησε. Και θα ωριμάσει στους ρυθμούς που θα ορίσει ο Ιούνιος του θεριστή Αλέξη Τσίπρα.

