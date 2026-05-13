Συνέδριο ΝΔ: Το ενδεχόμενο εκλογών κρατά «χαμηλά» τους τόνους – Τι αναμένει η ηγεσία

Την εκτίμηση ότι η σχεδόν εξάωρη… ομαδική ψυχοθεραπεία στην Κ.Ο. της ΝΔ επέδρασε θετικά και τα πνεύματα ηρέμησαν ενόψει του 16ου τακτικού συνεδρίου του κόμματος κάνουν κορυφαία «γαλάζια» στελέχη, καθώς η αυλαία ανοίγει την Παρασκευή 15 Μαΐου με την καθιερωμένη ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Καθώς ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες – λέγοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν «σίγουρα μετά τη ΔΕΘ» – φαίνεται ότι ακόμα και τα στελέχη που «βρίσκονται στα κάγκελα» έχουν αποφασίσει να αποφύγουν τις αιχμές και τις συγκρούσεις, έτσι ώστε η ΝΔ τόσο κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, όσο και μετά, να παρουσιάσει ένα αρραγές μέτωπο και να μην εμφανίζει εικόνα αναταραχής και εσωτερικών διαφωνιών.

Ο βασικός στόχος του Μαξίμου και της Πειραιώς είναι το συνέδριο να αποτελέσει αφετηρία για μια νέα επανεκκίνηση για τη «γαλάζια» παράταξη, μετά από μια περίοδο αναταραχής, προβλημάτων, εσωτερικής γκρίνιας και προσπαθειών της ηγεσίας να βρει μια διέξοδο, τόσο έναντι των αντικειμενικών ζητημάτων που ταλαιπωρούν τους πολίτες, όσο και για την εσωτερική αναστάτωση, που κάθε τόσο τροφοδοτείται από διάφορα περιστατικά – από τις δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι την εντεινόμενη ακρίβεια και τον υψηλό πληθωρισμό που ροκανίζει τα εισοδήματα των πολιτών.

Παράλληλα, ο Κ. Μητσοτάκης αναμένεται να περιγράψει τα διακυβεύματα των εκλογών και να θέσει τα διλήμματα προς τους πολίτες – διλήμματα που συμπυκνώνονται στο δίπολο «σταθερότητα ή ανασφάλεια» – αλλά και να δώσει ένα περίγραμμα των στόχων της κυβέρνησης για την τρίτη θητεία που επιδιώκει να κερδίσει στις κάλπες, με έμφαση στην οικονομία, τα εισοδήματα των νοικοκυριών και την βελτίωση της καθημερινότητας (όλα αυτά αναμένεται να περιγραφούν πιο αναλυτικά από το βήμα της ΔΕΘ).

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός αναμένεται να ζητήσει σύμπνοια, ενότητα, εγρήγορση και εκλογική ετοιμότητα από όλους, τονίζοντας ότι η ΝΔ καλείται να αρθεί πάνω από το τοξικό κλίμα που επικρατεί στην πολιτική ζωή της χώρας, να παρουσιάσει το έργο της στους πολίτες, να απαντήσει στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης και να δώσει όραμα για το μέλλον σε μια στιγμή που, όπως λένε «γαλάζια» στελέχη, τα άλλα κόμματα περιορίζονται σε μηδενισμό και κριτική, χωρίς αντιπρόταση.

Όσον αφορά στους «πρωτοκλασάτους» του κόμματος, οι πληροφορίες λένε ότι δεν πρόκειται να κινηθούν «εκτός γραμμής» και ότι ορισμένες αιχμές ένθεν κακείθεν που ακούστηκαν το προηγούμενο διάστημα θα αποφευχθούν κατά το δυνατόν – ειδικά σε μια στιγμή που το κόμμα δεν βρίσκεται και στα πάνω του δημοσκοπικά και συνεχίζει να «ψάχνεται» προκειμένου να ξαναβρεί επαφή με τους ψηφοφόρους που έχουν απομακρυνθεί και βρίσκονται στη «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων.

Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι – όσο κι αν η ΝΔ, με βάση τα δημοσκοπικά στοιχεία, δεν έχει αντίπαλο αυτή τη στιγμή – πολλά «γαλάζια» βλέμματα είναι στραμμένα προς τα δύο νέα κόμματα που αναμένεται να παρουσιαστούν μέσα στο επόμενο διάστημα (της Μαρίας Καρυστιανού και του Αλέξη Τσίπρα) και τα οποία αναμένεται να αναδιατάξουν το πολιτικό σκηνικό της χώρας – σε ποιο βαθμό, ουδείς είναι ακόμα σε θέση να εκτιμήσει. Όπως έγραψε το topontiki.gr, ήδη Μαξίμου και Πειραιώς αναδιαμορφώνουν τη στρατηγική τους προκειμένου να «χτυπήσουν» τον πρώην πρωθυπουργό – ο οποίος, άλλωστε, έχει αρχίσει να εξαπολύει μύδρους κατά της κυβέρνησης – ενώ όσον αφορά στο κόμμα της Μ. Καρυστιανού, υπάρχει αναμονή για την παρουσίασή του, πριν αρχίσει η κριτική.

Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι στο συνέδριο θα υπάρξουν πολλές αναφορές στα δύο νέα σχήματα, καθώς η επιρροή τους στο πολιτικό σκηνικό αναμένεται να παίξει μείζονα ρόλο και στα εκλογικά αποτελέσματα, όποτε κι αν στηθούν οι κάλπες. Με τον στόχο να παραμένει το ποσοστό της ΝΔ να «γράψει» 3 μπροστά, είναι δεδομένο ότι η «γαλάζια» παράταξη θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει κάθε μέσο για να φθείρει τους αντιπάλους της και να διατηρήσει τη δεσπόζουσα θέση που έχει σήμερα μέχρι τις εκλογές.

