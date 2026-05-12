Alco: Δεν πείθει πλέον το αφήγημα της «εισαγόμενης» ακρίβειας – «Δεν ωφελούν» τα μέτρα της κυβέρνησης

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco παρουσίασε ο Alpha με βασικά ερωτήματα ποιος ευθύνεται για την ακρίβεια αλλά και τη δημοτικότητα των υπουργών της κυβέρνησης.
Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε ιστορικό χαμηλό, με την κυβέρνηση να καταγράφει ποσοστό της τάξης του 22,8% (με πτώση μίας μονάδας από την προηγούμενη δημοσκόπηση του Απριλίου). Το ΠΑΣΟΚ με αύξηση κατά 0,2% στο 12,2%. Στην τρίτη θέση ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8,0% (από 8,6%), ενώ το ΚΚΕ καταγράφει ποσοστό 7,0% (από 6,8%). Η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 5,7% (από 6,3%). Υποχώρηση εμφανίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται στο 3,4% έναντι 4,6% στην προηγούμενη μέτρηση.
Τα υπόλοιπα κόμματα που καταγράφονται στην έρευνα είναι η Φωνή Λογικής με 2,6%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, η Νίκη με 2,0%, η Νέα Αριστερά με 1,0% και οι Δημοκράτες με 0,9%.
Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Alco, χαμηλή παραμένει η αποδοχή των οικονομικών μέτρων από τους πολίτες που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Το 59% θεωρεί ότι δεν ωφελούν καθόλου, το 25% λίγο, αρκετά απαντά το 6% και μόλις 2% απαντά πολύ.
Το αφήγημα της ακρίβειας λόγω του πολέμου δεν πείθει, όπως φαίνεται από τα συμπεράσματα της δημοσκόπησης της Alco καθώς το 47% κρίνει ότι περισσότερο ευθύνεται η κυβέρνηση. Το 30% η αισχροκέρδεια, και μόλις το 18% θεωρεί ως υπεύθυνο για την ακρίβεια τον πόλεμο στο Ιράν.
Στο ερώτημα για τον πιο επιτυχημένο υπουργό, ο Νίκος Δένδιας παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση. Πρόκειται για πολιτικό δείκτη αξιολόγησης και όχι συμπάθειας, όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Alco, Κώστας Παναγόπουλος. Η εικόνα του Νίκου Δένδια είναι χρόνια σταθερή ενώ ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης.
Στην τρίτη θέση ακολουθεί ο Άδωνις Γεωργιάδης με 8%, ο Κωστής Χατζηδάκης με 6%, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Βασίλης Κικίλιας με 4% και 2%, αντίστοιχα.
Θετικές είναι οι εντυπώσεις για την επικοινωνιακή προσέγγιση της επίσκεψης Μακρόν στην Ελλάδα καθώς το 44% των ερωτηθέντων απαντά πως κρίνει ότι ισχυροποιείται η σχέση Ελλάδας – Γαλλίας. Αντίθετη άποψη έχει το 36%.
Κρίσιμο ερώτημα αποτελεί και η αναζήτηση πάρκινγκ, για τους κατοίκους της Αττικής που δεν έχουν δική τους θέση στάθμευσης. Το 53% απαντά ότι συνήθως ψάχνει έως 15 λεπτά για πάρκινγκ, το 37% από 16 έως 30 λεπτά, ενώ ποσοστά του 5% ψάχνει από μισή ώρα έως και 45 λεπτά και πάνω από 46 λεπτά, αντίστοιχα.
