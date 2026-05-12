Χανταϊός: Ολλανδός ορνιθολόγος ο «ασθενής μηδέν» στην επιδημία του κρουαζιερόπλοιου – Πώς και πού ήρθε σε επαφή με τον ιό;

Αναφέρεται ως «κρούσμα 1» στα ΜΜΕ για την επιδημία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), καθώς είναι το πρώτο άτομο που πέθανε μετά από μόλυνση με χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Θεωρείται επίσημα «πιθανό κρούσμα», καθώς δεν πραγματοποιήθηκαν μικροβιολογικές εξετάσεις για να επιβεβαιωθεί η αιτία της ασθένειάς του.

Αυτός και η σύζυγός του είχαν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο στην Ουσουάια της Αργεντινής την 1η Απριλίου, μετά από περισσότερους από τρεις μήνες ταξιδιού στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, εμφάνισε συμπτώματα στις 6 Απριλίου και πέθανε επί του πλοίου στις 11 Απριλίου.

Στις 4 Μαΐου, σχεδόν ένα μήνα μετά τον θάνατό του, ο ΠΟΥ δήλωσε ότι αντιδρούσε σε μια ύποπτη επιδημία Hantavirus στο πλοίο, το οποίο μέχρι τότε βρισκόταν στα ανοικτά του νησιωτικού κράτους της Δυτικής Αφρικής, του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Το κρούσμα 2, «μια ενήλικη γυναίκα, η οποία ήταν στενή επαφή του κρούσματος 1», έφυγε από το πλοίο στην Αγία Ελένη στις 24 Απριλίου με γαστρεντερικά συμπτώματα. Η κατάστασή της επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης προς το Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής στις 25 Απριλίου και πέθανε την επόμενη μέρα σε κλινική στο Γιοχάνεσμπουργκ. Μικροβιολογικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν μόλυνση από τον hantavirus των Άνδεων, τον μόνο χανταϊό που είναι γνωστό ότι μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έχουν ταυτοποιήσει το ζευγάρι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της New York Post, τα κρούσματα 1 και 2 αφορούν ένα παντρεμένο ζευγάρι Ολλανδών, τον Leo Schilperoord, 70 ετών, και τη σύζυγό του Mirijam, 69 ετών, και οι δύο συνταξιούχοι ορνιθολόγοι.

Η τοπική εφημερίδα της πόλης τους, Haulerwijk, στη βόρεια Ολλανδία, δημοσίευσε νεκρολογίες που απαριθμούσαν τις αντίστοιχες ημερομηνίες θανάτου.

«Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επιστροφής τους μετά από ένα ταξίδι στη Νότια Αμερική, λυπηθήκαμε βαθιά όταν μάθαμε για τον θάνατο των γειτόνων μας. Οι θάνατοί τους τόσο κοντά μας πλήγωσαν βαθιά. Ευχόμαστε στην οικογένεια και στους αγαπημένους τους καλή δύναμη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», αναφέρει μία από τις νεκρολογίες που δημοσίευσε ο τοπικός Σύνδεσμος Γειτονιάς.

Εικασίες για το πού συνέβη η μόλυνση

Τις ημέρες πριν από την έναρξη της κρουαζιέρας, το ζευγάρι επισκέφθηκε έναν χώρο υγειονομικής ταφής στην Ουσουάια, στη νότια Αργεντινή, γνωστό για την προσέλκυση παρατηρητών πουλιών. Μια υπόθεση είναι ότι αυτό μπορεί να ήταν το σημείο όπου συνέβη η μόλυνση.

Οι τοπικές αρχές απέρριψαν αυτόν τον ισχυρισμό, που φέρεται να έγινε ανώνυμα από εθνικούς υγειονομικούς αξιωματούχους, στο Associated Press, δηλώνοντας ότι δεν έχουν καταγράψει ποτέ ούτε ένα κρούσμα hantavirus, πόσο μάλλον του στελέχους των Άνδεων, στην περιοχή γύρω από τον χώρο υγειονομικής ταφής στη Γη του Πυρός της Αργεντινής.

Ο Juan Facundo Petrina, Γενικός Διευθυντής Επιδημιολογίας και Περιβαλλοντικής Υγείας της επαρχίας, δήλωσε στο Associated Press ότι το είδος τρωκτικού που ευθύνεται για τη μετάδοση του ιού δεν υπάρχει στην περιοχή.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) αναφέρει ότι η τρέχουσα υπόθεση είναι ότι τουλάχιστον ένας επιβάτης εκτέθηκε στον ιό των Άνδεων ενώ βρισκόταν στην Αργεντινή ή τη Χιλή πριν επιβιβαστεί στο πλοίο. Προσθέτει ότι ο επιβάτης μπορεί στη συνέχεια να μετέδωσε τον ιό σε άλλους επιβαίνοντες.

Μια μακρά περίοδος επώασης

Ο Hantavirus συνήθως μεταδίδεται μέσω επαφής με περιττώματα τρωκτικών και δεν μεταδίδεται εύκολα από άτομο σε άτομο.

Ωστόσο, ο ιός των Άνδεων, ένας ιός που βρίσκεται κυρίως στη Νότια Αμερική και συνδέεται με την επιδημία στο κρουαζιερόπλοιο, μπορεί, σε σπάνιες περιπτώσεις, να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων. Συμπτώματα, όπως πυρετός, ρίγη και μυϊκοί πόνοι, εμφανίζονται συνήθως μία έως οκτώ εβδομάδες μετά την έκθεση, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Μπορεί να προκαλέσει μια σοβαρή πνευμονική λοίμωξη που ονομάζεται Πνευμονικό Σύνδρομο Hantavirus, η οποία μπορεί να επιδεινωθεί γρήγορα και να γίνει απειλητική για τη ζωή.

Δευτερογενείς λοιμώξεις μεταξύ εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης έχουν καταγραφεί προηγουμένως σε περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης, αν και παραμένουν σπάνιες. Η μετάδοση εμφανίζεται πιθανότατα κατά την πρώιμη φάση της ασθένειας, όταν ο ιός θεωρείται πιο μεταδοτικός.

Ο ΠΟΥ σημειώνει επίσης ότι τα στοιχεία παραμένουν περιορισμένα λόγω της σπανιότητας των κρουσμάτων που περιλαμβάνουν διαρκή μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Τόσο ο ΠΟΥ όσο και το ECDC λένε ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, καθώς ο ιός των Άνδεων μεταδίδεται μόνο σε πολύ στενά προσωπικά περιβάλλοντα μεταξύ ανθρώπων.

