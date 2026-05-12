Ισθμός Κορίνθου: Η στιγμή της ανάσυρσης IX που έπεσε στο κανάλι – Σώος ο οδηγός (Video)

Την κινητοποίηση των αρχών στην Κορινθία προκάλεσε ο εντοπισμός ενός αυτοκινήτου μέσα στο κανάλι του Ισθμού της Κορίνθου, στην περιοχή της Ποσειδωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, ο οδηγός του οχήματος πρόλαβε και βγήκε και είναι καλά στην υγεία του, ενώ δεν υπάρχει αναφορά για κάποιον τραυματισμό.



Στο σημείο έφτασε γερανός και ανέσυρε το αυτοκίνητο από τη θάλασσα. Όσο το όχημα βρισκόταν στον αέρα, ένας δύτης εξέτασε προσεκτικά το εσωτερικό του. Όπως φαίνεται στο βίντεο το αυτοκίνητο έχει υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν όταν ένας πολίτης παρατήρησε την οροφή του οχήματος να εξέχει από το νερό, ενώ το αυτοκίνητο φέρεται να μετακινούνταν μέσα στο κανάλι εξαιτίας των θαλάσσιων ρευμάτων.



Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού και ιδιώτης δύτης και ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας, αλλά δεν εντοπίστηκε ο οδηγός ή άλλο άτομο εντός του οχήματος.

