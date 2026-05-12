Έκθετη η αστυνομία: Ειδοποίησαν λάθος οικογένεια ότι το παιδί τους πήδηξε από την ταράτσα

Συγκλονίζει η υπόθεση των δύο 17χρονων που επιχείρησαν να βάλουν τέλος στις ζωές τους στην Ηλιούπολη, πηδώντας από το μπαλκόνι.

Το ένα κορίτσι πέθανε από ανακοπή, ενώ το δεύτερο δίνει μάχη για τη ζωή του στο ΚΑΤ.

Αίσθηση προκαλεί ότι τις πρώτες ώρες η αστυνομία ειδοποίησε λάθος οικογένεια. Ο πατέρας πανικόβλητος πήγε στο νοσοκομείο όπου έμαθε ότι το παιδί του δεν συμμετείχε στην αυτοκτονία.

«Το Σάββατο ήταν όλα τα παιδιά μαζεμένα στο σπίτι μου. Δεν ξέρω τι πάθανε. Πάμε να τρελαθούμε. Το ένα κορίτσι (η μία από τις δύο 17χρονες) δεν είχε έρθει. Για εμένα σήμερα έγινε το μεγαλύτερο θαύμα του κόσμου. Πήγα και ήρθα νομίζοντας πως ήταν το δικό μου παιδί. Ξέρεις τι είναι να σου λένε ότι το παιδί σου έπεσε, να έρχεσαι εδώ και τελικά να μαθαίνεις ότι ζει;», δήλωσε στο Mega ο πατέρας.

Διαβάστε επίσης

Ηλιούπολη: «Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα» – Γροθιά στο στομάχι το σημείωμα της 17χρονης, πριν πέσει στο κενό με τη φίλη της

«Δεν έχω ξαναδεί παιδί σε τέτοια κατάσταση», κατέθεσε η παιδίατρος που εξέτασε τον Άγγελο

Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για την εκτέλεση του Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρι