Στη φυλακή οι τρεις κατηγορούμενοι για την εκτέλεση του Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρι

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στην υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού και ως «θαμνάκια», ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά καλάσνικοφ σε κεντρικό σημείο του Χαλανδρίου τον Απρίλιο του 2025.

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, οι τρεις άνδρες απέρριψαν τις κατηγορίες περί συμμετοχής στην εγκληματική οργάνωση που τους αποδίδεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους κατηγορούμενους ανέφερε στον ανακριτή πως το στίγμα από το κινητό του τηλέφωνο δείχνει ότι βρισκόταν σε διαφορετική περιοχή την ώρα της δολοφονίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με τους συγκατηγορούμενούς του και δεν τους γνωρίζει.

Παρά τους ισχυρισμούς τους, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέους και τους τρεις, οι οποίοι αντιμετωπίζουν -κατά περίπτωση- κατηγορίες για εννέα κακουργήματα και έξι πλημμελήματα.

