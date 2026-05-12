Κέρκυρα: Αυτοκτόνησε 56χρονος μετά την απολογία του για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας

Νεκρός βρέθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης, 12/5, ένας 56χρονος στο σπίτι του, στην περιοχή Κανάλια Κέρκυρας.

Όπως αναφέρει το kerkyrasimera.gr, στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας, το οποίο εξέτασε τις συνθήκες του περιστατικού, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε αυτοχειρία, καθώς εκτιμάται ότι έβαλε τέλος στη ζωή του με κυνηγετικό όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από υπάλληλο δημόσιας υπηρεσίας στον κήπο του σπιτιού του.

Πρόκειται για τον 56χρονο που είχε αφεθεί ελεύθερος χθες, Δευτέρα 11/5, με περιοριστικούς όρους, μετά την απολογία του στον ανακριτή, όπου είχε οδηγηθεί αντιμετωπίζοντας κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για υπόθεση που αφορά παραβίαση της νομοθεσίας περί πορνογραφικού υλικού ανηλίκων κάτω των 15 ετών.

