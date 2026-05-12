Τιθορέα: Πώς έπεσαν στα χέρια της ΕΛΑΣ οι ληστές – Ο βαρύς οπλισμός, η διαδρομή των χρημάτων και οι πιθανές διασυνδέσεις

Σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μία απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ, κλοπές μοτοσικλετών και αυτοκινήτων φέρονται ότι εμπλέκονται οι 8 (έξι άνδρες και δύο γυναίκες), που συνελήφθησαν, φέροντας βαρύ οπλισμό, λίγες ώρες μετά την τελευταία ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από αστυνομικές πηγές.

Εν τω μεταξύ, η αστυνομία «παρακολουθούσε εδώ και καιρό» την ομάδα των ληστών που χτύπησε τράπεζα στην Τιθορέα, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως είπε στην ΕΡΤ το πρωί της Τρίτης «είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, μια μεγάλη και άλλες μικρές. Η αστυνομία οργανώθηκε, τους παρακολούθησε και έδρασε». Στην ερώτηση για το αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι «μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτά θα τα βρουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς».

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι «είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες», ενώ κατά τη σύλληψή τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και η λεία της τράπεζας, οι 200.000 ευρώ.

Δημογλίδου: Δεν υπάρχει ακόμη σύνδεση με εγχώρια τρομοκρατία

Παράλληλα, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews αποκάλυψε λεπτομέρειες της υπόθεσης της ληστείας, που εξιχνιάστηκε μέσα σε λίγες ώρες και συνελήφθησαν οι δράστες.

Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να συνδέει τη συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα με την εγχώρια τρομοκρατία, χωρίς ωστόσο το ενδεχόμενο αυτό να έχει αποκλειστεί πλήρως από τις Αρχές.

«Από τη μέχρι στιγμής έρευνα των αστυνομικών δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Δεν προκύπτει ότι τα χρήματα που αποκόμιζαν από την εγκληματική τους δραστηριότητα προορίζονταν για τέτοιο σκοπό», σημείωσε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου, προσθέτοντας ότι θα ακολουθήσει εκτεταμένη οικονομική έρευνα για τη διαδρομή των χρημάτων και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνταν από τους συλληφθέντες.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. έκανε λόγο για μία από τις ταχύτερες επιχειρησιακές επιτυχίες των τελευταίων ετών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δράστες μέσα σε περίπου τέσσερις ώρες από τη στιγμή της ληστείας.

Όπως επιβεβαίωσε, οι οκτώ συλληφθέντες ήταν βαριά οπλισμένοι και έτοιμοι να κάνουν χρήση των όπλων τους εφόσον ερχόντουσαν αντιμέτωποι με αστυνομικούς.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έντεκα ληστείες τραπεζών, μαζί με τη χθεσινή στην Τιθορέα, καθώς και μία απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ. Παράλληλα, η έρευνα έχει συνδέσει την ομάδα με αρκετές κλοπές οχημάτων και δικύκλων που φέρεται να χρησιμοποιούνταν στις παράνομες ενέργειές τους.

Πώς ξετυλίχτηκε το κουβάρι της υπόθεσης

Όπως αποκάλυψε η κ. Δημογλίδου, οι αστυνομικοί είχαν ήδη θέσει στο μικροσκόπιο δύο από τους συλληφθέντες, εξετάζοντας πιθανή εμπλοκή τους σε ληστεία που είχε σημειωθεί πέρυσι στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.

Η υπόθεση άρχισε να «δένει» όταν οι αστυνομικοί της Φθιώτιδας διαπίστωσαν ομοιότητες με παλαιότερες ληστείες που παρέμεναν ανεξιχνίαστες.

Μετά τη ληστεία στην Τιθορέα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν και να ακολουθήσουν το όχημα διαφυγής των δραστών. Στη συνέχεια εντοπίστηκε και δεύτερο όχημα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την παραλαβή των ληστών.

Ακολούθησε καταδίωξη σε επαρχιακό δρόμο και χωματόδρομο, όπου οι δράστες προσπάθησαν να διαφύγουν, ωστόσο τελικά ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Αναφορικά με το ποινικό προφίλ των κατηγορουμένων, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. διευκρίνισε ότι κάποιοι από αυτούς είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για άλλα αδικήματα, όχι όμως για ληστείες αυτού του επιπέδου.

«Έχουν εξιχνιαστεί έντεκα περιπτώσεις, άρα καταλαβαίνετε ότι υπήρχε εξοικείωση και εμπλοκή σε άλλες υποθέσεις», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι δράστες φαίνεται να πίστευαν πως δεν θα εντοπιστούν.

Πώς έδρασε η συμμορία- Κατόπτευση των τραπεζών πριν τις ληστείες

Σύμφωνα με την έρευνα για τον τρόπο δράσης της εγκληματικής ομάδας, οι δράστες επισκέπτονταν τα τραπεζικά καταστήματα πριν από τις ληστείες, ώστε να διαπιστώσουν τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες γινόταν μεταφορά χρημάτων και υπήρχαν μεγάλα ποσά στα ταμεία.

Παράλληλα, επέλεγαν υποκαταστήματα απομακρυσμένα από αστυνομικά τμήματα, εκτιμώντας ότι θα απαιτούνταν τουλάχιστον μισή ώρα για την άφιξη αστυνομικών δυνάμεων.

Οι δράστες φαίνεται επίσης να γνώριζαν τη διαδικασία χρονοκαθυστέρησης που εφαρμόζεται σε ορισμένα τραπεζικά καταστήματα, γεγονός που τους υποχρέωνε να παραμένουν περισσότερη ώρα στο εσωτερικό των τραπεζών.

Έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν τον βαρύ οπλισμό

Όσο για τον βαρύ οπλισμό που βρέθηκε στην κατοχή των συλληφθέντων, σύμφωνα με την εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., κατά τη στιγμή της ακινητοποίησής τους οι δράστες είχαν μαζί τους τέσσερις χειροβομβίδες, ένα πολυβόλο τύπου καλάσνικοφ και τέσσερα πιστόλια, όλα γεμάτα και έτοιμα προς χρήση.

«Ήταν έτοιμα να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που έρχονταν αντιμέτωποι με τους αστυνομικούς», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι παρά τον βαρύ οπλισμό, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην καταδίωξη και τελικά στη σύλληψη των δραστών.

Η προέλευση του οπλισμού παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.

Μάρτυρες και βιντεοληπτικό υλικό συνέβαλαν στον εντοπισμό των δραστών

Σύμφωνα με πληροφορίες, καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό των δραστών έπαιξαν τόσο οι αυτόπτες μάρτυρες όσο και το υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Οι κάτοικοι της περιοχής φέρονται να φωτογράφισαν τόσο την πινακίδα του οχήματος διαφυγής όσο και τους ίδιους τους δράστες, παρέχοντας κρίσιμα στοιχεία στους αστυνομικούς.

Παράλληλα, οι Αρχές συγκέντρωσαν και ανέλυσαν οπτικό υλικό από το τραπεζικό υποκατάστημα αλλά και από παρακείμενα καταστήματα, γεγονός που συνέβαλε στην ταχεία χαρτογράφηση της διαδρομής διαφυγής.

Πώς επιχείρησαν να διαφύγουν από την Τιθορέα

Οι δράστες φέρονται αρχικά να εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα διαφυγής σε ερημική περιοχή κοντά στην Αράχωβα και στη συνέχεια να επιβιβάστηκαν σε δεύτερο αυτοκίνητο.

Το δεύτερο όχημα κινήθηκε προς το Αλεποχώρι, όπου αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατάφεραν να το εντοπίσουν σε στενό αδιέξοδο και να ακινητοποιήσουν τους επιβαίνοντες.

Κατά τις παράλληλες επιχειρήσεις σε Αττική και Λουτράκι, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε επιπλέον προσαγωγές και συλλήψεις, ενώ στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια εντοπίστηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια.

Οι οκτώ συλληφθέντες κρατούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Το προφίλ των συλληφθέντων

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι συλληφθέντες είναι ηλικίας μέχρι 33 ετών, ενώ τρεις από αυτούς φέρονται να διατηρούν σχέσεις με άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, με τις Αρχές να εξετάζουν εάν υπάρχει οποιαδήποτε διασύνδεση των ληστειών με συγκεκριμένες ομάδες ή δράσεις.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν ομοιότητες της ληστείας στην Τιθορέα με άλλες δύο ένοπλες επιθέσεις, στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας και στα ΕΛΤΑ Καλαβρύτων, όπου οι δράστες είχαν χρησιμοποιήσει παρόμοια μεθοδολογία και βαρύ οπλισμό.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούνται ακόμη δύο άτομα για πιθανή συμμετοχή στην οργάνωση, οπότε ο αριθμός των συλλήψεων μπορεί να φθάσει ακόμα και τα δέκα άτομα.

Διαβάστε επίσης:

Πώς έγινε η τραγωδία στην Ηλιούπολη: Το σημείωμα πριν την πτώση και οι μαρτυρίες – Νεκρή η μία 17χρονη, μάχη για τη ζωή της δίνει η άλλη

Κέρκυρα: Αυτοκτόνησε 56χρονος μετά την απολογία του για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας

Οικονομικό Πανεπιστήμιο: Αθώοι οι κατηγορούμενοι για τη διαπόμπευση του πρώην πρύτανη











