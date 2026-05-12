Τα διακεκριμένα σύνολα Ensemble KNM Berlin και Ensemble Mêtis στην Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ

Δύο διακεκριμένα ευρωπαϊκά σύνολα σύγχρονης μουσικής, το Ensemble KNM Berlin και το Ensemble Mêtis, έρχονται στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο ΚΠΙΣΝ, για δύο ξεχωριστές συναυλίες που αναδεικνύουν διαφορετικές όψεις της σύγχρονης μουσικής δημιουργίας. Το γερμανικό Ensemble KNM Berlin θα παρουσιάσει τη συναυλία Crippled Symmetries: Μοτίβα στη σύγχρονη μουσική την Πέμπτη 21 Μαΐου, ενώ το γαλλικό σύνολο Ensemble Mêtis θα παρουσιάζει το πρόγραμμα DIALOG Across Oceans: Ποίηση και χρώμα στη μουσική το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, προσκαλώντας το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι ανάμεσα σε ήχους, ιδέες και καλλιτεχνικούς διαλόγους πέρα από σύνορα.

Συναυλία

Ensemble KNM Berlin

Crippled Symmetries: Μοτίβα στη σύγχρονη μουσική

Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 / Ώρα έναρξης: 20.30

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Ζήσης Σέγκλιας

… a drop on my fingers, two lips as a fuzz, a sun on our heads (is the pattern)

για φλάουτο, μπάσο κλαρινέτο, κoντραμπάσο κλαρινέτο, βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο και κρουστά

Ensemble KNM Berlin: Ρεμπέκκα Λέντον (φλάουτο), Τέο Νάμπιχτ (μπάσο κλαρινέτο, κοντραμπάσο κλαρινέτο), Θήοντορ Φλίντελ (βιολί), Κίρστιν Μαρία Πιέντκα (βιόλα), Κόζιμα Γκέρχαρντ (βιολοντσέλο), Γιόναταν Χάιλμπρον (κοντραμπάσο), Μίχαελ Βάιλαχερ (κρουστά)

Άνα Μαρία Ροδρίγες, Χουάν-Φελίπε Βάτζερ

… make beauty out of debris…

για δύο ερμηνευτές, ηλεκτρονικά και βιντεοπροβολή

Άνα Μαρία Ροδρίγες, Χουαν-Φελίπε Βάτζερ (αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά, αντικείμενα), Τόμας Μπρουνς (ήχος, βίντεο)

Το φημισμένο σύνολο σύγχρονης μουσικής Ensemble KNM Berlin έρχεται στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ για να παρουσιάσει ένα ιδιαίτερο πρότζεκτ υπό τον τίτλο Crippled Symmetries: Μοτίβα στη σύγχρονη μουσική.

Στο πρώτο μέρος της συναυλίας θα παρουσιαστεί το νέο έργο του διακεκριμένου Έλληνα συνθέτη Ζήση Σέγκλια με τίτλο … a drop on my fingers, two lips as a fuzz, a sun on our heads (is the pattern), το οποίο αποτελεί ανάθεση του Ensemble KNM Berlin. «Ένας μεγάλος κρουστός ήχος βρίσκεται στον πυρήνα της σύνθεσης. Μεγάλος ως προς την αρμονική δομή του αλλά και την αντήχηση. Η αργή εξερεύνηση αυτών των φασματικών στοιχείων, κάθε φορά μέσα σε ολοένα στενότερους κύκλους, τροφοδοτεί και τη μορφή του έργου. Ενίοτε ανοίγονται παράθυρα, και ο χρόνος μοιάζει να σταματά· και κάποτε πάλι από τις ρωγμές αυτές περνάνε δεσμίδες διαπεραστικές, σαν αντανακλάσεις φωτός που δεν είναι τίποτε άλλο παρά αναμνήσεις του αρχικού ήχου», σημειώνει ο συνθέτης.

Στο δεύτερο μέρος, η αίθουσα της Εναλλακτικής Σκηνής μετατρέπεται σε ένα εντυπωσιακό πολυμεσικό περιβάλλον με την παρουσίαση της τρισδιάστατης ηχητικής εγκατάστασης … make beauty out of debris… του αργεντινομεξικανικού συνθετικού και παραστατικού ντουέτου Άνα Μαρία Ροδρίγες και Χουάν-Φελίπε Βάτζερ. Το έργο αποτελεί ένα μουσικό και πολιτικό σχόλιο γύρω από την ανακύκλωση και την κοινωνική ανθεκτικότητα. Εμπνευσμένο από την οικονομική κρίση της Αργεντινής (2001-2002) και το φαινόμενο των «καρτονέρος»(συλλέκτες χαρτονιού και απορριμμάτων), το έργο εξερευνά τις έννοιες της κυκλικότητας και της επαναχρησιμοποίησης μέσα από τον ήχο του χαρτιού, του χαρτονιού και των υλικών συσκευασίας. Αυτά τα καθημερινά υλικά, κάποτε μέρη του φυσικού κόσμου, μετατρέπονται επί σκηνής σε ηχητικά σώματα, αποκτώντας νέα ζωή και ποιητική διάσταση.

Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10

Προπώληση: Ταμεία ΕΛΣ (καθημερινά 9.00-21.00 | 2130885700) και www.ticketservices.gr

***

Συναυλία

Ensemble Mêtis

DIALOG Across Oceans: Ποίηση και χρώμα στη μουσική

Σάββατο 23 Μαΐου 2026 / Ώρα έναρξης: 20.30

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Έργα Ζαν-Λυκ Ερβέ, Βίκτορ Ιβάρρα, Γιώργου Κουμεντάκη, Ζόσας Ντι Κάστρι, Ζεράρ Πεσσόν, Υβέτ Τζάκσον, Αλιρεζά Φαράνγκ

Ensemble Mêtis: Ντάνιελ Γκλόκερ (κόντρα τενόρος), Κέικο Μουρακάμι (φλάουτο), Αλμπέρτο Τσάβες (σαξόφωνο), Βιολαίν Νταρμόν (βιολί), Υόνα Ζέκρι (βιόλα), Ζυστίν Περέ (βιολοντσέλο), Νοέ Κονστάν (κοντραμπάσο), Στέφανος Θωμόπουλος (πιάνo)

Το γαλλικό μουσικό σύνολο Ensemble Mêtis έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να παρουσιάσει τη μοναδική συναυλία DIALOG Across Oceans: Ποίηση και χρώμα στη μουσική στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ.

Με αυτή τη συναυλία, το σύνολο αποτίει φόρο τιμής στην ποίηση, στο χρώμα και στην πολιτισμική ποικιλομορφία, μέσα από ένα σύγχρονο συναυλιακό πρόγραμμα με έργα των συνθετών Ζαν-Λυκ Ερβέ (Γαλλία), Βίκτορ Ιβάρρα (Μεξικό/Γαλλία), Γιώργου Κουμεντάκη (Ελλάδα), Ζόσας Ντι Κάστρι (ΗΠΑ), Ζεράρ Πεσσόν (Γαλλία), Υβέτ Τζάκσον (ΗΠΑ) και Αλιρεζά Φαράνγκ (Γαλλία/Ιράν). Συνδέοντας συνθέτες και ερμηνευτές από χώρες της Μεσογείου και της Αμερικής, η συναυλία ενισχύει τον διαπολιτισμικό διάλογο και διερευνά τις βαθιές συνδέσεις ανάμεσα στη μουσική, τη γλώσσα και το φως. Πρόκειται για μια συναυλία που δίνει φωνή σε νέες και ποιητικές δημιουργίες.

Το Ensemble Mêtis αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παρουσίες στη σύγχρονη μουσική σκηνή της Νίκαιας (Γαλλία) και είναι αφοσιωμένο στη δημιουργία και τη διάδοση της σύγχρονης μουσικής, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάδειξη νέων συνθετών. Δανειζόμενο το όνομά του από τη Μήτιδα, την Ωκεανίδα της ελληνικής μυθολογίας, το σύνολο φέρνει κοντά μουσικούς με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές, αντλώντας καλλιτεχνική έμπνευση από τον πολιτισμικό πλουραλισμό. Αυτό του επιτρέπει να διατηρεί στενούς δεσμούς με την πολιτιστική ζωή της Νίκαιας και να συνεργάζεται με συνθέτες διεθνούς εμβέλειας.

Τιμές εισιτηρίων: €12, €15 • Φοιτητικό, παιδικό: €10 Προπώληση: Ταμεία ΕΛΣ (καθημερινά 9.00-21.00 | 2130885700) και www.ticketservices.gr