Στα χέρια της αστυνομίας οι ληστές της Τιθορέας: Έξι άνδρες και δύο γυναίκες, εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός

Συνελήφθησαν, σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομίας οι ληστές της Τιθορέας και μεταφέρθηκαν στη ΓΑΔΑ.

Όπως αναφέρεται, τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας, προσήχθησαν στην έδρα της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, οκτώ άτομα (έξι άνδρες και δύο γυναίκες) και εξετάζονται για την εμπλοκή τους σε υπόθεση ληστείας που έλαβε χώρα τις πρωινές ώρες σήμερα, 11/05/2026, σε υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή της Φθιώτιδας καθώς και άλλες ληστείες.

Από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός.

Ειδικότερα, κατά την σύλληψη τους βρέθηκαν στην κατοχή τους τέσσερις χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολυβόλο scorpion και τέσσερα πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια.

Για την υπόθεση αναμένονται ανακοινώσεις από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.

Νωρίτερα σήμερα, άθικτο στο Ζεμενό Βοιωτίας εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των δραστών της ληστείας στην τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα.

Oι δράστες χτύπησαν στην τράπεζα λίγο μετά τις 10.00 το πρωί της Δευτέρας (11/5). Δύο άτομα εισέβαλαν στο κατάστημα έχοντας τα χαρακτηριστικά του καλυμμένα, ενώ τρίτο περίμενε έξω. Η λεία τους υπολογίζεται στις 200.000 ευρώ. Κατά τη διαφυγή τους, ορισμένα χαρτονομίσματα σκορπίστηκαν στον δρόμο.

«Ο ένας κρατούσε ένα μακρύ όπλο, κάτι σαν κοντόκαννο ή υποπολυβόλο. Όλο το προσωπικό ήταν όρθιο, όπως και δύο πελάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα μέσα στην τράπεζα», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας στο LAMIA POLIS 87.7

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, οι δράστες παρέμειναν περίπου 15 με 20 λεπτά στο εσωτερικό της τράπεζας, ενώ εκτιμάται πως κατέβασαν τον διευθυντή στο υπόγειο προκειμένου να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο. Την ίδια ώρα, ένας τρίτος συνεργός εμφανίστηκε έξω από το υποκατάστημα, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερο τρόμο.

«Ξαφνικά εμφανίζεται ένας ψηλός άνδρας με μαντήλι, καπέλο και σακίδιο. Μπήκε μέσα στην τράπεζα και αμέσως ξαναβγήκε έξω. Όπλισε το καλάσνικοφ και στάθηκε στην είσοδο περιμένοντας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο μάρτυρας περιέγραψε τον τρίτο δράστη ως «έτοιμο για πόλεμο», τονίζοντας πως η κατάσταση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε αιματοχυσία εάν έφτανε εκείνη τη στιγμή η αστυνομία.

«Όταν οπλίζεις το όπλο και στέκεσαι έξω από την τράπεζα, σημαίνει ότι είσαι αποφασισμένος για όλα. Ευτυχώς δεν εμφανίστηκε τότε η αστυνομία γιατί θα γινόταν μακελειό», είπε.

Μετά τη ληστεία, οι τρεις δράστες τράπηκαν σε φυγή πεζοί προς τον δρόμο που οδηγεί στην Άνω Τιθορέα, όπου τους περίμενε όχημα διαφυγής.

«Έτρεξαν προς τον δρόμο δίπλα από το φαρμακείο. Εκεί υπήρχε ένα τζιπ με αναμμένη μηχανή και φιμέ τζάμια», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σχέδιο φαινόταν εξαιρετικά οργανωμένο. «Πιστεύω ότι το είχαν μελετήσει πολύ καλά. Ήξεραν πού θα αφήσουν το αυτοκίνητο και πώς θα φύγουν».

Τους έπεσαν τα λεφτά

Κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, μέρος των χρημάτων έπεσε στον δρόμο. «Έφυγαν τρέχοντας με γεμάτες τσέπες και σακίδια. Κάποια χαρτονομίσματα έπεσαν κάτω. Είπα μάλιστα σε υπάλληλο να πάει να τα μαζέψει», ανέφερε.

