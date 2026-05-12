search
ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 15:01
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.05.2026 14:24

Πιερία: Λήξη συναγερμού στον Όλυμπο, καλά στην υγεία τους οι δύο πεζοπόροι

12.05.2026 14:24
OLYBOS

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση εντοπισμού δύο πεζοπόρων στον ανατολικό Όλυμπο, πάνω από το Λιτόχωρο Πιερίας, καθώς αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μαζί τους και είναι καλά στην υγεία τους.

Οι δύο νεαροί, ενημέρωσαν νωρίτερα τις αρχές ότι βρίσκονται σε πορεία κατάβασης, σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων από την περιοχή «Γκόλνα», χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος εγκλωβισμός ή να έχουν διατρέξει κίνδυνο.

Οι δύο νεαροί ξεκίνησαν χθες Δευτέρα το μεσημέρι για πεζοπορία στον Όλυμπο και περίπου δύο ώρες αργότερα προέβησαν σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποιώντας ότι βρίσκονται στην περιοχή «Γκόλνα».

Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε η ανησυχία της μητέρας ενός εκ των ορειβατών που ανέφερε αδυναμία επικοινωνίας με τον γιο της, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση δυνάμεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της ΕΜΑΚ και της ΕΛ.ΑΣ.

Καθώς αποκαταστάθηκε η επαφή με τους πεζοπόρους, έγινε γνωστό ότι δεν υπήρξε κατάσταση ανάγκης αλλά αδυναμία επικοινωνίας – πιθανότατα λόγω της περιοχής, κι υπό αυτές τις συνθήκες η επιχείρηση ολοκληρώθηκε ομαλά.

Διαβάστε επίσης:

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο ανήλικες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας – Νεκρή η μία 17χρονη, πολυτραυματίας η δεύτερη

Σοβαρά επεισόδια στο ΑΠΘ: Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές, έξι τραυματίες (video)

Αγνοούνται δύο 20χρονοι στο Λιτόχωρο Πιερίας – Επιχειρεί η ΕΜΑΚ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
survivor-egkatastaseis
MEDIA

Η απέραντη φάμπρικα «Survivor» στην Δομινικανή Δημοκρατία – 3.000 στρέμματα, 2.000 εργαζόμενοι

bouradonis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο: Αθώοι οι κατηγορούμενοι για τη διαπόμπευση του πρώην πρύτανη

mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και… αδυνατίζει!

festival-cannes_1205_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Ανοίγει σήμερα η αυλαία του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών (photos/video)

eric-trump-donald-jr
ΚΟΣΜΟΣ

Απάτη με τα κινητά του Ντόναλντ Τραμπ – 600.000 άτομα πλήρωσαν για το χρυσό τηλέφωνο του Τραμπ και δεν το έχει παραλάβει κανείς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

floros_survivor
MEDIA

Survivor: Ποιος είναι ο Σταύρος Φλώρος που τραυματίστηκε σοβαρά από ταχύπλοο

samaras- kaklamanis- gerapetritis- xardalias – new
ΚΑΛΧΑΣ

Οι 3 λόγοι για φθινοπωρινές κάλπες, οι κινήσεις Σαμαρά, Νικήτας και Παπασταύρου στο επικρατείας, το πασοκικό άγχος, ο Γεραπετρίτης «ισιώνει» Δένδια   

kalpi new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Δεύτερος ο Τσίπρας, τέταρτη η Καρυστιανού - Μέγα πρόβλημα η ακρίβεια

Dendias-Gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανικό drone στη Λευκάδα: Οι περίεργοι χειρισμοί του Δένδια και η διορθωτική παρέμβαση Γεραπετρίτη 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 15:01
survivor-egkatastaseis
MEDIA

Η απέραντη φάμπρικα «Survivor» στην Δομινικανή Δημοκρατία – 3.000 στρέμματα, 2.000 εργαζόμενοι

bouradonis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο: Αθώοι οι κατηγορούμενοι για τη διαπόμπευση του πρώην πρύτανη

mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και… αδυνατίζει!

1 / 3