«Λουκέτο» στο κατάστημα της NOTOS στη Σταδίου, αγωνία για 300 εργαζόμενους

Οριστικό λουκέτο μπαίνει στο κατάστημα της NOTOS στη Σταδίου, αφήνοντας στον δρόμο περίπου 300 εργαζόμενους. Το κατάστημα θα κλείσει στις 31 Αυγούστου.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων απαιτεί να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας, τονίζοντας ότι από τους δουλειά τους η εταιρεία κατάφερε να αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια.

«Μας ξεζούμισα και τώρα μας πετάνε στον δρόμο»

«Καμία απόλυση! Να διασφαλιστούν όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων στο κατάστημα της Σταδίου και Αιόλου! Από τη δουλειά και τον ιδρώτα των εργαζομένων ο όμιλος “NOTOS com” κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια να διαφημίζει την “ανάπτυξη” και την “κερδοφορία” του. Μόνο το 2024 παρουσίασε κέρδη 468 χιλιάδες ευρώ, αυξημένα κατά 105% σε σχέση με το 2023, με συνολικό τζίρο που φτάνει τα 129 εκατομμύρια ευρώ. Πραγματοποίησε νέες επενδύσεις και σε άλλους τομείς, ενώ ταυτόχρονα το 2024 προχώρησε σε μια πολυδάπανη ανακαίνιση του καταστήματος της Σταδίου.

Ξεκαθαρίζουμε σε όλο τον όμιλο πως οι εργαζόμενοι της NOTOS δεν είναι αριθμοί σε ισολογισμούς και πίνακες κερδών. Είναι άνθρωποι που όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσαν το κατάστημα, μέσα σε δύσκολες συνθήκες, μέσα σε κρίσεις, πανδημίες, εντατικοποίηση και εργασιακή εξάντληση. Οι περισσότεροι από αυτούς για 20-25 χρόνια δούλευαν με μισθούς καθηλωμένους σε επίπεδα προηγούμενων δεκαετιών, με την πλειοψηφία τους σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, με συνεχείς αλλαγές ωραρίων, βγάζοντας τη δουλειά για 2 και 3 ανθρώπους, για να αυξάνει ο όμιλος τα κέρδη του! Είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι που καθημερινά έβαζαν πλάτη για να βγαίνει η δουλειά. Που στήριξαν τα πολυκαταστήματα με την εμπειρία, τη γνώση και την προσωπική τους προσπάθεια. Θυσιάζοντας προσωπικό χρόνο, οικογενειακή ζωή και πολλές φορές την ίδια τους την υγεία.

Και σήμερα, όλος αυτός ο κόπος ανταμείβεται με μια ελεεινή ανακοίνωση, που ουσιαστικά λέει στους εργαζόμενους: Καλή τύχη – από τις 15 Σεπτεμβρίου και μετά, δεν σας χρειαζόμαστε άλλο. Αφού πρώτα τους ξεζούμισαν, τώρα τους πετούν στον δρόμο, μαζί με τις οικογένειές τους, χωρίς καμία ουσιαστική διασφάλιση για το μέλλον τους.εν θα τους περάσει!

Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους του συγκεκριμένου καταστήματος. Αφορά όλους τους εργαζόμενους στον όμιλο “NOTOS com”, είτε εργάζονται απευθείας στην εταιρεία είτε μέσω εργολαβικών και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων μέσα στα πολυκαταστήματα. Αφορά συνολικά τους εργαζόμενους στο εμπόριο και σε κάθε χώρο δουλειάς.

Γιατί αποδεικνύεται ξανά ότι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων χτίζονται πάνω στη δική μας δουλειά, πάνω στη δική μας φθορά. Αποδεικνύεται ποιος παράγει τον πλούτο και ποιος τον απολαμβάνει. Αποδεικνύεται, επίσης, ο ρόλος όλων των κυβερνήσεων και του κράτους, που αφήνουν στο απυρόβλητο μεγάλες και κερδοφόρες επιχειρήσεις να απολύουν μαζικά εργαζόμενους, χωρίς καμία προστασία. Η απάντηση βρίσκεται στη συλλογική οργάνωση και τον αγώνα. Η τρομοκρατία, η ανασφάλεια και η λογική του “ο καθένας μόνος του” δεν θα περάσουν.Κανένας συνάδελφος να μην υπογράψει τίποτα!

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να οργανωθούν στο επιχειρησιακό και στο κλαδικό τους σωματείο. Να δυναμώσει τώρα η αλληλεγγύη και η κοινή δράση. Να γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων στο Εμπόριο η υπεράσπιση των συναδέλφων στη “NOTOS”».

