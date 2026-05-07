Το απόγευμα της 24ης Απριλίου 2025, σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του Χαλανδρίου, γράφτηκε ακόμη ένα αιματηρό κεφάλαιο στον ακήρυχτο πόλεμο της Greek Mafia.

Ο Γιώργος Μοσχούρης, ο άνθρωπος που επί δεκαετίες κινούνταν στις σκιές της νύχτας με το προσωνύμιο «Θαμνάκιας», έπεσε νεκρός έξω από ιδιωτικό ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρι, λίγα μόλις μέτρα από το θωρακισμένο όχημά του.

Η δολοφονία του δεν έμοιαζε με ένα απλό ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Για τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αποτέλεσε μια καλά οργανωμένη επιχείρηση εξόντωσης, σχεδιασμένη με επαγγελματική ακρίβεια, εκτελεσμένη μέρα μεσημέρι, μπροστά σε ανυποψίαστους πολίτες.

Για την παραπάνω δολοφονία ευθύνονται τέσσερα άτομα εκ των οποίων οι τρεις συνελήφθησαν σήμερα ενώ ο ένας βρίσκεται μέσα στη φυλακή για συμμετοχή στην απαγωγή 25χρονου στον Υμηττό πριν ένα χρόνο.

Παράλληλα αναζητούνται δύο ακόμη άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Οι παραπάνω κατηγορούμενοι για τη δολοφονία Μοσχούρη είχαν τοποθετήσει κάμερες και GPS στο σπίτι και το αυτοκίνητο δικηγόρου βαρυποινίτη ηγετικού στελέχους της Greek Mafia, προκειμένου να τον εκτελέσουν, όταν θα έπαιρνε άδεια από τις φυλακές.

Πριν από έναν χρόνο στη δολοφονία Μοσχούρη, οι δράστες, που γνώριζαν κάθε κίνησή του, του είχαν στήσει καρτέρι έξω από την κλινική περιμένοντας τη στιγμή που ο 55χρονος Μοσχούρης θα έβγαινε από το κτίριο.

Ντυμένοι στα μαύρα και επιβαίνοντας σε κλεμμένο Nissan, παρακολουθούσαν αθόρυβα την είσοδο του ιατρικού κέντρου.

Όταν ο Μοσχούρης κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητό του, οι εκτελεστές άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ. Οι ριπές ήταν συνεχόμενες με στόχο να μην υπάρξει καμία πιθανότητα επιβίωσης.

Ο «Θαμνάκιας» σωριάστηκε αιμόφυρτος στο πεζοδρόμιο προτού προλάβει να αντιδράσει.

Στο σημείο εντοπίστηκαν δεκάδες κάλυκες, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από ένα όπλα.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν καμένο αυτοκίνητο στο Πάτημα Χαλανδρίου. Ήταν το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες για να απομακρυνθούν από το σημείο της εκτέλεσης.

Για τους ανθρώπους της Δίωξης Εκβιαστών, ο Γιώργος Μοσχούρης δεν ήταν ένας άγνωστος ποινικός.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 το όνομά του βρισκόταν σχεδόν μόνιμα σε δικογραφίες που αφορούσαν εκβιασμούς, συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις, υποθέσεις προστασίας νυχτερινών κέντρων και συμβόλαια θανάτου.

Ανήκε στη γενιά των «παλιών» της νύχτας, εκείνων που έχτισαν επιρροή πριν την εποχή των social media, των καρτέλ ναρκωτικών και της εισβολής ξένων εγκληματικών οργανώσεων στην ελληνική επικράτεια.

Το προσωνύμιο «Θαμνάκιας» τον ακολουθούσε για χρόνια. Στον κόσμο του υποκόσμου κυκλοφορούσε η φήμη ότι συνήθιζε να κρύβεται πίσω από θάμνους κατά την εκτέλεση συμβολαίων θανάτου.

Η ιστορία αυτή ουδέποτε αποδείχθηκε δικαστικά, όμως το παρατσούκλι έμεινε και έγινε σχεδόν συνώνυμο του ονόματός του. Άλλοι τον αποκαλούσαν και «τρελό», περιγράφοντάς τον ως άνθρωπο απρόβλεπτο, σκληρό και με έντονα ξεσπάσματα βίας.

Οι αστυνομικές αναφορές των τελευταίων δεκαετιών τον εμφάνιζαν να δραστηριοποιείται σε «φιλέτα» της νυχτερινής Αθήνας, όπως Κολωνάκι, Γκάζι, Κηφισιά, Γλυφάδα.

Το 2015 το όνομά του βρέθηκε στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών. Η δικογραφία περιέγραφε τρεις μεγάλες ομάδες που φέρονταν να ελέγχουν δεκάδες καταστήματα στην Αττική.

Η ομάδα του Μοσχούρη εμφανιζόταν ως μία από τις πιο σκληρές και βίαιες. Οι αστυνομικοί κατέγραφαν περιστατικά άγριων ξυλοδαρμών, επιθέσεων και εκφοβισμών, ενώ στη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν εμπλακεί ακόμη και αστυνομικοί.

Ο ίδιος καταδικάστηκε και εξέτισε ποινή φυλάκισης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, εκβιασμούς και παραβάσεις του νόμου περί όπλων.

Οι φάκελοι της ΕΛ.ΑΣ. περιέγραφαν έναν άνθρωπο με ισχυρές διασυνδέσεις στον κόσμο της νύχτας, ο οποίος είχε επιβιώσει από αλλεπάλληλες συγκρούσεις. Παράλληλα, το όνομά του συνδεόταν συχνά με εσωτερικές έριδες μεταξύ ομάδων της Greek Mafia. Οι αξιωματικοί που ασχολούνταν επί χρόνια με το οργανωμένο έγκλημα πίστευαν ότι ο Μοσχούρης γνώριζε πρόσωπα, διαδρομές χρημάτων και παλιές υποθέσεις ανεξιχνίαστων δολοφονιών.

Δεν ήταν λίγες οι φορές που φέρεται να είχε ενημερωθεί πως υπήρχε ανοιχτό συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του. Παρ’ όλα αυτά, συνέχιζε να κινείται με σχετική άνεση, αν και τα τελευταία χρόνια λάμβανε μέτρα ασφαλείας. Κυκλοφορούσε συχνά με θωρακισμένα αυτοκίνητα και, συνοδευόταν από άτομα της εμπιστοσύνης του. Ωστόσο, την ημέρα της δολοφονίας του ήταν μόνος.

Η πρώτη σοβαρή απόπειρα εξόντωσής του είχε γίνει το 2020 στη Βάρη. Τότε, καθώς βρισκόταν σε χώρο στάθμευσης αρτοποιείου, δέχθηκε καταιγισμό πυρών. Παρά τα σοβαρά τραύματα στην κοιλιακή χώρα, κατάφερε να επιβιώσει. Από εκείνη την επίθεση και μετά, σύμφωνα με πρόσωπα που γνώριζαν τις κινήσεις του, ο Μοσχούρης είχε γίνει ακόμη πιο καχύποπτος.

Άλλαζε συχνά διαδρομές και θεωρούσε σχεδόν βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα επιχειρούσαν ξανά να τον σκοτώσουν.

Το όνομά του επανεμφανίστηκε σε νεότερες δικογραφίες το 2024 και το 2025. Σε μία από αυτές παρουσιαζόταν ως αρχηγικό μέλος ομάδας που συνδεόταν με εκβιασμούς και «προστασία» νυχτερινών καταστημάτων μέσω χούλιγκαν.

Σε άλλη υπόθεση, οι Αρχές ερευνούσαν κύκλωμα ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση που φέρονταν να είχαν ταξιδέψει στην Ελλάδα για να εκτελέσουν συμβόλαια θανάτου. Μεταξύ των πιθανών στόχων τους ήταν και ο ίδιος. Η δολοφονία του θεωρήθηκε από έμπειρους αξιωματικούς ως ακόμη ένας κρίκος στην αλυσίδα αιματηρών εκκαθαρίσεων που ξεκίνησαν την τελευταία 15ετία στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος.

Παλιοί «νονοί» της νύχτας εκτελέστηκαν, άλλοι εξαφανίστηκαν, ενώ νέες ομάδες διεκδίκησαν έλεγχο σε περιοχές και κυκλώματα. Το ελληνικό οργανωμένο έγκλημα άλλαξε μορφή, όμως οι μέθοδοι παρέμειναν ίδιες: συμβόλαια θανάτου, ενέδρες, καμένα αυτοκίνητα και σιωπή.

Για την ΕΛ.ΑΣ., η εκτέλεση του «Θαμνάκια» είχε και έναν ισχυρό συμβολισμό.

Ο Μοσχούρης ανήκε στην τελευταία γενιά των παραδοσιακών ανθρώπων της νύχτας που διατηρούσαν επιρροή από τη δεκαετία του 1990.

Η φυσική του εξόντωση έδειξε, σύμφωνα με στελέχη της Ασφάλειας, ότι ο πόλεμος στο εσωτερικό της Greek Mafia όχι μόνο δεν έχει τελειώσει, αλλά περνά σε ακόμη πιο βίαιη φάση.

